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обстрел (25772) Херсонщина (4386) Офис Генпрокурора (2385)

Прокуратура начала расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине: все обстоятельства и количество пострадавших будут установлены

Обстріл Садового

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По опубликованной в медиа информации, 7 июня 2024 года около 19:00 войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного поселка Садовое Скадовского района Херсонской области.

"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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По данным Офиса генпрокурора, досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Херсонской области.
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Переконаний, що слідчі та прокурори що ведуть цю справу, більше користі для Неньки принесли б у штурмових бригадах. А так це демагогія чистої води.
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08.06.2024 14:27 Ответить
Імітація бурхливої діяльності...в унітаз.
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08.06.2024 14:53 Ответить
Это да((((
Зарплата капает, стаж идет, работа имитацилнная, почти архивариусная.
Я чето уверен (глядя на наших ментов районных) что эти борцы-раследователи себе выхлопотали и надбавки за опасность и за вредность и стаж год за два а то и три, и корочки УБД и премию за боевой вклад и премию за ненормированный труд и прочая и прочая
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08.06.2024 18:31 Ответить
 
 