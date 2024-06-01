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Новости Война
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крылатые ракеты (865) Львовщина (2794) обстрел (25742) энергетика (2466)

Ракетные удары по Львовщине: попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушение. 4 человека пострадали (обновлено)

ракета Х-101

Во время ночной массированной атаки 1 июня 2024 года 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть разрушения.

"Погибших и травмированных, предварительно, нет (глава МВД Игорь Клименко сообщал, что на Львовщине в результате атаки травмированы 4 человека. - Ред.) .

По данным ОВА, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ВК "Захід" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели и над Львовской областью.

"Системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме", - резюмирует Козицкий.

"Этой ночью подразделения Воздушного командования "Захід" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", и 4 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - позже добавил он.

"По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние - средней тяжести", - написал в 10.20 Козицкий.

Также читайте: Обломки "Шахеда" вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
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Топ комментарии
+13
Напевне потрібно припинити транссортування кацапського газу в Угорщину. І аргумент є зчлізобетонний. Нехай Орбан пуцину двонить з істерикою. І так, Захід треба аросити закрити небо зоча б на глиьину 100 кілометрів від західного кордону. Час для цього вже перезрів.
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01.06.2024 10:17
+9
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні (с)
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01.06.2024 10:35
+9
Зеленский,зови ПАПУ РИМСКОГО в гости!!!
Покажи ему Харьков - пока город еще есть
Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
Похожими на узников Освенцима
Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
Церковь, поддерживающая путина
Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
Почему все стесняются называть вещи своими именами?
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01.06.2024 10:53
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Галичина - колиска Арійської раси!
кацапам - *****!)
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01.06.2024 10:17 Ответить
Напевне потрібно припинити транссортування кацапського газу в Угорщину. І аргумент є зчлізобетонний. Нехай Орбан пуцину двонить з істерикою. І так, Захід треба аросити закрити небо зоча б на глиьину 100 кілометрів від західного кордону. Час для цього вже перезрів.
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01.06.2024 10:17 Ответить
І толку? Тоді кацап'є по газопроводах почне бити
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01.06.2024 10:20 Ответить
Це не продуктивно навіть для кацапів. 😊
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01.06.2024 11:21 Ответить
Нащо?
кацапи самі всьо роблять-луплять по газрур..,бо контракту на транспорт газу вже не буде, а орбану сказати: дивись, то не ми, то ваші братья
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01.06.2024 10:36 Ответить
Навіщо? Бо на Заході України є газосховища, де ми за оплату зберігаємо в тому числі і європейський газ.
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01.06.2024 11:20 Ответить
Walk me through this..
Я тамтешній)
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01.06.2024 11:24 Ответить
Якщр ти тамтешній, то знаєш, чому вони в район Стрия б'ють. Тому це справді не я б тобі мав розказувати.
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01.06.2024 11:38 Ответить
Власне!
Писав вище -кацапи самі всьо роблять собі на шкоду - чорти!!!
І,так, я-стрийський
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01.06.2024 11:50 Ответить
Там,де Степан Бандера скінчив Гімназію і стався державним мужем!
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01.06.2024 11:58 Ответить
Так чим вони собі шкодять, б'ючи по Стрийщині? Вони ж не по своєму б' ють, а по тому, що належать європейцям.
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01.06.2024 12:00 Ответить
То,і кацапи так думають,що собі не шкодять,але, якщо глянути на прибутки Газпрому..
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01.06.2024 12:14 Ответить
и где же хваленые петриоты а главное переданые к ним ракеты??
опять попиарились и ******** все???
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01.06.2024 10:25 Ответить
Не согласовали сегодня с кацапами места их ударов с местами расстановки патриотов. Виновные будут наказаны и перед следующей ракетной атакой места ударов и, соответственно, прикрытие их ПВО будут заранее согласовываться совместной комиссией Украины, НАТО и кацапстана
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01.06.2024 10:54 Ответить
Польські льотчики хоч на тік тоці попіарилися?
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01.06.2024 10:34 Ответить
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні (с)
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01.06.2024 10:35 Ответить
Їх памперси були переповнені, а запасних не було.
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01.06.2024 15:19 Ответить
Зеленский,зови ПАПУ РИМСКОГО в гости!!!
Покажи ему Харьков - пока город еще есть
Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
Похожими на узников Освенцима
Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
Церковь, поддерживающая путина
Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
Почему все стесняются называть вещи своими именами?
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01.06.2024 10:53 Ответить
Папа - намісник самого Бога на землі в планетарному масштабі. Будь який диктатор теж, але в межах своєї країни. Тож ***** для Папи "третій намісник", а от зєля не "авторитет" - всього навсього "пів шостого".
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01.06.2024 11:46 Ответить
Єтат аргєнтінскій папа - нам, савсем, нє папа! -- проуzкій соціаліст! Amenoooo..
Паслєдній Папа бил поляк Іоан-Павел VI
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01.06.2024 12:24 Ответить
я вам скажу. Потому что это делает их соучастниками преступления. Потому что они должны были на него адекватно реагировать. Проще сделать вид, что этого ничего не было, соответственно и делать ничего не надо и продолжать дальше крышевать террористов
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01.06.2024 15:51 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6514

Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту
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01.06.2024 11:10 Ответить
 
 