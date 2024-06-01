Зеленський про масовану атаку РФ: Головна мета Росії - нормалізувати терор та скористатися відсутністю достатньої кількості ППО
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні у ніч проти 1 червня. Він заявив, що головною метою ворога є нормалізувати терор проти мирного населення.
Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", - зазначив Зеленський.
За його словами, головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.
"Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - наголосив президент.
Україна потребує додаткових систем ППО, прискорення та розширення постачань F-16, а також забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.
"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав Зеленський.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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так, що, пінгвіни, то майже брати нам!
гретта тумберг, не втомлюється, хитати ізраїльське посольство.
тому, треба виключно атакувати, а не підставляти щоки!
За ті мільярди що зникли невідомо куди при Рєзнікову можна було закупити і ППО і снаряди..
У Харківській області в Балаклії поцілили у приватну житлову забудову. Постраждали 12 осіб, з них 8 дітей та вагітна жінка.
У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.
У Запорізькій області влучання в один з один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Пошкоджені також понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.
У Дніпропетровській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. Без загиблих та постраждалих.
А фактично війна майже два з половиною року. ( доречи -президента і парламента в Україні теж немає)
От Іуда.
Пуста макітра Зеленського деренчить на вітрі?
Кули поділися кошти шо минулий рік були виділені на "захист" еноргоструктури України..?!
Чому не виділенні кошти на виробництво власних ППО..?!
Міг би за власний кошт хоч щось придбати...
НИЧЕГО.
В алфавите не найдется ни одной буквы, чтобы дать хоть какой-то положительный ответ.
А вот то, что "русские такие же как мы" у тебя звучало постоянно.
И в День Вышиванки ты одел русскую косоворотку, а не нашу вышиванку.
А в ОП ты кого набрал в себе в помощники? В бОльшей части тех же русских
От тебя постоянно пахнет русским духом.