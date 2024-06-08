Зеленский: Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. ВИДЕО
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с Главкомом - в целом о ситуации. Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено.
Был доклад и по донецким направлениям, где наиболее трудно.
Работаем и над тем, чтобы обеспечить больше резервов нашей армии. Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны - от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! ... Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии.
Я хочу также сейчас отметить наши подразделения, которые за эту неделю проявили себя лучше всего в боях. Харьковское направление - 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. Спасибо вам! На Донетчине спасибо всем солдатам и командирам 55-й отдельной артиллерийской бригады. Неизменно эффективны! И еще по результатам этой недели есть за что особо отметить воинов ГУР, а именно подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман". Молодцы! И наши воины Службы безопасности Украины - Центр специальных операций "А", департаменты контрразведки и военной контрразведки. Спасибо! Каждая единица уничтоженной российской техники, каждая российская потеря - это плюс к гарантиям нашей украинской независимости", - рассказал Зеленский.
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Насправді було так: "дуже шкода, що..." а далі по тексту.
Это нарратив типа "конфликт на Донбассе не имеет военного решения".
А оказалось что имеет.
Просто тогда так было им удобно и выгодно, и сейчас тоже. Легче всего сказать - выборы нельзя провести. Потому что им так удобно и выгодно.
Задумайтесь над этим все, а то хуже
небудет, мы катимся в пропасть...
@"Ukraine kicked the Russian army out of Vovchansk"):
За його даними, окупанти вже вибиті з центру і на півночі міста, частина російських сил "оточена і відрізана".
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Повня відсутність фортифікацій, мінування, забезпечення.
Хронічне розкрадання всього та вся.
Свари та нерозуміння зі союзниками.
Результат НАЯВНИЙ.. "Кінець епохи світла" від Зеленського.
Що і ким було зроблено для цього?
Звісно, на першому місці героїзм і жертовність воїнів, які ціною свого життя зупинили рашистів.
І як завжди, робота простих волонтерів і фондів, які кинулись забезпечувати бійців найнеобхіднішим.
"Коли почався наступ ворога на Вовчанськ - ми зреагували миттєво. Привезли дрони - точніше, багато дронів, щоб прикрити позиції артилеристів.
Ми знову на Харківщині. Потреби в забезпеченні тут сильно не змінилися. 36 окрема бригада морської піхоти має позиції під Вовчанськом, і Валерій Прозапас попросив для своїх хлопців 100 Мольфарів та 5 Мавіків. Тримайте!"
ЗС РФ захопили 163 кв. км і оточують Вовчанськ. Таким чином вони створили плацдарм з якого будуть перетворювати Харків на купу битої цегли. Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02GNXPSqZDRJnb5iGP98jUqjGJRLjegj2xnLrpWRFQpmKqnusa2iQDDXTtmHT5EBSFl?__cft__[0]=AZWkeGn7CxaL6zOeHvQxfLXrjYBBkS6UQL54Av81XFSf_h1aGSxj3H-6WOl-iXvl-0_ZSdM0tdMA7NgfUamSZsGj_UY4ky9p3LVS8fNRQ0IslC-iK3vR4DCMOGS2pVTDiHSm7Psvg8_yFyO0IUpeh6vnc2P_5TV1vGaRM_afuYi3ufM1LjwBg6qwvIJLniKXDWdAAoJMTMQ75HqyrwhQW-ce&__tn__=%2CO%2CP-R 47 мин. ·
Управління ракетних військ та артилерії Генштабу ЗСУ Сирським розформоване, керівник управління, молодий генерал Баранов, звільнений і зісланий в армійський корпус на посаду, яка не має відношення до його розвитку, тобто, в "утиль". Також розформовується управління БПЛА, в той час як дронові війська не створені, незважаючи на Указ Президента чотири місяці тому. Як раніше зазначала, заступник Сирського Сухаревський ізольований від виконання обов'язків та навіть не має змоги відвідувати наради Головкома. Він був нав'язаний Президентом як бойовий командир нового зразка та не належить до "своїх" чинного Головкома, яких той ультимативно просував. Так само, як і молодий генерал Драпатий, призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, і якого зіслали на Харківщину.
З розформуванням управління координація вогневого ураження передана ... сухопутним військам (!) під керівництвом генерала Маліновського. Це той генерал, який працював у Сирського весь час, "свій". І свідки пам'ятають, як розподілялись ********** "наближеним" бригадам та що було з роботою артилерії в Бахмуті.
Внаслідок такої диверсійної діяльності (інакше не назвеш), яка була проведена в середині травня, у нас вже постраждав ряд напрямків, взаємодія з партнерами, формування потреби, а також координація комплексних операцій з ураження росіян, яка проводиться із залученням інших відомств і якою займався Баранов у ЗСУ.
Позавчора начальник Генштабу Баргилевич під протокол на заслуховуванні у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що в п'ятницю буде призначений командувач Сил безпілотних систем, але нічого не відбулося.
Ось таке коїться. І хтось думає, що мовчатиму, бачачи ці криваві "граблі" третій рік? Кругообіг "своїх" і фракційні "чистки"? Зась.
Наша перемога закодована в новійукраїнській армії, яка, попри те, що стікає кров'ю на полі бою, боронить Україну. Ця нова армія в абсолютній більшості взагалі цивільна.
Наша поразка закодована в застарілих корумпованих вищих штабах ЗСУ.
Ми не можемо далі існувати у двох вимірах.
P.S. Міністр це все йому погоджує: спільник чи не розбирається?
Кто выбирал и назначал Сырского?
И самое главное, как в футболе например, когда выбирают тренера в команду, с ним обсуждают стратегию и тактику, принципы игры и т.д. То есть руководство полностью понимает что будет делать тренер и какие результаты ожидать.
Получается, что главной целью было спихнуть залужного, и на его место поставить любого по уже проверенному принципу "хуже не будет".
Значит, назначили Сырского и не обсуждали какие шаги он будет принимать на посаде, не согласовывали стратегии и планы.
Головне завдання - створення буферної прикордонної зони вони виконали, поки ти ляпав язиком про "форуми миру", а Сирський "особисто перевіряв стан" військ на позиціях. Чого тебе приперло?
Країною править Єрмак, про що урочисто заявило The Times
https://x.com/tZEinform/status/1799512113422938445