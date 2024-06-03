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Окупанти обстріляли школу у Томиній Балці на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Зранку 3 червня 2024 року російські військові обстріляли школу у Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих ударів в освітньому закладі пошкоджено фасад, навчальні приміщення, а також потрощено шибки.

За даними ОВА, постраждалих серед місцевих жителів немає.

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Обстріл школи у Томиній Балці
Обстріл школи у Томиній Балці
Обстріл школи у Томиній Балці

Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: є влучання в медзаклад та газогін.

Автор: 

обстріл (28657) Херсонська область (5789)


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В рашистів це не армія це здичавіла орда ,воювати з мирними громадянами ,школами ,дит. садками,лікарнями це моуть тільки кінчені виродки.
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03.06.2024 11:54 Відповісти
 
 