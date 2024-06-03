Окупанти обстріляли школу у Томиній Балці на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Зранку 3 червня 2024 року російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки.
За даними ОВА, постраждалих серед місцевих жителів немає.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: є влучання в медзаклад та газогін.
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володимир омельянов
показати весь коментар03.06.2024 11:54 Відповісти Мені подобається 0
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