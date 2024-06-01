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Новини Війна
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Ракетні удари по Львівщині: влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування. 4 особи постраждали (оновлено)

ракета Х-101

Під час нічної масованої атаки 1 червня 2024 року 6 крилатих ракет влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є руйнування.

"Загиблих та травмованих, попередньо, немає (голова МВС Ігор Клименко повідомляв, що на Львівщині внаслідок атаки травмовано 4 людини. - Ред.) .

За даними ОВА, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю.

"Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі", - резюмує Козицький.

"Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - пізніше додав він.

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан - середньої важкості", - зазначив о 10.20 Козицький.

Також читайте: Уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28449) енергетика (2594) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+13
Напевне потрібно припинити транссортування кацапського газу в Угорщину. І аргумент є зчлізобетонний. Нехай Орбан пуцину двонить з істерикою. І так, Захід треба аросити закрити небо зоча б на глиьину 100 кілометрів від західного кордону. Час для цього вже перезрів.
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01.06.2024 10:17
+9
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні (с)
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01.06.2024 10:35
+9
Зеленский,зови ПАПУ РИМСКОГО в гости!!!
Покажи ему Харьков - пока город еще есть
Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
Похожими на узников Освенцима
Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
Церковь, поддерживающая путина
Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
Почему все стесняются называть вещи своими именами?
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01.06.2024 10:53
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Галичина - колиска Арійської раси!
кацапам - *****!)
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01.06.2024 10:17 Відповісти
Напевне потрібно припинити транссортування кацапського газу в Угорщину. І аргумент є зчлізобетонний. Нехай Орбан пуцину двонить з істерикою. І так, Захід треба аросити закрити небо зоча б на глиьину 100 кілометрів від західного кордону. Час для цього вже перезрів.
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01.06.2024 10:17 Відповісти
І толку? Тоді кацап'є по газопроводах почне бити
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01.06.2024 10:20 Відповісти
Це не продуктивно навіть для кацапів. 😊
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01.06.2024 11:21 Відповісти
Нащо?
кацапи самі всьо роблять-луплять по газрур..,бо контракту на транспорт газу вже не буде, а орбану сказати: дивись, то не ми, то ваші братья
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01.06.2024 10:36 Відповісти
Навіщо? Бо на Заході України є газосховища, де ми за оплату зберігаємо в тому числі і європейський газ.
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01.06.2024 11:20 Відповісти
Walk me through this..
Я тамтешній)
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01.06.2024 11:24 Відповісти
Якщр ти тамтешній, то знаєш, чому вони в район Стрия б'ють. Тому це справді не я б тобі мав розказувати.
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01.06.2024 11:38 Відповісти
Власне!
Писав вище -кацапи самі всьо роблять собі на шкоду - чорти!!!
І,так, я-стрийський
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01.06.2024 11:50 Відповісти
Там,де Степан Бандера скінчив Гімназію і стався державним мужем!
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01.06.2024 11:58 Відповісти
Так чим вони собі шкодять, б'ючи по Стрийщині? Вони ж не по своєму б' ють, а по тому, що належать європейцям.
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01.06.2024 12:00 Відповісти
То,і кацапи так думають,що собі не шкодять,але, якщо глянути на прибутки Газпрому..
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01.06.2024 12:14 Відповісти
и где же хваленые петриоты а главное переданые к ним ракеты??
опять попиарились и ******** все???
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01.06.2024 10:25 Відповісти
Не согласовали сегодня с кацапами места их ударов с местами расстановки патриотов. Виновные будут наказаны и перед следующей ракетной атакой места ударов и, соответственно, прикрытие их ПВО будут заранее согласовываться совместной комиссией Украины, НАТО и кацапстана
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01.06.2024 10:54 Відповісти
Польські льотчики хоч на тік тоці попіарилися?
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01.06.2024 10:34 Відповісти
У Польщі відзвітували про "довгу і напружену ніч" для своєї ППО через удари по Україні (с)
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01.06.2024 10:35 Відповісти
Їх памперси були переповнені, а запасних не було.
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01.06.2024 15:19 Відповісти
Зеленский,зови ПАПУ РИМСКОГО в гости!!!
Покажи ему Харьков - пока город еще есть
Покажи ему украинцев ,которые из российского плена возвращаются
Похожими на узников Освенцима
Пусть ПАПЕ расскажут про пытки кацапские
Римская церковь когда- то тоже пытки применяла
Может - поэтому она до сих поддерживает палача путина?
Церковь, поддерживающая путина
Больше похожа на подразделение ФСБ в Ватикане
Почему все стесняются называть вещи своими именами?
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01.06.2024 10:53 Відповісти
Папа - намісник самого Бога на землі в планетарному масштабі. Будь який диктатор теж, але в межах своєї країни. Тож ***** для Папи "третій намісник", а от зєля не "авторитет" - всього навсього "пів шостого".
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01.06.2024 11:46 Відповісти
Єтат аргєнтінскій папа - нам, савсем, нє папа! -- проуzкій соціаліст! Amenoooo..
Паслєдній Папа бил поляк Іоан-Павел VI
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01.06.2024 12:24 Відповісти
я вам скажу. Потому что это делает их соучастниками преступления. Потому что они должны были на него адекватно реагировать. Проще сделать вид, что этого ничего не было, соответственно и делать ничего не надо и продолжать дальше крышевать террористов
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01.06.2024 15:51 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/6514

Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту
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01.06.2024 11:10 Відповісти
 
 