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За минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания в медучреждение и газопровод

Наслідки ракетного удару по Херсонщині

В Херсонской области за минувшие сутки 15 населенных пунктов, включая Херсон, подверглись вражескому обстрелу и авиаударам, в результате чего были повреждения в жилых кварталах, попадание в медицинское учреждение, газопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Дудчаны, Антоновка, Кизомыс, Берислав, Новокаиры, Ивановка, Ингулец, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Береговое, Инженерное, Понятовка и город Херсон. Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в медицинское учреждение, газопровод и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших во время обстрелов 2 июня среди гражданского населения нет.

Также смотрите: Последствия ночного обстрела Станислава в Херсонской области. ФОТОрепортаж
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