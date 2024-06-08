Прокуратура начала расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине: все обстоятельства и количество пострадавших будут установлены
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По опубликованной в медиа информации, 7 июня 2024 года около 19:00 войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного поселка Садовое Скадовского района Херсонской области.
"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших среди мирного населения", - говорится в сообщении.
По данным Офиса генпрокурора, досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Херсонской области.
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Зарплата капает, стаж идет, работа имитацилнная, почти архивариусная.
Я чето уверен (глядя на наших ментов районных) что эти борцы-раследователи себе выхлопотали и надбавки за опасность и за вредность и стаж год за два а то и три, и корочки УБД и премию за боевой вклад и премию за ненормированный труд и прочая и прочая