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Зеленський розпочав переговори із Байденом

Зеленський розпочав переговори із Байденом

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори із лідером США Джо Байденом у Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.

Читайте: Найближчим часом Зеленський та Байден проведуть дві зустрічі, - Білий дім

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Переговори?!
Та ви жартуєте!
Це тягне максимум на зустріч!
"Байден розпочав зустріч із т.в.п.п. України"-ось як правильно...
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07.06.2024 14:16
+6
Про шо може домовитись популіст і корупціонер з лідер демократів який проти ескалацій шляхом затягування війни на десятиріччя?
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07.06.2024 14:15
+3
Єрмака за руку тримає?)
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07.06.2024 14:18
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Про шо може домовитись популіст і корупціонер з лідер демократів який проти ескалацій шляхом затягування війни на десятиріччя?
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07.06.2024 14:15 Відповісти
Переговори?!
Та ви жартуєте!
Це тягне максимум на зустріч!
"Байден розпочав зустріч із т.в.п.п. України"-ось як правильно...
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07.06.2024 14:16 Відповісти
Як хто воно переговорюється? Його ще Конституційний суд не легімітизував. Хіба Що просто посвиздіти.
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07.06.2024 16:50 Відповісти
Балакати - це його робота. Хай домовляеться за зброю/оборону, можливо, хоч раз, пристрелить корупціонера/хабарника та не лізе у справи вийськових.
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07.06.2024 14:18 Відповісти
Єрмака за руку тримає?)
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07.06.2024 14:18 Відповісти
Єрмак контролює дозу коксу, щоб ЗЕ в не перебрав у відпусткі
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07.06.2024 14:25 Відповісти
Байден перейматиме взірцеві уроки "криворизької дипломатії"
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07.06.2024 14:19 Відповісти
А Байден знає, що саме зеленський розпочав і саме переговори?
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07.06.2024 14:20 Відповісти
Зеленський і Байден... Вгадайте - хто на смайлику хто...
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07.06.2024 14:39 Відповісти
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07.06.2024 15:06 Відповісти
Скоріше зеленського викликали на килим до вашингтонського обкому
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07.06.2024 15:02 Відповісти
пишут , шо процедура расчитана на 2 приема
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07.06.2024 15:11 Відповісти
..а шОб переговоры были максимально провальные Зеля взяла с собой "на стрелку" дермака, брехать и давать пустые обещания в тандеме тяни-толкай у них получается лучше всего...
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07.06.2024 15:16 Відповісти
 
 