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Байден (2762) Зеленский (19042) Кирби (447)

Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте, - Белый дом

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом во Франции дал очень откровенную оценку ситуации на поле боя.

Так охарактеризовал разговор лидеров в пятницу советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О чем говорил Зеленский?

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине. - Ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донетчине", - отметил представитель Белого дома.

Он также отметил, что не будет прибегать к подробностям разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут осложнить оборону Украины на поле боя".

В то же время, Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

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О чем говорил Байден?

"И президент (Байден. - Ред.) - как вы слышали публично - он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку",- отметил представитель Белого дома.

Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

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23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
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Топ комментарии
+19
звідки, оця зе!нікчема знає про ситуацію в окопі?
воно ж окопи бачило в світі софітів та декількох дублів, га знімальному майданчику.
точно, як з укріплення харківського напрямку.
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08.06.2024 08:20
+16
Невже визнав, що він ідіот?
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08.06.2024 08:29
+10
Нагадує картину "лєнін і ходоки"..щось обшарпане приїхало жалітись..
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08.06.2024 08:36
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Зеля виклав всі карти на стіл - поки все хреново - лізуть
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08.06.2024 08:20 Ответить
звідки, оця зе!нікчема знає про ситуацію в окопі?
воно ж окопи бачило в світі софітів та декількох дублів, га знімальному майданчику.
точно, як з укріплення харківського напрямку.
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08.06.2024 08:20 Ответить
Невже визнав, що він ідіот?
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08.06.2024 08:29 Ответить
А Байден знає, що зеля ще й нелегітимний?
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08.06.2024 13:11 Ответить
Нагадує картину "лєнін і ходоки"..щось обшарпане приїхало жалітись..
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08.06.2024 08:36 Ответить
Єрмак з татаровим, та своїми челядниками з ОПУ, уже побігли оновляти в ТЦК дані, разом з кадровиками з ДУС!?!?!
Чи кадровики з ДУС, самі бігають за них по ТЦК???
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08.06.2024 08:51 Ответить
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті?!
Невже, про зрив партією&правительством, "парламентом", мобілізації, розкрадання-корупцію, про відсутність фортифікацій, про..., про..., про... так прямо відверто і розповів?

Про те, що проходить негативний відбір: з тих, хто вижив, - військової еліти, спеціалістів... - формуються штурмові підрозділи, бійці копають в чистому полі траншеї, в ЗСУ все більше вкорінюється совдепівщина: командир м'ясник сидить в тилу і "організовує" виконання наказів вищележащих команДІров, які ще в глибшому тилу.
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08.06.2024 09:03 Ответить
з дуже відвертою реакцією на "дуже відверту оцінку" від клоуна-піаніста треба бути дуже обережним
до того ж назавтра воно вже все забуло, що казало, нестабільний брехливий зезедент - біда в державі
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08.06.2024 09:03 Ответить
Віслюк, поплакався, що вже майже нема, чого вкрасти.
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08.06.2024 09:03 Ответить
звучить як анекдот
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08.06.2024 09:03 Ответить
Хриплий був,як завжди,під дією бидлоЗЕпану,чи побоявся йти обдолбаним на зустріч з дідусем Йосипом?
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08.06.2024 09:19 Ответить
А про реальну ситуацію з наявністю ворожих агентів у владі і його найближчому оточенні розповів?
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08.06.2024 09:21 Ответить
Шо ми бачимо на фото? А ми з вами, шановне панство, бачимо прийом хворого у лікаря - офтальмолога перед початком процедури натягування ока хворого на його сраку з метою поліпшення зору у хворого.
У ролі лікаря Д.Байден.
У ролі хворого В.Зеленскій.
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08.06.2024 09:25 Ответить
Рояль у кімнаті був?
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08.06.2024 09:36 Ответить
Смішно, чим же він міг поділитись? Може краще сказати «потужно заслухав» Байдена
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08.06.2024 09:44 Ответить
((((: 💩
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08.06.2024 09:46 Ответить
А що він може знати про ситуацію на фронті після фільтрів д'єрмака?
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08.06.2024 09:48 Ответить
Ну може у цьому і є одкровення.

ЗЄ росказав, як звільняє Крим, і Байден *****.
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08.06.2024 09:54 Ответить
В сенсі з матюеами описував?
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08.06.2024 09:51 Ответить
Це фото наглядно показує хто є хто . Мало того що своїм зовнішним виглядом себе соромить так воно і Україну соромить.
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08.06.2024 10:21 Ответить
можливо навпаки?Можливо то Байден проінформував нашого лідора про ситуацію поза межами оп?
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08.06.2024 10:26 Ответить
Просроченный недопрезидент и сонный дед встретились. Попиз... поговорили.
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08.06.2024 10:26 Ответить
Что это ЧМО зелёное может рассказать....
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08.06.2024 10:27 Ответить
Громадянин Зеленський ви повинні актуалізувати свої дані, чи насправді вас зараз підтримують українці!
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08.06.2024 10:29 Ответить
Зе : Да жопа, в моем окопе воды нет побриться, из хаки не вылажу, бо военачальник...
Байден : Главное на Москву в атаку не иди, мало ли шо...
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08.06.2024 10:30 Ответить
На фронтах Воїни тримаються мужньо. А у зовнішній і внутрішній політиці , проводимій цією бандою - повна піхва і срака. Це і є "дуже відверта оцінка"...
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08.06.2024 10:31 Ответить
Прибиральниця ЦЕРНу поділилась з вченими програмою досліджень на великому адронному колайдері
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08.06.2024 10:58 Ответить
*****************?
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08.06.2024 11:04 Ответить
А Байден йому відповів
-Тебе ж попереджали, не рухай Заслуженого...
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08.06.2024 11:12 Ответить
роз'яснив що насувається "грандиозньій шухер(С)"
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08.06.2024 11:44 Ответить
Відверто на скільки ? Шо Беню не здасть , красти буде, владу комітету порятунку не передасть , Україну здає по оманському плану, по графіку ? Вітаю вас 73% , вашім дітям повезло з вашим вибором 🤡 у 19 р !
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08.06.2024 12:38 Ответить
Все ніяк не заспокоїшся цукерочко? Бачиш ідола на мопеді і сльозки йдуть?
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08.06.2024 14:37 Ответить
 
 