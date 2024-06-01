Ракетні удари по Львівщині: влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування. 4 особи постраждали (оновлено)
Під час нічної масованої атаки 1 червня 2024 року 6 крилатих ракет влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є руйнування.
"Загиблих та травмованих, попередньо, немає (голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що на Львівщині внаслідок атаки травмовано 4 людини. - Ред.) .
За даними ОВА, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".
Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю.
"Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі", - резюмує Козицький.
"Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - пізніше додав він.
"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан - середньої важкості", - зазначив о 10.20 Козицький.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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кацапам - *****!)
кацапи самі всьо роблять-луплять по газрур..,бо контракту на транспорт газу вже не буде, а орбану сказати: дивись, то не ми, то ваші братья
Я тамтешній)
Писав вище -кацапи самі всьо роблять собі на шкоду - чорти!!!
І,так, я-стрийський
опять попиарились и ******** все???
Покажи ему Харьков - пока город еще есть
Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
Похожими на узников Освенцима
Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
Церковь, поддерживающая путина
Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
Почему все стесняются называть вещи своими именами?
Паслєдній Папа бил поляк Іоан-Павел VI
Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту