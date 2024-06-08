Прокуратура начала расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине: все обстоятельства и количество пострадавших будут установлены

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По опубликованной в медиа информации, 7 июня 2024 года около 19:00 войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного поселка Садовое Скадовского района Херсонской области.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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По данным Офиса генпрокурора, досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Херсонской области.