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Ворог обстріляв дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання, - "Укргідроенерго"

Ракета Х-31п

У ніч на 1 червня російські війська атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укргідроенерго".

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", - додають в "Укргідроенерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через нічну атаку на енергооб’єкти сьогоднішні графіки відключення світла можуть змінитися, - Міненерго

За даними гідрогенеруючої компанії, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС, загалом випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

Автор: 

обстріл (28449) енергетика (2594) Укргідроенерго (343)


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Топ коментарі
+34
Нас будуть стирати з лиця землі, як зітруть енергетику - перейдуть газу і тд. БО один кретин закрив наші військові програми, а 75% повірили що державою уаправляти простіше чим дитячим велосипедом
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01.06.2024 13:16
+17
Я вам еще одного рашистского провокатора принес. На 10000% провокатора.

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01.06.2024 14:16
+13
подоляк ?
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01.06.2024 14:14
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так ви ж їх на 2 мільярди захистили
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01.06.2024 13:15 Відповісти
Яких 2....37 не хочеш?
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01.06.2024 13:19 Відповісти
Всего с дополнительными средствами - около 80 миллиардов гривен, или около 2 миллиарда баксов.
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01.06.2024 14:10 Відповісти
Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты.
Одна батарея ЗРК, скорее всего, позволит обеспечить защиту Киева, но не сможет защитить всю Украину.... сколько у нас гидро- и тепло- и атомных и электро-......
а есть около 2 миллиарда баксов.

предстоит делать «трудный выбор» при определении приоритетов в защите .....
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01.06.2024 16:20 Відповісти
Можно было начать разукрупнять энергосистему, о чем талдычили союзники и эксперты еще с осени 2022. А можно было просто попилить бабло в карманы, как и сделала власть барыг.
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01.06.2024 16:32 Відповісти
Все увлекательные приключения начинаются со слов: 'Я знаю самую короткую дорогу к победе...
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01.06.2024 21:19 Відповісти
все вірно - ці гроші потрібно було направити на вбивство кацапів - на ракети по белгородській області
Лише тотальне знищення кацапні допоможе
гаазького педофіла - в першу чергу
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01.06.2024 13:25 Відповісти
Що ти верзеш? Захищають на стільки, на скільки можливо! І це теж варто грошей! Повністю захистити неможливо і не ліпи тут дурня! Я був на ТЕЦах и ГЕСах і бачив скільки зроблено! А якщо ти в цьому дилетант, то просто мовчи, та скоріш за все ти рашистський провокатор!
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01.06.2024 13:35 Відповісти
подоляк ?
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01.06.2024 14:14 Відповісти
Я вам еще одного рашистского провокатора принес. На 10000% провокатора.

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01.06.2024 14:16 Відповісти
О, таваріщ одноразовоє іздєліє далі грається з маніпулятивними картинками. Тебе мало обличчям в коврик за це тикали?

Це ж не важко перевірити:

https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/22/711524/ УП: Захист енергообʼєктів під час атаки 22 березня спрацював з максимальною ефективністю - Найєм

"Фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.

Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226536860993820&id=1414642146 повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, вночі на 22 березня ворог завдав ударів об'єктам на 9 підстанціях, де будівельні роботи зі спорудження захисту організовувало Агентство відновлення.

Загалом у рамках першого рівня захисту від уламків було забезпечено захист 103 об'єктів у 21 області, у тому числі об'єкти генерації та розподільних мереж. Другим рівнем захисту від бойових безпілотних літальних апаратів було забезпечено захист для 22 підстанцій у 14 областях."

Виявляється, в новині про ТЕС взагалі не йшлося. Мова була виключно за трансформаторні підстанції. Крім того, зазначено, що захисні спорудження передбачали захист від уламків, а не від прямого ракетного влучання. В мене за вікном одна із таких і я щодня бачу що було зроблено.

Довго ще будеш людям в очі сцяти? Чи станеться чудо і тебе тут нарешті прикриють?
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01.06.2024 14:56 Відповісти
Привет, зеленое резиноизделие. Т.е. по твоей дебильной логике, полное разрушение ТЭС с подстанциями - это эффективная защита? Можешь не отвечать, зеленый жополиз. За тебя уже ответитили журналисты, чиновники и депутаты, рассказали на какую "защиту" ушли практически 2 миллиарда баксов. Читай и иди нахрен.

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
https://unn.ua/ru/news/otkrestilis-ot-tes-kak-naiem-i-kubrakov-zashchishchali-energetiku-memorandumami
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01.06.2024 16:08 Відповісти
О, зебілоїд а я надіявся, що вже виздизали
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01.06.2024 14:17 Відповісти
Зелена пліснява, під патріота косиш та на скабеєву працюєш? Чому ти ще повітря отруюєш?
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01.06.2024 14:23 Відповісти
Розкажи мені, баран зелений, як можливо повністю захистити ТЕЦ! Поділися! Ти ж знаєш! Чи нічого не робити? Не крити трансформатори та різні розполільчі елементи??? Чи ти теж влізло сюди щоб висертись???
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01.06.2024 14:27 Відповісти
Подоляцький, це не смішно. А коли 2 мільярда баксів твої хазяї вкрали на " захисті генерації", про що Зеленьський і Найом брехали?
Навіть на твою заплатню знайшлося із тих баксів.
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01.06.2024 14:25 Відповісти
Що тобі поясняти? Провокатору чи тупому не поясниш! Ти хоч на одній ТЕЦ зараз був і шось бачив - що там зроблено? Чи просто вліз гімна накидати? Якщо тупе - просто заткнися!
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01.06.2024 14:30 Відповісти
Троль, " зроблено", це коли зроблено і так що би то " зроблено" працювало. А якщо закопати в яму на 2 ярда доларів бетону по завищеним у десятки разів цінам із єфектом + 0, то це називається розкрадання коштів на фоні квартальського стьобу.
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01.06.2024 14:40 Відповісти
Ну доведи, що воно так, як ти звиздиш! Вперед в СБУ і я тебе підтримаю! Я особисто бачив роботу і зроблено багато і не на одній ТЕЦ! Скільки можливо відмили мені невідомо! Якщо тобі відомо - вперед! Чи ти просто залізло попатякати? І, давай, розкажи, як за 2 лярди можливо прикрити всі ТЕЦ! Ти хоч знаєш - скільки лярдів пішло на Чорнобильску АЕС? Чому дилетанти лізуть із своїми тупими звинуваченнями! Там де є за що - дрюч зелень скільки завгодно, та не звизди там чого ти і близько не знаєш! Троль!
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01.06.2024 15:03 Відповісти
їм за це платять. Вони на роботі. Не тригеріться)
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01.06.2024 15:28 Відповісти
Що ти там " особисто бачив", чи звичайний бот на заплаті у подоляка, ти дно гаманця свого бачив.
Коли розпиляні 2 ярда доларів до бюджету повертати збираєтесь ?
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01.06.2024 22:34 Відповісти
Якщо було зроблено захист від Шахедів та уламків - це не означає, що той захист захистить від Калібру.
Так саме як захист БТРу захистить від кулі, ане не від снаряду. Потрібно ж якусь клепку в голові мати, як взагалі можливо захистити ТЕЦ від Калабрів, окрім встановлення ППО на кожній електростанції?
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01.06.2024 15:07 Відповісти
Та ти шо? Та невже?
А чому ж тоді ваш клоу, що виконує роль президента верещав із всіх телесуфльорів, що " усьо захіщено, муха нє пролєтіть" і під цю вонь і галіматьюю Найом розпиляв 2 ярди доларів?
Ти або хрестк зніми, або труси одінь, " пророк", коли 2 ярди доларів до бюджету повернете?
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01.06.2024 22:32 Відповісти
Він такий саме наш, як і ваш, якщо ви громадянин України.
А що там хто "верещав", я не в курсі, мені його відосики не цікаві.
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01.06.2024 23:27 Відповісти
Не прибідняйся, подоляцький. Колун саме ваш, ви від нього через подоляка бакси отримуєте. А будеш відосіки свого роботодавця пропускати- подрляк з,п уріже
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02.06.2024 00:08 Відповісти
Ну пофантазуй, пофантазуй, ботяро. Стандартний прийом - звинувачуй опонента у тому, що робиш сам.
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02.06.2024 01:36 Відповісти
створення українського ППО ? захист електростанцій ? ви шо ??!!

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01.06.2024 15:12 Відповісти
Нас будуть стирати з лиця землі, як зітруть енергетику - перейдуть газу і тд. БО один кретин закрив наші військові програми, а 75% повірили що державою уаправляти простіше чим дитячим велосипедом
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01.06.2024 13:16 Відповісти
Это лживый пророссийский нарратив: "Зеленский начал войну", "Надо было соблюдать минские соглашения"
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01.06.2024 13:56 Відповісти
Лижи сраки своїй зелені де інде, зебіл.
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01.06.2024 14:12 Відповісти
В 2019 я голосовал за Порошенко и критиковал Зеленского.
Но сейчас все чаще замечаю, что под видом критики власти, украинцам незаметно подсовывают рашистскую пропаганду
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01.06.2024 14:26 Відповісти
Вот эту? Так она же вроде как совсем не от Порошенко, а наоборот.

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01.06.2024 14:35 Відповісти
а ось ще "російське іпсо"

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01.06.2024 15:16 Відповісти
По Атомних станціях куйло стріляти не буде
Атомна енергія - це те що дозволить Україні перемолоти кацапів і перемогти пуцла
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01.06.2024 13:27 Відповісти
По Атомних станціях куйло стріляти не буде -не факт. Воно *******.
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01.06.2024 13:52 Відповісти
Якщо виб'ють розподільні підстанції - може вийти, що атомна енергія є, а доставити її споживачеві не можна. /
У будь-якому випадку, нас чекає цікава зима. Питання лише наскільки.
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01.06.2024 15:15 Відповісти
Про що ви мелете? Я зараз вивчаю електроніку. Електроенергія сама тече по високовольтних лініях, потрібно лише трансформатори, що б понизити напругу до 260 вольт.
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01.06.2024 16:33 Відповісти
"Мелете" ви, я пишу. В термінології можу помилятися, але удари по підстанціях відбувалися ще в 2022-му році, і призводили до відключень, які, думаю, ми всі пам'ятаємо.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63801303
"Експерти і чиновники вказують, що найчастіше ціллю ракетних ударів ставали саме великі трансформаторні підстанції. Тобто вузлики, що "зшивають" українську енергосистему докупи."
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01.06.2024 17:10 Відповісти
Трансформатор поміняти це що проблема в ********* світі? В радянському союзі скільки АЕС, ГЕС, ТЕС станцій збудували в Україні? А для вас є проблемОЮ поміняти трансформатор ви що зовсім безумні, куди ідуть міліарди які щомісяця збирають по тарифам? На ремонт Європа і інші країни виділили обладнання і міліарди євро. Куди воно все пішло?
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01.06.2024 18:13 Відповісти
Цитата з тієї ж статті, лінк на яку давав вище.

...саме в цих надзвичайно потужних трансформаторах найбільше зацікавлений Київ.
... вага близько 200 тонн, він транспортується в напіврозібраному стані. Всі складові частини привозяться на майданчик і повинні стати на ті установочні місця, де стояв старий автотрансформатор. Підійде чи не підійде - питання. Зібрати його і налагодити - це ще 1-1,5 місяця. Це займає багато часу, не все так просто, як нам іноді здається"
Але і це ще не всі проблеми. Річ у тому, що трансформатори, які можуть надати європейські партнери Україні, не підходять для вітчизняної енергосистеми.
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01.06.2024 19:02 Відповісти
Це з США не підходять. А в Європі і Україні енергосистема однакова 220-230 вольт. Чому не підходять трансформатори я не розумію. Скоріш за все це чергова маячня щоб обгрунтувати підвищення тарифів.
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01.06.2024 19:07 Відповісти
Электроника и высоковольтная электротехника, как говорят в Одессе - две большие разницы. Трансформаторы миллионники заказываются по индивидуальным проектам и изготавливаются десятками месяцев. Это штучная и очень дорогая продукция. Трансформатор на 10к-25к квт. уже стоят миллионы или десятки миллионов.
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01.06.2024 19:10 Відповісти
Без господства в воздухе они не сотрут нас с лица земли
Максимум будут перебои с электричеством как зимой 2022. Но с этим можно жить. Не впадайте в панику.
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01.06.2024 15:16 Відповісти
По Кременчуцькій ГЕС вдарили.

Офіційно.

Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.

Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович

«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.

Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.
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01.06.2024 13:21 Відповісти
Ще один рашистський провокатор! Як там твої с-400 горять?
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01.06.2024 13:36 Відповісти
🤡
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01.06.2024 13:38 Відповісти
без киева не будет той украины тут соредоточено все и 3,5 млн населения, снимут пво со столицы твой сраку в зачуханой шепетовке прикрывать,недолуга курва
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01.06.2024 13:41 Відповісти
Все чисто як в рашці, гарно і культурно йдемо до свободи)))
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03.06.2024 12:13 Відповісти
Честно говоря, я - в шоке. То ж то гидроэлектростанции не прикрыты надлежащим образом. А чего 4-ды ухылянт поперся в Сингапур? Каким боком Азийсько-Тихоокеанський регион к Украине, тем более, что разные там Малйзии - это логово кацапни?
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01.06.2024 13:49 Відповісти
А чем? Не поставишь же возле каждой по батарее Петриотов - у нас их просто столько нет и города тоже нужно прикрывать
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01.06.2024 15:09 Відповісти
люди из секты зеленых хомячков. Они верят в простые решения.

PS. Алекснадр Шамов, дайте свои данные, ОП (и не только) лично сообщит вам зачем "ухылянт поперся в Сингапур".
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01.06.2024 15:33 Відповісти
Tierre.
А про стстему аеростатних загороджень щось чували? Такі собі стальні тросики діаметром 7-8 мм ? Ніт?
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01.06.2024 19:07 Відповісти
для них це складно, тут половина войовничих пенсів, при владі одні риги, наш клоун по сінгапурам їздить.... То всіляким британцям було потрібно, а нам нащо київ захищений тож на все інше пофігу
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03.06.2024 12:14 Відповісти
В ответ надо выбить еще 1% путинских НПЗ
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01.06.2024 14:08 Відповісти
О, подоляцьке лайно відразу набігло, сраки Лідору вилизувати. Щоб ви усі вже виздихали, разом з вашим лідором, підараси!
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01.06.2024 14:15 Відповісти
А де обіцяне і хвалене ППО, якщо ракети спокійно літають аж до закарпаття?
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01.06.2024 16:29 Відповісти
Ок , ППО не достатньо, . А де ваши ракет, Українські, ,шоб ху.....ти русню , ну на приклад Р -9 , в музеї у Днепрі стоїть, а де справжні ????
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01.06.2024 18:19 Відповісти
А Ф- 16 Байден не дає, і чі дасть не зрозуміло
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01.06.2024 20:04 Відповісти
 
 