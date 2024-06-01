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Зеленский (19011) обстрел (25742)

Зеленский о массированной атаке РФ: Главная цель России - нормализовать террор и воспользоваться отсутствием достаточного количества ПВО

Зеленський про атаку РФ на Україну 1 червня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 1 июня. Он заявил, что главной целью врага является нормализовать террор против мирного населения.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет различных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

"Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - подчеркнул президент.

Также смотрите: Массированная атака на Украину: ГСЧС оперативно ликвидировали все пожары. ФОТО

Украина нуждается в дополнительных системах ПВО, ускорении и расширении поставок F-16, а также обеспечении воинов всеми необходимыми возможностями.

"Только тогда, когда Путин потеряет возможность бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решимость для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест, или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - добавил Зеленский.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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Топ комментарии
+15
Якби ж то була справа тільки в західної дипломатії.... тут же і опа мутна наскрізь
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01.06.2024 11:12
+14
Ця, «нормалізація терору» московитів, продовжується в Укранїні упродовж 11 років!! СРАТЬєх … чотириразовий! Вибори годуй, прострочений…
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01.06.2024 10:52
+12
Захист завжди програє - потрібно бити по місцях пуску
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01.06.2024 10:52
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Захист завжди програє - потрібно бити по місцях пуску
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01.06.2024 10:52 Ответить
Асфальтом і пінгвінами !!!!
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01.06.2024 11:47 Ответить
колись зє!лєнка, у часи ковідли, вела онлайн урок, та сказала, що у пінгвінів велика проблема з білими ведмедями.
так, що, пінгвіни, то майже брати нам!
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01.06.2024 11:55 Ответить
Все мечты знает.
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01.06.2024 10:52 Ответить
Ця, «нормалізація терору» московитів, продовжується в Укранїні упродовж 11 років!! СРАТЬєх … чотириразовий! Вибори годуй, прострочений…
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01.06.2024 10:52 Ответить
Израиль уже так живет лет 50
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01.06.2024 11:53 Ответить
ну от, а коли вирішив дати пізди, бо задовбали, то який гвалт навкруги.
гретта тумберг, не втомлюється, хитати ізраїльське посольство.
тому, треба виключно атакувати, а не підставляти щоки!
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01.06.2024 11:58 Ответить
саме так, мужньо відбиває самотужки атаки 3ої армії світу
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01.06.2024 15:43 Ответить
То буде відповідь на харківському напрямку? Кажуть, вже можна.
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01.06.2024 10:53 Ответить
Якби ж то була справа тільки в західної дипломатії.... тут же і опа мутна наскрізь
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01.06.2024 11:12 Ответить
зараз вам скажуть, що треба все підготувати. Скажімо так, до весни 2025 і ось тоді!!!
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01.06.2024 15:44 Ответить
Терор рашистів триває, бл ЗЄшобло заробляє на війні.
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01.06.2024 10:54 Ответить


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01.06.2024 11:01 Ответить
Бидон дал добро
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01.06.2024 11:18 Ответить
Дай Боже, щоб не останнє!
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01.06.2024 11:27 Ответить
Кацапо - монгольские чурки терроризируют Украину уже десять лет.
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01.06.2024 11:16 Ответить
А ти нормалізував корупцію, беззаконня, та безвідповідальність влади!
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01.06.2024 11:17 Ответить
Не він , з 91 року так було, він продовжив
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01.06.2024 11:52 Ответить
Пане президенте ви праві на 1000% і заперечити ці очевидні речі не можливо, як і те, що не покарання розкрадачів бюджета України та корупціонерів, безкарність за вчинення злочинів загальна теж має на меті аби це стало нормою в Україні.
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01.06.2024 11:18 Ответить
Ви в то ще вірите...?
За ті мільярди що зникли невідомо куди при Рєзнікову можна було закупити і ППО і снаряди..
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01.06.2024 11:49 Ответить
Наслідки нічної ракетної атаки рф:

У Харківській області в Балаклії поцілили у приватну житлову забудову. Постраждали 12 осіб, з них 8 дітей та вагітна жінка.

У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.

У Запорізькій області влучання в один з один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Пошкоджені також понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

У Дніпропетровській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. Без загиблих та постраждалих.
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01.06.2024 11:19 Ответить
Все дай. 3-й рік війни. Де твої 50 ракет. Де твої снаряди. Де твої бомби, в них же взагалі нічого ультратехнологічного немає. Походу єдине на що спроможний діючий режим хапати людей посеред вулиці
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01.06.2024 11:21 Ответить
Мільйон дерев !!! Тобі , що мало ?
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01.06.2024 11:48 Ответить
Так і дерев немає. От нерозумію, що з ним не так. Яка була б до прикладу армія там Пакистану, Ірану чи КНДР якщо б їм щороку накидали по 20-40 млрд. долл. на рік.
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01.06.2024 12:25 Ответить
Якщо в країні підвищуються таріфи, вимагають сплачувати податки- то формально👈 війни взагалі немає. 👈
А фактично війна майже два з половиною року. ( доречи -президента і парламента в Україні теж немає)
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01.06.2024 11:27 Ответить
Як казав пан Гетьманцев-"це нормально що під час війни народ біднішає"...
От Іуда.
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01.06.2024 11:47 Ответить
Це ще що за чергова хрінь: "нормалізувати терор"?
Пуста макітра Зеленського деренчить на вітрі?
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01.06.2024 11:33 Ответить
Навіщо в соте Президент повторює свої заклики..?
Кули поділися кошти шо минулий рік були виділені на "захист" еноргоструктури України..?!
Чому не виділенні кошти на виробництво власних ППО..?!
Міг би за власний кошт хоч щось придбати...
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01.06.2024 11:45 Ответить
йде на рекорд гіннеса.
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01.06.2024 11:59 Ответить
Найвеличніший, де 500 тис дронів, сьогодні пів року від обіцянки. А терор проводить не тільки московитська орда але і злодійська влада на чолі з Зе.
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01.06.2024 12:02 Ответить
А що з нашими міг29.... чому вони не збивають крилаті ракети які навіть на захід долітають...
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01.06.2024 12:12 Ответить
Зеленский, я что ты лично сделал для усиления ПВО, когда был президентом и Главнокомандующим хотя бы в 2019-2020 годах?
НИЧЕГО.
В алфавите не найдется ни одной буквы, чтобы дать хоть какой-то положительный ответ.
А вот то, что "русские такие же как мы" у тебя звучало постоянно.
И в День Вышиванки ты одел русскую косоворотку, а не нашу вышиванку.
А в ОП ты кого набрал в себе в помощники? В бОльшей части тех же русских
От тебя постоянно пахнет русским духом.
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01.06.2024 12:36 Ответить
У мене питання, А куди поділося ппо? Ще восени звітували про збиття умовно 8 з 10 ракет. І атаки були не менш інтенсивними. США розблокували допомогу, то чому майже половина ворожих ракет долітає до цілей?
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01.06.2024 12:40 Ответить
Ти тварюка гундоса, за те, до чого ти довів країну, тебе розірвати коняками треба!
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01.06.2024 13:49 Ответить
 
 