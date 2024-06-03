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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти 19 разів били по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії, Криворіжжя атакували БпЛА: пошкоджено інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство та АЗС. ФОТОрепортаж

Протягом 3 червня російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Били з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольщині ворог бив 16 разів дронами-камікадзе і тричі гатив з артилерії.

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Нікопольщину 12 разів протягом дня: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство, гаражі, кілька авто, господарську споруду, парник. Побито 10 сонячних панелей та газогін.

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня
Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Крім того, росіяни атакували і Криворізький район - спрямували туди БпЛА, унаслідок чого пошкоджено АЗС.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

Також читайте: Вночі окупанти вкотре атакували Нікополь дроном-камікадзе. За добу обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня
Обстріли Дніпропетровщини 3 червня
Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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