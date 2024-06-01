Через нічну атаку на енергооб’єкти сьогоднішні графіки відключення світла можуть змінитися, - Міненерго

Вночі 1 червня 2024 року ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня поточного року.

За даними Міненерго, впродовж години застосовувалися обмеження для об’єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.

"Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енерносистему обсяги обмежень можуть змінюватися", - йдеться у повідомленні.

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Також нагадується, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.