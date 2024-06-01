Ворог обстріляв дві гідроелектростанції, є критичні пошкодження обладнання, - "Укргідроенерго"

У ніч на 1 червня російські війська атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укргідроенерго".

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

"Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", - додають в "Укргідроенерго".

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За даними гідрогенеруючої компанії, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС, загалом випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.