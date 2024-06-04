Оккупанты обстреляли Велетенское на Херсонщине: погибла женщина

Сегодня, 4 июня, в результате обстрела россиянами Велетенского в Херсонской области погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил председатель ОВА, российские войска убили пожилую женщину в Велетенском.



Местная жительница погибла в результате вражеского обстрела во дворе собственного дома.

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Напомним, утром 3 июня 2024 года российские военные обстреляли школу в Томиной Балке Белозерской громады на Херсонщине.