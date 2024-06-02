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Наслідки нічного обстрілу Станіслава на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У ніч проти 2 червня російські загарбники крили щільним вогнем Станіслав, зафіксовано понад 14 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Армія РФ намагаються знищити все, що покращує життя наших людей. Обстрілами пошкоджено соціальну пральню.

Також снаряди поцілили в будівлю ліцею і 5 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки обстрілу ще з'ясовуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині. Постраждала місцева жителька

Обстріл Станіслава 2 червня
Обстріл Станіслава 2 червня
Обстріл Станіслава 2 червня
Обстріл Станіслава 2 червня
Обстріл Станіслава 2 червня
Обстріл Станіслава 2 червня

Автор: 

обстріл (28648) Херсонська область (5789)


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https://youtu.be/3NucZ-HTJ7Q ЯК РОСІЯ ВКРАЛА НАШУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ/ВІДМОВА УКРАЇНИ ВІД НАТО
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02.06.2024 15:26 Відповісти
 
 