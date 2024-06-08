Зеленский: Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. ВИДЕО

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с Главкомом - в целом о ситуации. Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено.

Был доклад и по донецким направлениям, где наиболее трудно.

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Работаем и над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии. Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны - от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! ... Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии.

Я хочу также сейчас отметить наши подразделения, которые за эту неделю проявили себя лучше всего в боях. Харьковское направление - 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. Спасибо вам! На Донетчине спасибо всем солдатам и командирам 55-й отдельной артиллерийской бригады. Неизменно эффективны! И еще по результатам этой недели есть за что особо отметить воинов ГУР, а именно подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман". Молодцы! И наши воины Службы безопасности Украины - Центр специальных операций "А", департаменты контрразведки и военной контрразведки. Спасибо! Каждая единица уничтоженной российской техники, каждая российская потеря - это плюс к гарантиям нашей украинской независимости", - рассказал Зеленский.