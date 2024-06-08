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Захватчики в течение дня около десятка раз атаковали Никопольщину. Пострадал спасатель, есть разрушение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 8 июня российские войска совершили около десятка атак по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом рассказал в Telegram председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, враг бил из артиллерии, а также атаковал дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались Мировская, Червоногригорьевская и две Покровские громады - городская и сельская, а также Никополь.

В Покровской громаде из-за вражеской атаки пострадал спасатель, прибывший на тушение автомобиля, в который также попали оккупанты. В этот момент захватчики коварно ударили. Лукашук отметил, что пострадавший спасатель находится в тяжелом состоянии.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Из-за вражеских обстрелов также зафиксировано повреждение инфраструктуры. В частности, повреждения получили 6 частных домов, микроавтобус, гараж и один инфраструктурный объект. Также уничтожен грузовой автомобиль.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Чиновник показал фото последствий вражеских обстрелов.

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Загарбники впродовж дня близько десятка разів атакували Нікопольщину

Ночью 8 июня 2024 года защитники неба сбили над Днепропетровской областью 2 шахэда, вражеские дроны уничтожили в Днепровском и Синельниковском районах.

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обстрел (27351) Никополь (1036) Днепропетровская область (3994)


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