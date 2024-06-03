Минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: є влучання в медзаклад та газогін

У Херсонській області за минулу добу 15 населених пунктів, включаючи Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, у результаті чого були пошкодження у житлових кварталах, влучання в медичний заклад, газопровід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих під час обстрілів 2 червня серед цивільного населення немає.

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