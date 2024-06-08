Захватчики в течение дня около десятка раз атаковали Никопольщину. Пострадал спасатель, есть разрушение. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 8 июня российские войска совершили около десятка атак по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом рассказал в Telegram председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, враг бил из артиллерии, а также атаковал дронами-камикадзе. Под вражеским огнем оказались Мировская, Червоногригорьевская и две Покровские громады - городская и сельская, а также Никополь.
В Покровской громаде из-за вражеской атаки пострадал спасатель, прибывший на тушение автомобиля, в который также попали оккупанты. В этот момент захватчики коварно ударили. Лукашук отметил, что пострадавший спасатель находится в тяжелом состоянии.
Из-за вражеских обстрелов также зафиксировано повреждение инфраструктуры. В частности, повреждения получили 6 частных домов, микроавтобус, гараж и один инфраструктурный объект. Также уничтожен грузовой автомобиль.
Чиновник показал фото последствий вражеских обстрелов.
Ночью 8 июня 2024 года защитники неба сбили над Днепропетровской областью 2 шахэда, вражеские дроны уничтожили в Днепровском и Синельниковском районах.
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