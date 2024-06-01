Зеленський про масовану атаку РФ: Головна мета Росії - нормалізувати терор та скористатися відсутністю достатньої кількості ППО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні у ніч проти 1 червня. Він заявив, що головною метою ворога є нормалізувати терор проти мирного населення.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", - зазначив Зеленський.

За його словами, головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

"Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Львівщині: влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування. 4 осіб постраждали (оновлено)

Україна потребує додаткових систем ППО, прискорення та розширення постачань F-16, а також забезпечення воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав Зеленський.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Читайте також: Масована атака на Україну: ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі. ФОТО

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.