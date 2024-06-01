Ракетные удары по Львовщине: попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушение. 4 человека пострадали (обновлено)

Во время ночной массированной атаки 1 июня 2024 года 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть разрушения.

"Погибших и травмированных, предварительно, нет (глава МВД Игорь Клименко сообщал, что на Львовщине в результате атаки травмированы 4 человека. - Ред.) .

По данным ОВА, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВК "Захід" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели и над Львовской областью.

"Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме", - резюмирует Козицкий.

"Этой ночью подразделения Воздушного командования "Захід" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", и 4 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - позже добавил он.

"По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние - средней тяжести", - написал в 10.20 Козицкий.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.