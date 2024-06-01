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Новини Війна
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Через нічну атаку на енергооб’єкти сьогоднішні графіки відключення світла можуть змінитися, - Міненерго

Відключення світла 1 червня 2024 року

Вночі 1 червня 2024 року ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня поточного року.

За даними Міненерго, впродовж години застосовувалися обмеження для об’єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.

"Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енерносистему обсяги обмежень можуть змінюватися", - йдеться у повідомленні. 

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Також нагадується, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Атакував ворог і Львівщину. Зафіксовано влучання у 3 об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування.

Автор: 

обстріл (28449) енергетика (2594) Міненерго (1404)


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Мені цікаво. А російські об'єкти генерації та розподіленя електроенергії є законними воєнними цілями, чи тільки українські? По викривленій логіці міжнародних Грет.
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01.06.2024 11:54 Відповісти
А хто каже, що українські електростанції є законними воєнними цілями? Просто кацапів законність не цікавить, як і іранців з північнокорейцями.
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01.06.2024 12:00 Відповісти
Я вже сумніваюсь. Бо коли кацапи попадають в житловий будинок чи магазин, то від них є версії виправдань. Від начебто штабу на місці розриву ракети до падіння осколків від українського ППО. Але ж ніколи ніяких у випадку ураження наших генераційних чи розподільчих об'єктів. Тобто, у цьому все як по законам ведення війни.
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01.06.2024 12:08 Відповісти
Кацапи загонять країну у середньовічча, поки зелені виродки розкрадають кошти на захист енергооб'єктів. А про децентралізацію енергосистеми на 3 (!) році війни тільки потужно п*здять, не роблячи абсолютно нічого. П*зда країні.
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01.06.2024 13:17 Відповісти
 
 