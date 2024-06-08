Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте, - Белый дом

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом во Франции дал очень откровенную оценку ситуации на поле боя.

Так охарактеризовал разговор лидеров в пятницу советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О чем говорил Зеленский?

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине. - Ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донетчине", - отметил представитель Белого дома.

Он также отметил, что не будет прибегать к подробностям разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут осложнить оборону Украины на поле боя".

В то же время, Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

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О чем говорил Байден?

"И президент (Байден. - Ред.) - как вы слышали публично - он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку",- отметил представитель Белого дома.

Ранее Цензор.НЕТ также информировал, что Байден на встрече с Зеленским извинился за задержку с принятием помощи для Украины.

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

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23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.