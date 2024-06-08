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Байден Джо (2853) Зеленський (22416) Кірбі (521)

Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Білий дім

Байден перепросив за затримку із допомогою від США

Український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі із главою Білого дому Джо Байденом у Франції дав дуже відверту оцінку ситуації на полі бою.

Так охарактеризував розмову лідерів у п’ятницю радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про що говорив Зеленський? 

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні. - Ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі", - зауважив представник Білого дому.

Він також зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

Також читайте: Зеленський розпочав переговори із Байденом

Про що говорив Байден?

"І президент (Байден. - Ред.) – як ви чули публічно - він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку",- зазначив представник Білого дому.

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що Байден на зустрічі із Зеленським перепросив за затримку із ухваленням допомоги для України.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

Також читайте: Зеленський: "Легітимність "товаріща" Путіна визнає виключно "товаріщ" Путін"

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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Топ коментарі
+19
звідки, оця зе!нікчема знає про ситуацію в окопі?
воно ж окопи бачило в світі софітів та декількох дублів, га знімальному майданчику.
точно, як з укріплення харківського напрямку.
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08.06.2024 08:20
+16
Невже визнав, що він ідіот?
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08.06.2024 08:29
+10
Нагадує картину "лєнін і ходоки"..щось обшарпане приїхало жалітись..
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08.06.2024 08:36
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Зеля виклав всі карти на стіл - поки все хреново - лізуть
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08.06.2024 08:20 Відповісти
звідки, оця зе!нікчема знає про ситуацію в окопі?
воно ж окопи бачило в світі софітів та декількох дублів, га знімальному майданчику.
точно, як з укріплення харківського напрямку.
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08.06.2024 08:20 Відповісти
Невже визнав, що він ідіот?
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08.06.2024 08:29 Відповісти
А Байден знає, що зеля ще й нелегітимний?
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08.06.2024 13:11 Відповісти
Нагадує картину "лєнін і ходоки"..щось обшарпане приїхало жалітись..
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08.06.2024 08:36 Відповісти
Єрмак з татаровим, та своїми челядниками з ОПУ, уже побігли оновляти в ТЦК дані, разом з кадровиками з ДУС!?!?!
Чи кадровики з ДУС, самі бігають за них по ТЦК???
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08.06.2024 08:51 Відповісти
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті?!
Невже, про зрив партією&правительством, "парламентом", мобілізації, розкрадання-корупцію, про відсутність фортифікацій, про..., про..., про... так прямо відверто і розповів?

Про те, що проходить негативний відбір: з тих, хто вижив, - військової еліти, спеціалістів... - формуються штурмові підрозділи, бійці копають в чистому полі траншеї, в ЗСУ все більше вкорінюється совдепівщина: командир м'ясник сидить в тилу і "організовує" виконання наказів вищележащих команДІров, які ще в глибшому тилу.
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08.06.2024 09:03 Відповісти
з дуже відвертою реакцією на "дуже відверту оцінку" від клоуна-піаніста треба бути дуже обережним
до того ж назавтра воно вже все забуло, що казало, нестабільний брехливий зезедент - біда в державі
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08.06.2024 09:03 Відповісти
Віслюк, поплакався, що вже майже нема, чого вкрасти.
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08.06.2024 09:03 Відповісти
звучить як анекдот
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08.06.2024 09:03 Відповісти
Хриплий був,як завжди,під дією бидлоЗЕпану,чи побоявся йти обдолбаним на зустріч з дідусем Йосипом?
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08.06.2024 09:19 Відповісти
А про реальну ситуацію з наявністю ворожих агентів у владі і його найближчому оточенні розповів?
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08.06.2024 09:21 Відповісти
Шо ми бачимо на фото? А ми з вами, шановне панство, бачимо прийом хворого у лікаря - офтальмолога перед початком процедури натягування ока хворого на його сраку з метою поліпшення зору у хворого.
У ролі лікаря Д.Байден.
У ролі хворого В.Зеленскій.
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08.06.2024 09:25 Відповісти
Рояль у кімнаті був?
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08.06.2024 09:36 Відповісти
Смішно, чим же він міг поділитись? Може краще сказати «потужно заслухав» Байдена
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08.06.2024 09:44 Відповісти
((((: 💩
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08.06.2024 09:46 Відповісти
А що він може знати про ситуацію на фронті після фільтрів д'єрмака?
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08.06.2024 09:48 Відповісти
Ну може у цьому і є одкровення.

ЗЄ росказав, як звільняє Крим, і Байден *****.
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08.06.2024 09:54 Відповісти
В сенсі з матюеами описував?
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08.06.2024 09:51 Відповісти
Це фото наглядно показує хто є хто . Мало того що своїм зовнішним виглядом себе соромить так воно і Україну соромить.
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08.06.2024 10:21 Відповісти
можливо навпаки?Можливо то Байден проінформував нашого лідора про ситуацію поза межами оп?
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08.06.2024 10:26 Відповісти
Просроченный недопрезидент и сонный дед встретились. Попиз... поговорили.
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08.06.2024 10:26 Відповісти
Что это ЧМО зелёное может рассказать....
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08.06.2024 10:27 Відповісти
Громадянин Зеленський ви повинні актуалізувати свої дані, чи насправді вас зараз підтримують українці!
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08.06.2024 10:29 Відповісти
Зе : Да жопа, в моем окопе воды нет побриться, из хаки не вылажу, бо военачальник...
Байден : Главное на Москву в атаку не иди, мало ли шо...
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08.06.2024 10:30 Відповісти
На фронтах Воїни тримаються мужньо. А у зовнішній і внутрішній політиці , проводимій цією бандою - повна піхва і срака. Це і є "дуже відверта оцінка"...
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08.06.2024 10:31 Відповісти
Прибиральниця ЦЕРНу поділилась з вченими програмою досліджень на великому адронному колайдері
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08.06.2024 10:58 Відповісти
*****************?
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08.06.2024 11:04 Відповісти
А Байден йому відповів
-Тебе ж попереджали, не рухай Заслуженого...
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08.06.2024 11:12 Відповісти
роз'яснив що насувається "грандиозньій шухер(С)"
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08.06.2024 11:44 Відповісти
Відверто на скільки ? Шо Беню не здасть , красти буде, владу комітету порятунку не передасть , Україну здає по оманському плану, по графіку ? Вітаю вас 73% , вашім дітям повезло з вашим вибором 🤡 у 19 р !
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08.06.2024 12:38 Відповісти
Все ніяк не заспокоїшся цукерочко? Бачиш ідола на мопеді і сльозки йдуть?
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08.06.2024 14:37 Відповісти
 
 