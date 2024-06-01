Враг обстрелял две гидроэлектростанции, есть критические повреждения оборудования, - "Укргидроэнерго"
В ночь на 1 июня российские войска атаковали гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укргидроэнерго".
"Очередная крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается, есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями.
"Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий", - добавляют в "Укргидроэнерго".
По данным гидрогенерирующей компании, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила Каховскую ГЭС, всего выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
По данным Воздушных сил, в ночь на 1 июня 2024 было уничтожено 35 из 53 ракет и 46 из 47 "Шахедов".
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Атаковал враг и Львовскую область. Зафиксировано попадание в 3 объекта критической инфраструктуры, есть разрушения.
Пожалуйста, подождите...
Одна батарея ЗРК, скорее всего, позволит обеспечить защиту Киева, но не сможет защитить всю Украину.... сколько у нас гидро- и тепло- и атомных и электро-......
а есть около 2 миллиарда баксов.
предстоит делать «трудный выбор» при определении приоритетов в защите .....
Лише тотальне знищення кацапні допоможе
гаазького педофіла - в першу чергу
Це ж не важко перевірити:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/22/711524/ УП: Захист енергообʼєктів під час атаки 22 березня спрацював з максимальною ефективністю - Найєм
"Фортифікаційні споруди на всіх об'єктах витримали прямі та непрямі удари під час масованої рекетної та дронової атаки 22 березня по енергосистемі України, забезпечивши повний захист автотрансформаторів та електричного обладнання.
Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226536860993820&id=1414642146 повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.
За його словами, вночі на 22 березня ворог завдав ударів об'єктам на 9 підстанціях, де будівельні роботи зі спорудження захисту організовувало Агентство відновлення.
Загалом у рамках першого рівня захисту від уламків було забезпечено захист 103 об'єктів у 21 області, у тому числі об'єкти генерації та розподільних мереж. Другим рівнем захисту від бойових безпілотних літальних апаратів було забезпечено захист для 22 підстанцій у 14 областях."
Виявляється, в новині про ТЕС взагалі не йшлося. Мова була виключно за трансформаторні підстанції. Крім того, зазначено, що захисні спорудження передбачали захист від уламків, а не від прямого ракетного влучання. В мене за вікном одна із таких і я щодня бачу що було зроблено.
Довго ще будеш людям в очі сцяти? Чи станеться чудо і тебе тут нарешті прикриють?
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
https://unn.ua/ru/news/otkrestilis-ot-tes-kak-naiem-i-kubrakov-zashchishchali-energetiku-memorandumami
Навіть на твою заплатню знайшлося із тих баксів.
Коли розпиляні 2 ярда доларів до бюджету повертати збираєтесь ?
Так саме як захист БТРу захистить від кулі, ане не від снаряду. Потрібно ж якусь клепку в голові мати, як взагалі можливо захистити ТЕЦ від Калабрів, окрім встановлення ППО на кожній електростанції?
А чому ж тоді ваш клоу, що виконує роль президента верещав із всіх телесуфльорів, що " усьо захіщено, муха нє пролєтіть" і під цю вонь і галіматьюю Найом розпиляв 2 ярди доларів?
Ти або хрестк зніми, або труси одінь, " пророк", коли 2 ярди доларів до бюджету повернете?
А що там хто "верещав", я не в курсі, мені його відосики не цікаві.
Но сейчас все чаще замечаю, что под видом критики власти, украинцам незаметно подсовывают рашистскую пропаганду
Атомна енергія - це те що дозволить Україні перемолоти кацапів і перемогти пуцла
У будь-якому випадку, нас чекає цікава зима. Питання лише наскільки.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63801303
"Експерти і чиновники вказують, що найчастіше ціллю ракетних ударів ставали саме великі трансформаторні підстанції. Тобто вузлики, що "зшивають" українську енергосистему докупи."
...саме в цих надзвичайно потужних трансформаторах найбільше зацікавлений Київ.
... вага близько 200 тонн, він транспортується в напіврозібраному стані. Всі складові частини привозяться на майданчик і повинні стати на ті установочні місця, де стояв старий автотрансформатор. Підійде чи не підійде - питання. Зібрати його і налагодити - це ще 1-1,5 місяця. Це займає багато часу, не все так просто, як нам іноді здається"
Але і це ще не всі проблеми. Річ у тому, що трансформатори, які можуть надати європейські партнери Україні, не підходять для вітчизняної енергосистеми.
Максимум будут перебои с электричеством как зимой 2022. Но с этим можно жить. Не впадайте в панику.
Офіційно.
Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.
Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович
«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.
Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.
PS. Алекснадр Шамов, дайте свои данные, ОП (и не только) лично сообщит вам зачем "ухылянт поперся в Сингапур".
А про стстему аеростатних загороджень щось чували? Такі собі стальні тросики діаметром 7-8 мм ? Ніт?