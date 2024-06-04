Чотири людини зазнали поранень унаслідок удару РФ по центру Білозерки. ВIДЕО

Сьогодні, 4 червня, росіяни вдарили по центральній частині Білозерки в Херсонській області, є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська завдали удару по центральній частині селища Білозерка сьогодні зранку. Ворожим вогнем пошкоджено три крамниці, кавʼярню та приватну автівку.

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Що відомо про постраждалих

55-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, зазнала вибухової травми та уламкового поранення черева. Її шпиталізували у середньому стані тяжкості.



Ще одна 81-річна жінка потрапила під удар на вулиці. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що стало відомо про ще двох постраждалих унаслідок російських обстрілів Білозерки.

Так, до лікарні звернулася 65-річна жителька. Вона зазнала вибухової травми та поранення руки. Потерпілій надали необхідну меддопомогу.



Крім того, до лікарні доставили ще одну потерпілу – 45-річну жінку, яка зазнала вибухової травми. Лікарі надають потерпілій необхідну меддопомогу.

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