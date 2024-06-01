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Зеленський про масовану атаку РФ: Головна мета Росії - нормалізувати терор та скористатися відсутністю достатньої кількості ППО

Зеленський про атаку РФ на Україну 1 червня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні у ніч проти 1 червня. Він заявив, що головною метою ворога є нормалізувати терор проти мирного населення.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", - зазначив Зеленський.

За його словами, головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

"Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - наголосив президент.

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Україна потребує додаткових систем ППО, прискорення та розширення постачань F-16, а також забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав Зеленський.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

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Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+15
Якби ж то була справа тільки в західної дипломатії.... тут же і опа мутна наскрізь
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01.06.2024 11:12
+14
Ця, «нормалізація терору» московитів, продовжується в Укранїні упродовж 11 років!! СРАТЬєх … чотириразовий! Вибори годуй, прострочений…
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01.06.2024 10:52
+12
Захист завжди програє - потрібно бити по місцях пуску
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01.06.2024 10:52
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Захист завжди програє - потрібно бити по місцях пуску
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01.06.2024 10:52 Відповісти
Асфальтом і пінгвінами !!!!
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01.06.2024 11:47 Відповісти
колись зє!лєнка, у часи ковідли, вела онлайн урок, та сказала, що у пінгвінів велика проблема з білими ведмедями.
так, що, пінгвіни, то майже брати нам!
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01.06.2024 11:55 Відповісти
Все мечты знает.
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01.06.2024 10:52 Відповісти
Ця, «нормалізація терору» московитів, продовжується в Укранїні упродовж 11 років!! СРАТЬєх … чотириразовий! Вибори годуй, прострочений…
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01.06.2024 10:52 Відповісти
Израиль уже так живет лет 50
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01.06.2024 11:53 Відповісти
ну от, а коли вирішив дати пізди, бо задовбали, то який гвалт навкруги.
гретта тумберг, не втомлюється, хитати ізраїльське посольство.
тому, треба виключно атакувати, а не підставляти щоки!
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01.06.2024 11:58 Відповісти
саме так, мужньо відбиває самотужки атаки 3ої армії світу
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01.06.2024 15:43 Відповісти
То буде відповідь на харківському напрямку? Кажуть, вже можна.
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01.06.2024 10:53 Відповісти
Якби ж то була справа тільки в західної дипломатії.... тут же і опа мутна наскрізь
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01.06.2024 11:12 Відповісти
зараз вам скажуть, що треба все підготувати. Скажімо так, до весни 2025 і ось тоді!!!
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01.06.2024 15:44 Відповісти
Терор рашистів триває, бл ЗЄшобло заробляє на війні.
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01.06.2024 10:54 Відповісти


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01.06.2024 11:01 Відповісти
Бидон дал добро
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01.06.2024 11:18 Відповісти
Дай Боже, щоб не останнє!
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01.06.2024 11:27 Відповісти
Кацапо - монгольские чурки терроризируют Украину уже десять лет.
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01.06.2024 11:16 Відповісти
А ти нормалізував корупцію, беззаконня, та безвідповідальність влади!
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01.06.2024 11:17 Відповісти
Не він , з 91 року так було, він продовжив
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01.06.2024 11:52 Відповісти
Пане президенте ви праві на 1000% і заперечити ці очевидні речі не можливо, як і те, що не покарання розкрадачів бюджета України та корупціонерів, безкарність за вчинення злочинів загальна теж має на меті аби це стало нормою в Україні.
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01.06.2024 11:18 Відповісти
Ви в то ще вірите...?
За ті мільярди що зникли невідомо куди при Рєзнікову можна було закупити і ППО і снаряди..
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01.06.2024 11:49 Відповісти
Наслідки нічної ракетної атаки рф:

У Харківській області в Балаклії поцілили у приватну житлову забудову. Постраждали 12 осіб, з них 8 дітей та вагітна жінка.

У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури. Без постраждалих.

У Запорізькій області влучання в один з один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. Пошкоджені також понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

У Дніпропетровській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. Без загиблих та постраждалих.
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01.06.2024 11:19 Відповісти
Все дай. 3-й рік війни. Де твої 50 ракет. Де твої снаряди. Де твої бомби, в них же взагалі нічого ультратехнологічного немає. Походу єдине на що спроможний діючий режим хапати людей посеред вулиці
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01.06.2024 11:21 Відповісти
Мільйон дерев !!! Тобі , що мало ?
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01.06.2024 11:48 Відповісти
Так і дерев немає. От нерозумію, що з ним не так. Яка була б до прикладу армія там Пакистану, Ірану чи КНДР якщо б їм щороку накидали по 20-40 млрд. долл. на рік.
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01.06.2024 12:25 Відповісти
Якщо в країні підвищуються таріфи, вимагають сплачувати податки- то формально👈 війни взагалі немає. 👈
А фактично війна майже два з половиною року. ( доречи -президента і парламента в Україні теж немає)
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01.06.2024 11:27 Відповісти
Як казав пан Гетьманцев-"це нормально що під час війни народ біднішає"...
От Іуда.
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01.06.2024 11:47 Відповісти
Це ще що за чергова хрінь: "нормалізувати терор"?
Пуста макітра Зеленського деренчить на вітрі?
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01.06.2024 11:33 Відповісти
Навіщо в соте Президент повторює свої заклики..?
Кули поділися кошти шо минулий рік були виділені на "захист" еноргоструктури України..?!
Чому не виділенні кошти на виробництво власних ППО..?!
Міг би за власний кошт хоч щось придбати...
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01.06.2024 11:45 Відповісти
йде на рекорд гіннеса.
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01.06.2024 11:59 Відповісти
Найвеличніший, де 500 тис дронів, сьогодні пів року від обіцянки. А терор проводить не тільки московитська орда але і злодійська влада на чолі з Зе.
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01.06.2024 12:02 Відповісти
А що з нашими міг29.... чому вони не збивають крилаті ракети які навіть на захід долітають...
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01.06.2024 12:12 Відповісти
Зеленский, я что ты лично сделал для усиления ПВО, когда был президентом и Главнокомандующим хотя бы в 2019-2020 годах?
НИЧЕГО.
В алфавите не найдется ни одной буквы, чтобы дать хоть какой-то положительный ответ.
А вот то, что "русские такие же как мы" у тебя звучало постоянно.
И в День Вышиванки ты одел русскую косоворотку, а не нашу вышиванку.
А в ОП ты кого набрал в себе в помощники? В бОльшей части тех же русских
От тебя постоянно пахнет русским духом.
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01.06.2024 12:36 Відповісти
У мене питання, А куди поділося ппо? Ще восени звітували про збиття умовно 8 з 10 ракет. І атаки були не менш інтенсивними. США розблокували допомогу, то чому майже половина ворожих ракет долітає до цілей?
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01.06.2024 12:40 Відповісти
Ти тварюка гундоса, за те, до чого ти довів країну, тебе розірвати коняками треба!
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01.06.2024 13:49 Відповісти
 
 