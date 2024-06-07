Зеленський розпочав переговори із Байденом

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори із лідером США Джо Байденом у Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.

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