Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Білий дім

Український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі із главою Білого дому Джо Байденом у Франції дав дуже відверту оцінку ситуації на полі бою.

Так охарактеризував розмову лідерів у п’ятницю радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про що говорив Зеленський?

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні. - Ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі", - зауважив представник Білого дому.

Він також зазначив, що не вдаватиметься до більш детальних подробиць розмови президентів та не говоритиме про речі, "які можуть ускладнити оборону України на полі бою".

Водночас, Кірбі підкреслив, що надані США пакети допомоги для ЗСУ вже дозволили українській стороні отримати певні переваги та змогли зашкодити просуванню російських військ, особливо в районі Харкова. Тим не менше, за його словами, потрібно ще докласти чималих зусиль, щоби відкинути росіян назад.

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Про що говорив Байден?

"І президент (Байден. - Ред.) – як ви чули публічно - він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку",- зазначив представник Білого дому.

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що Байден на зустрічі із Зеленським перепросив за затримку із ухваленням допомоги для України.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

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23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.