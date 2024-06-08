Под угрозой вся Европа, - Байден заявил, что Путину мало только Украины
Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине. Под российской угрозой, по его словам, находится не только Украина, но и вся Европа.
Об этом американский лидер заявил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Глава Белого дома пообещал дальнейшую поддержку США Украине в ее борьбе против полномасштабного российского вторжения.
"Путин не собирается останавливаться на Украине... Вся Европа окажется под угрозой, мы не допустим этого. Соединенные Штаты крепко стоят рядом с Украиной. Мы стоим с нашими союзниками. И мы стоим с Францией", - заявил Байден.
Он также отметил, что новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов является уже шестым с тех пор, когда Конгресс принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.
"Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали", - сказал американский лидер.
Глава США также напомнил, что со своей стороны ЕС уже предоставил Украине более 107 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабной войны.
Ранее Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи Украине от США.
Как известно, в субботу, 8 июня, президенты США и Франции проводят встречу в Париже.
Пожалуйста, подождите...
1945 рік. У нацистській Німеччині роблять таки ядерну бомбу.
І США такі: "Ок. Ми помилилися адресою. Забирайте ту Європу".
І потім кажуть Черчіллю: "Нашею зброєю по Берліну стріляти не можна".
Так що це не зовсім вдалий приклад.
Бо очевидний факт полягає в іншому: ЗСУ+ГУРу-СБУ практично нема чим бомбити мокшу...
Воювати на ізольованому острові - саме те.
З любов'ю, ваш Байден.
Це дуже гарний вислів, дуже мотивуючий. Бо ніхто не допоможе тобі, якщо ти складаєш руки та збираєшся на дно. Якби важко не було, не складай на собі хрестом руки. Тоді тобі будуть допомагати.
Не вірили в нас 24.022022, вистояли -допомогли, затрималась допомога через ухвалення Конгресу - донатили на дрони - вистояли. Просто не складати руки на собі.
Не может быть перехода на военные рельсы без ввода административного управления и свертывания демократических свобод
він буде" зашіщаться" аж до Ламаншу
Тепер навіть Трампу (не приведи Господи, прийде знову до влади цей популіст: Україні свого достатньо) не вдасться дезавуювати цю позицію...
Аж поки не прилетить по Нью-Йорку та Вашнгтону.
Про Перл-Харбор не забувайте.
А 300 років тому прилітали тільки стріли червонолицього вождя Орлиного Ока та вождів інших племен.
Я мав на увазі, що війни на просторах США ніколи не було і не буде.
А от що нам потрібно - потужні, незалежні і рішучі союзники.
Макрон подав чудовий приклад.