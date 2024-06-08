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Зеленский: Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. ВИДЕО

Президент Володимир Зеленський

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с Главкомом - в целом о ситуации. Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено.

Был доклад и по донецким направлениям, где наиболее трудно.

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Работаем и над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии. Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны - от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! ... Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии.

Я хочу также сейчас отметить наши подразделения, которые за эту неделю проявили себя лучше всего в боях. Харьковское направление - 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. Спасибо вам! На Донетчине спасибо всем солдатам и командирам 55-й отдельной артиллерийской бригады. Неизменно эффективны! И еще по результатам этой недели есть за что особо отметить воинов ГУР, а именно подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман". Молодцы! И наши воины Службы безопасности Украины - Центр специальных операций "А", департаменты контрразведки и военной контрразведки. Спасибо! Каждая единица уничтоженной российской техники, каждая российская потеря - это плюс к гарантиям нашей украинской независимости", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20493) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+30
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08.06.2024 21:35
+22
Але, скільки життів нам це коштувало?!
Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
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08.06.2024 21:22
+21
Куйлу і "зе" не вдалося зреалізувати в Україні "оманську операцію"
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08.06.2024 21:13
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Початок фрази "презЕдента" загубили.

Насправді було так: "дуже шкода, що..." а далі по тексту.
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08.06.2024 21:12 Ответить
Чергова патріотична хрєнь із загальним посилом до зевиборців : "за секунду до нашої перемоги". Не взяли Харків за декілька днів? Це перемога? Хто відповів за те, що в обороні виявилась просто діра? Правильно-- відповіли ЗСУ тисячами життів.
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08.06.2024 23:10 Ответить
нетряпкаякась не забула в про 50 тыс протесту ЧЕРВОНІ ЛИНІЇ- більша частина були з АТО ... Тому йому ніяк не потрібні життя воїнів
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08.06.2024 23:17 Ответить
Иди игрушки пособирай в комнате
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08.06.2024 21:12 Ответить
Можливо зараз провести вибори? Ні. Нафіга звіздіти. Маємо що маємо.
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08.06.2024 21:15 Ответить
Нельзя провести выборы...
Это нарратив типа "конфликт на Донбассе не имеет военного решения".
А оказалось что имеет.
Просто тогда так было им удобно и выгодно, и сейчас тоже. Легче всего сказать - выборы нельзя провести. Потому что им так удобно и выгодно.
Задумайтесь над этим все, а то хуже не будет, мы катимся в пропасть...
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08.06.2024 23:35 Ответить
МамаРіма вже не встигає...
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08.06.2024 21:31 Ответить
Куйлу і "зе" не вдалося зреалізувати в Україні "оманську операцію"
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08.06.2024 21:13 Ответить
Але вони все одно намагатимуться, поки будуть живі... така їхня злочинна "міссія"...
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08.06.2024 22:05 Ответить
У них все попереду !
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08.06.2024 22:12 Ответить
знову все пішло не по плану
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08.06.2024 21:14 Ответить
Повідомляють, що рашистські війська витісняють з Вовчанська (

@"Ukraine kicked the Russian army out of Vovchansk"):

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08.06.2024 21:15 Ответить
На жаль, не усе так хайпово, як здається журналюгам...
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08.06.2024 21:37 Ответить
Просування ЗСУ у Вовчанску підтверджує аналітик німецької газети BILD Юліан Репке.
За його даними, окупанти вже вибиті з центру і на півночі міста, частина російських сил "оточена і відрізана".

https://www.dialog.ua/images/content/bb31808d60dc70215596d0973386e940.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/79c426fee6595d9c907960d023a45fb3.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/94385d307728a91b2eed34ea6dd3d49a.jpg
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09.06.2024 00:08 Ответить
У відповідь на твій відосик є звернення від твоєї безумної…. хтось з вас явно киздить і за це все ******** повинна бути відповідальність…
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08.06.2024 21:20 Ответить
Не спіши,бо з такими керівниками оборони та такою потужною лінією оборони як були ще донедавна там,може бути ще сюрприз(((
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08.06.2024 21:20 Ответить
Але, скільки життів нам це коштувало?!
Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
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08.06.2024 21:22 Ответить
Невже непомітно, життя гоїв для нього другорядне.
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08.06.2024 21:31 Ответить
Грьобаний кізяк, це твій кіношний бліндаж, мабуть, кацапів стримав...
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08.06.2024 21:34 Ответить
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08.06.2024 21:35 Ответить
че ты несешь ? *******.
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10.06.2024 13:23 Ответить
Саме тому д'єрмак і спустив безмоглу з ланцюга щоб вона вереск здійняла.
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08.06.2024 21:41 Ответить
Сам же казав, що ціллю кацапні було відтягнути сили на цей напрямок, а тепер каже, що сили відтягує і посилює.
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08.06.2024 21:45 Ответить
Знов Їрмак буде бубочку офіцерською портупеєю шмагати по центру принятія рішенія.
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08.06.2024 21:46 Ответить
Нууу.... Це Патужно і епохально ! Щоправда нещодавно хвалилися, а чванилися, а розказували, а звітували, а заспокоювали, а рапортували - що вжито безпрецедентні заходи з оборони енергетичних обєктів! А скільки було мільярдів на це освоєно!!!
Результат НАЯВНИЙ.. "Кінець епохи світла" від Зеленського.
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08.06.2024 21:46 Ответить
Кінчений на всю голову пришелепкуватий ДЕБІЛ!!!!!!!!
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08.06.2024 21:46 Ответить
А у тебе не дебіла був вибір?
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09.06.2024 08:29 Ответить
У другому турі у мене вибора не було. Вірніше, вибір був - не йти на вибори або ж голосувати за Порошенка. Тому, що у другому турі був фактично лише один кандидат. Не вважати ж кандидатом у президенти України обдовбаного українофоба, який ніде в житті не працював, не має ніякї освіти, не має розуму, обсирав Україну і українців і заявляв, що йому нічого не варто віддати половину з того, що хоче путін. За такого "кандидата " міг проголосувати або ворог України, або повний дебіл. А не йти на вибори - віддати голос за блазня, та й взагалі моя громадянська позиція завжди була активною, а не "там вже усе вирішили".
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09.06.2024 13:44 Ответить
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08.06.2024 21:47 Ответить
примітивізм
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08.06.2024 21:54 Ответить
не вдалося, но ти з своїми вилупками допомогав як міг ворогу.
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08.06.2024 21:56 Ответить
Бла-бла-бла...
Що і ким було зроблено для цього?
Звісно, на першому місці героїзм і жертовність воїнів, які ціною свого життя зупинили рашистів.
І як завжди, робота простих волонтерів і фондів, які кинулись забезпечувати бійців найнеобхіднішим.
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08.06.2024 21:57 Ответить
"клятий барига" Порошенко:

"Коли почався наступ ворога на Вовчанськ - ми зреагували миттєво. Привезли дрони - точніше, багато дронів, щоб прикрити позиції артилеристів.
Ми знову на Харківщині. Потреби в забезпеченні тут сильно не змінилися. 36 окрема бригада морської піхоти має позиції під Вовчанськом, і Валерій Прозапас попросив для своїх хлопців 100 Мольфарів та 5 Мавіків. Тримайте!"
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08.06.2024 21:58 Ответить
А ти ж з дєрьмаком так старався ган дон.
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08.06.2024 22:04 Ответить
Зато за 3 дня им удалось захватить весь юг Украины.
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08.06.2024 22:10 Ответить
Не можу ані слузати ані дивитися на цю хрипату жабу, яка живиться людськими стражданнями, як її кумир - хло...
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08.06.2024 22:16 Ответить
єрмак промахнувся на цей раз.
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08.06.2024 22:30 Ответить
Не вдалося? Все відновлено і вийшли на кордон?
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08.06.2024 22:39 Ответить
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - бідкається Зеленський після ляпаса від Єрмака та гнівного дзвінка товариша майора з ФСБ. Ми старалися - гундів Зеленський товаришу майору з фсб.
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08.06.2024 22:48 Ответить
Поки дерьмаку усе вдається.
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08.06.2024 22:57 Ответить
Зеленський: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
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08.06.2024 23:03 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02GNXPSqZDRJnb5iGP98jUqjGJRLjegj2xnLrpWRFQpmKqnusa2iQDDXTtmHT5EBSFl?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=%2CO%2CP-R 47 мин. ·

Управління ракетних військ та артилерії Генштабу ЗСУ Сирським розформоване, керівник управління, молодий генерал Баранов, звільнений і зісланий в армійський корпус на посаду, яка не має відношення до його розвитку, тобто, в "утиль". Також розформовується управління БПЛА, в той час як дронові війська не створені, незважаючи на Указ Президента чотири місяці тому. Як раніше зазначала, заступник Сирського Сухаревський ізольований від виконання обов'язків та навіть не має змоги відвідувати наради Головкома. Він був нав'язаний Президентом як бойовий командир нового зразка та не належить до "своїх" чинного Головкома, яких той ультимативно просував. Так само, як і молодий генерал Драпатий, призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, і якого зіслали на Харківщину.

З розформуванням управління координація вогневого ураження передана ... сухопутним військам (!) під керівництвом генерала Маліновського. Це той генерал, який працював у Сирського весь час, "свій". І свідки пам'ятають, як розподілялись ********** "наближеним" бригадам та що було з роботою артилерії в Бахмуті.

Внаслідок такої диверсійної діяльності (інакше не назвеш), яка була проведена в середині травня, у нас вже постраждав ряд напрямків, взаємодія з партнерами, формування потреби, а також координація комплексних операцій з ураження росіян, яка проводиться із залученням інших відомств і якою займався Баранов у ЗСУ.

Позавчора начальник Генштабу Баргилевич під протокол на заслуховуванні у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що в п'ятницю буде призначений командувач Сил безпілотних систем, але нічого не відбулося.

Ось таке коїться. І хтось думає, що мовчатиму, бачачи ці криваві "граблі" третій рік? Кругообіг "своїх" і фракційні "чистки"? Зась.

Наша перемога закодована в новійукраїнській армії, яка, попри те, що стікає кров'ю на полі бою, боронить Україну. Ця нова армія в абсолютній більшості взагалі цивільна.

Наша поразка закодована в застарілих корумпованих вищих штабах ЗСУ.

Ми не можемо далі існувати у двох вимірах.

P.S. Міністр це все йому погоджує: спільник чи не розбирається?
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08.06.2024 23:23 Ответить
Не понятно почему бурьяна скиглит?
Кто выбирал и назначал Сырского?
И самое главное, как в футболе например, когда выбирают тренера в команду, с ним обсуждают стратегию и тактику, принципы игры и т.д. То есть руководство полностью понимает что будет делать тренер и какие результаты ожидать.
Получается, что главной целью было спихнуть залужного, и на его место поставить любого по уже проверенному принципу "хуже не будет".
Значит, назначили Сырского и не обсуждали какие шаги он будет принимать на посаде, не согласовывали стратегии и планы.
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08.06.2024 23:46 Ответить
ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли.
Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях. Чого тебе приперло?
Країною править Єрмак, про що урочисто заявило The Times

https://x.com/tZEinform/status/1799512113422938445
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08.06.2024 23:46 Ответить
Так, це боляче. Давай с тобою про це поговоримо.
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09.06.2024 00:00 Ответить
Bradley і БТР окупантів їдуть назустріч одне одному дорогою й українські захисники підбивають бронетехніку РФ кількома пострілами. Водночас БТР втрачає групу піхоти, яка їхала на броні, й, імовірно, постраждала від влучань. Задимлений бронетранспортер після цього намагається використовувати будинки на краю дороги як укриття.
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09.06.2024 07:31 Ответить
зеленый клоун наркоман. мне просто смешно с тех, кто ему верит. вы ДАУНЫ.
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10.06.2024 13:21 Ответить
 
 