Под угрозой вся Европа, - Байден заявил, что Путину мало только Украины

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине. Под российской угрозой, по его словам, находится не только Украина, но и вся Европа.

Об этом американский лидер заявил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома пообещал дальнейшую поддержку США Украине в ее борьбе против полномасштабного российского вторжения.

"Путин не собирается останавливаться на Украине... Вся Европа окажется под угрозой, мы не допустим этого. Соединенные Штаты крепко стоят рядом с Украиной. Мы стоим с нашими союзниками. И мы стоим с Францией", - заявил Байден.

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Он также отметил, что новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов является уже шестым с тех пор, когда Конгресс принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.

"Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали", - сказал американский лидер.

Глава США также напомнил, что со своей стороны ЕС уже предоставил Украине более 107 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабной войны.

Ранее Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи Украине от США.

Как известно, в субботу, 8 июня, президенты США и Франции проводят встречу в Париже.

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