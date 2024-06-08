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Байден (2762) помощь (7424) путин (30484) США (24834)

Под угрозой вся Европа, - Байден заявил, что Путину мало только Украины

Під загрозою вся Європа, - Байден заявив, що Путіну замало лише України

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине. Под российской угрозой, по его словам, находится не только Украина, но и вся Европа.

Об этом американский лидер заявил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома пообещал дальнейшую поддержку США Украине в ее борьбе против полномасштабного российского вторжения.

"Путин не собирается останавливаться на Украине... Вся Европа окажется под угрозой, мы не допустим этого. Соединенные Штаты крепко стоят рядом с Украиной. Мы стоим с нашими союзниками. И мы стоим с Францией", - заявил Байден.

Также читайте: Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте, - Белый дом

Он также отметил, что новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов является уже шестым с тех пор, когда Конгресс принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.

"Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали", - сказал американский лидер.

Глава США также напомнил, что со своей стороны ЕС уже предоставил Украине более 107 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабной войны.

Ранее Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи Украине от США.

Как известно, в субботу, 8 июня, президенты США и Франции проводят встречу в Париже.

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Топ комментарии
+8
Під загрозою вся Європа - але своїх солдатів на підмогу посилати не будем.
З любов'ю, ваш Байден.
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08.06.2024 20:20
+8
В американців, європейців, у нормальних людей є дуже гарний вислів: "Допоможи собі сам і ми допоможемо тобі".
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
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08.06.2024 20:41
+6
І саме тому ти дав Україні 31 Абрамс і ЖОДНОГО винищувача!
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08.06.2024 20:59
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Правила форума Совет форумчан
Ми стоїмо з нашими союзниками. І ми стоїмо з Францією"...мда, ліпше би присіли.
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08.06.2024 20:05 Ответить
Ти дебіл?
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08.06.2024 21:40 Ответить
Та ну на...? Капітан Очевидність через Капітана Америка і через весь Марвел повідомив Пентагон, Білий Дім і всіх причетних про це? УРА! Боже, бережи Америку, Україну і Європу!!!
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08.06.2024 20:05 Ответить
Лукавий захід . Говоримо одне ,робимо інше ....
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08.06.2024 20:06 Ответить
Уявіть собі таке:
1945 рік. У нацистській Німеччині роблять таки ядерну бомбу.

І США такі: "Ок. Ми помилилися адресою. Забирайте ту Європу".

І потім кажуть Черчіллю: "Нашею зброєю по Берліну стріляти не можна".
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08.06.2024 20:12 Ответить
Але ж і Британія бомбила Берлін та всі інші німецькі міста своєю зброєю; і США бомбили своїми літаками...
Так що це не зовсім вдалий приклад.
Бо очевидний факт полягає в іншому: ЗСУ+ГУРу-СБУ практично нема чим бомбити мокшу...
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08.06.2024 20:49 Ответить
Не тільки своєю. Без допомоги США Британії були б гайки ще у 1941-му.
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08.06.2024 21:36 Ответить
Без допомоги США Україні також були б "гайки" ще у 2022-му.
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08.06.2024 21:42 Ответить
неправда,Британія і без допомоги США встояла
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08.06.2024 23:09 Ответить
ніколи б вона не встояла
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09.06.2024 00:14 Ответить
Вистояла б, бо острівна держава! І В. Черчілль -інший керівник, а не як українські президенти.
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09.06.2024 08:35 Ответить
Ага. Також, як совєцькій союз. 😁

Воювати на ізольованому острові - саме те.
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09.06.2024 00:30 Ответить
а Союз одразу лендліз попросив.Хоча,можна сказати,що СРСР встояв,бо ще в 1932 поставив у США до владі агента Комінтерну
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09.06.2024 14:24 Ответить
Британія,це була наймогутніша імперія,того світу.І вчених там було дуже багато і виробництво потужне і наука на найвищому рівні.
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09.06.2024 00:23 Ответить
Він шеи в Карибському морі копошиться - відповідь буде?
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08.06.2024 20:12 Ответить
Там Буданов потопить щось. За танкер не берусь казати, екологія та все таке, але щось може від'ємно всплити. А може Малюк. Цю парочку розбери, хто-куди
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08.06.2024 20:25 Ответить
Concern.
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08.06.2024 20:46 Ответить
Під загрозою вся Європа - але своїх солдатів на підмогу посилати не будем.
З любов'ю, ваш Байден.
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08.06.2024 20:20 Ответить
В американців, європейців, у нормальних людей є дуже гарний вислів: "Допоможи собі сам і ми допоможемо тобі".
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
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08.06.2024 20:41 Ответить
тут, навіть на сайті цензора - дуже багато споживачів, які голосували за "жрать+ржать+срать", і щоб за чужий рахунок. Навіть якщо вони зараз категорично проти ЕрЗе та всієї чинної зедебільної влади - але свій менталітет вони ще не поміняли... тай поміняти менталітет - не така вже проста справа... по собі знаю...
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08.06.2024 20:45 Ответить
Сиділи би ви і мовчали - коли в Руанді творилась повна шиза ніяка собака навіть голосно не загавкала ( а там спокійно можна були швиденько все припинити - ні кацапи ні китайці не ставили би палки в колеса їм взагалі тоді було не до того - і як класичний приклад Ічкерія яка допомагала собі але шо Захід зробив ?).
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08.06.2024 21:03 Ответить
ви би ще згадали ті часи, коли цивілізований Захід недостатньо допомагав армії Шухевича (УПА) воювати з совескими окупантами України...
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08.06.2024 21:40 Ответить
Я Шухевича не застав як і ви а те шо творилося в Руанді застав - і УПА билося з наддержавою а в Руанді геноцидили сусіди сусідів , такшо ваше посилання йде лісом - а якшо ви не зрозуміли чого то є ваша проблема .
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09.06.2024 18:50 Ответить
Тобто теперка німці можуть сміливо стверджувати шо то шо тіворив підорас адік з нациками йде лісом бо пройшло багато часу - вам терміново тре найнятися на роботу до Чемудоносерця Першого на роботу ( будете виправдовувати його діяльність - бо геноцид ічкерійців недалеко в часі з геноцидом в Руанді ).
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09.06.2024 19:01 Ответить
А якби путіну було достатньо лише України то союзники здали би нас?
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08.06.2024 20:27 Ответить
думаю да
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09.06.2024 00:15 Ответить
А чому Захід не переходить на воєнні рейки?
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08.06.2024 20:36 Ответить
переходить. Але не оголошує, і не закріплює цей факт законодавчо.
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08.06.2024 20:41 Ответить
Т.е операцию "Пушки вместо масла" можно провести тайно от электората?
Не может быть перехода на военные рельсы без ввода административного управления и свертывания демократических свобод
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08.06.2024 21:37 Ответить
А чому ми не переходимо?
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09.06.2024 08:18 Ответить
Хвуйло ні накого не нападав..
він буде" зашіщаться" аж до Ламаншу
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08.06.2024 20:38 Ответить
Колись США мали зробити таку заяву. Видать, температура варки жаби ***** з холодної води досягла нового критичного (в розумінні Америки) рівня. Ну, і цивілізований світ сприйме цю заяву як данність, як безперечний факт.

Тепер навіть Трампу (не приведи Господи, прийде знову до влади цей популіст: Україні свого достатньо) не вдасться дезавуювати цю позицію...
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08.06.2024 20:40 Ответить
Можливо на заході вже десь збирають 700тис військ з тисячами літаків, як перед бурею в пустилі, або ваш тутешній шут нездатний зробити чугунну бомбу робить десятки ядерних? нічого ж цього немає і небуде, буде "контрольований конфлікт" без ескалацій ціною нещасного "буфера"
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08.06.2024 20:42 Ответить
Но "фашизм" в Украине...
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08.06.2024 20:46 Ответить
Франція літаки надає з пілотами і механіками, а ви все стоїте. Поруч. І дивитесь.
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08.06.2024 20:49 Ответить
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08.06.2024 20:51 Ответить
🎉Завтра по всій країні графіки відключень будуть діяти лише з 20:00 до 22:00, весь інший час - зі світлом
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08.06.2024 20:54 Ответить
Нам света не надо , нам Зеленский светит !
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08.06.2024 20:56 Ответить
І саме тому ти дав Україні 31 Абрамс і ЖОДНОГО винищувача!
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08.06.2024 20:59 Ответить
І ЩОБ ЄВРОПА НЕ БУЛА ПІД ЗАГРОЗОЮ , САМЕ ТОМУ БАЙДЕН І ШОЛЬЦ ПРОТИ ТОГО, ЩОБ , УКРАЇНА БУЛА В НАТО І ПЕРЕСТАЛА БУТИ МІШЕННЮ , ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ КУЙЛОМ .
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08.06.2024 21:09 Ответить
Коли дивится з-за океану, Європа зі своєю війною виглядає такою маленькою...
Аж поки не прилетить по Нью-Йорку та Вашнгтону.
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08.06.2024 21:11 Ответить
І коли ж, майже за триста років, прилітало по Нью-Йорку та Вашингтону?
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08.06.2024 21:50 Ответить
Так літаки з'явились тільки 120 років тому, а ви кажете - 300 ...
Про Перл-Харбор не забувайте.
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08.06.2024 21:52 Ответить
Ви писали про Нью-Йорк та Вашингтон.
А 300 років тому прилітали тільки стріли червонолицього вождя Орлиного Ока та вождів інших племен.
Я мав на увазі, що війни на просторах США ніколи не було і не буде.
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08.06.2024 22:02 Ответить
На Лондон прилітало, на Париж прилітало, на Берлін прилітало - і ці країни добре розуміють, що й до чого. Доки не прилетить по США, до них нічого не дійде про цю війну. А ракети, здатні дістати Вашінгтон, з'явились тільки 50 років тому. Доки грім не вдарить, дядько Сем не перехреститься.
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09.06.2024 01:44 Ответить
Їм і нічого не прилетить.Ніхто проти США не завдасть першого удару.
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09.06.2024 12:32 Ответить
то що виходить...,кацапня така сильна , чи НАТО таке слабке....
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08.06.2024 21:17 Ответить
Гарно говорить, але літаків ще досі немає!
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08.06.2024 21:29 Ответить
У вас там вiйна, загроза, а у нас тут вибори!!! велiкодушно iзвiнiте.
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08.06.2024 21:35 Ответить
Байден якийсь кончений. Чи як зараз модно говорити - "гібридний". Европа під загрозою, але зброї Україні ми не дамо і в НАТО не візьмемо.
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08.06.2024 21:37 Ответить
Нам таке беззубе НАТО, можливо, не дуже і потрібне, особливо з Орбанами в нагрузку.
А от що нам потрібно - потужні, незалежні і рішучі союзники.
Макрон подав чудовий приклад.
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08.06.2024 21:50 Ответить
І що надав Макрон? Зброї німці на багато більше передали.Кілька тих Міражів погоди не зроблять.
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09.06.2024 12:33 Ответить
один триндеж
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09.06.2024 00:16 Ответить
 
 