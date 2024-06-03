Оккупанты обстреляли школу в Томиной Балке на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Утром 3 июня 2024 года российские военные обстреляли школу в Томиной Балке Белозерской громады на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеских ударов в образовательном учреждении повреждены фасад, учебные помещения, а также разбиты стекла.
По данным ОВА, пострадавших среди местных жителей нет.
Как сообщал Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания в медучреждение и газопровод.
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володимир омельянов
показать весь комментарий03.06.2024 11:54 Ответить Мне нравится 0
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