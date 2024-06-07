Зеленський розпочав переговори із Байденом
Президент Володимир Зеленський розпочав переговори із лідером США Джо Байденом у Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії.
Топ коментарі
+7 vigo
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Та ви жартуєте!
Це тягне максимум на зустріч!
"Байден розпочав зустріч із т.в.п.п. України"-ось як правильно...