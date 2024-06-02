Последствия ночного обстрела Станислава в Херсонской области. ФОТОрепортаж
В ночь на 2 июня российские захватчики крыли плотным огнем Станислав, зафиксировано более 14 "прилетов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь наших людей. Обстрелами повреждена социальная прачечная.
Также снаряды попали в здание лицея и 5 жилых домов", - говорится в сообщении.
Прокудин отметил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Последствия обстрела еще выясняются.
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Dima30
показать весь комментарий02.06.2024 15:26 Ответить Мне нравится 0
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