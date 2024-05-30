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Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Очікується, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії. Таким чином, підписання безпекової угоди між Україною та США відбудеться напередодні Глобального саміту миру.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця", - пише FT з посиланням на неназваних американських чиновників.

Водночас джерела видання не повідомляють, у який саме день відбудеться підписання угоди. Відомо, що саміт лідерів держав G7 пройде в Італії 13-15 червня, тобто за кілька днів до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Як зазначає видання, ця угода стане "найважливішою" в серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО. Серед іншого документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

FT стверджує, що угода була укладена впродовж останніх тижнів, які відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

Читайте також: Держдепартамент США про укладення безпекової угоди з Україною: "Дискусії тривають"

Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

Як відомо, Глобальний саміт миру запланований на 15-16 червня у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердили уже понад 90 країн. Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що незалежно від того, хто представлятиме Вашингтон на саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України. 

Читайте також: Безпекову угоду між Україною та США може бути підписано через кілька тижнів, - Блінкен

Автор: 

Байден Джо (2887) Зеленський Володимир (23803) угода (646) США (22769)


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Топ коментарі
+2
Що, вже ''будапешта'' мало?
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30.05.2024 18:37
+2
Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни...". А благодаря кому это, а??? Сегодня, кстати, наконец сдохла любительница Ху#ла и Боневтика. Она его очень любила, как и своего Ху#ла...
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30.05.2024 18:54
+2
Больше Будапєштов,

Хароших і разних
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30.05.2024 19:03
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Що, вже ''будапешта'' мало?
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30.05.2024 18:37 Відповісти
Больше Будапєштов,

Хароших і разних
показати весь коментар
30.05.2024 19:03 Відповісти
Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни...". А благодаря кому это, а??? Сегодня, кстати, наконец сдохла любительница Ху#ла и Боневтика. Она его очень любила, как и своего Ху#ла...
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30.05.2024 18:54 Відповісти
Десь я її бачив... Якась няня... Інвєстняня?
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30.05.2024 19:02 Відповісти
Уже никакая...
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30.05.2024 19:06 Відповісти
Так, була "правільная хахлушка. Услаждала взор і слух стврших братьєв пєнієм і пляскамі".
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30.05.2024 19:47 Відповісти
Підписання безпекової угоди в кулуарах (сподіваюсь, що не біля туалету)? На люди з такою угодою соромно вийти?
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30.05.2024 18:54 Відповісти
Мы всех научим подписывать ни к чему не обязывающие бумаги. Потому что в этом деле мы впереди планеты всей.
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30.05.2024 20:04 Відповісти
панельні безпекові домовленності ? потужно, незламно
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30.05.2024 20:07 Відповісти
Зельоні виклали на сайті презедента текст такого договору з "безпрецедентними безпековими гарантіями". Під дев'яносто пунктів обіцянок за все ліпше проти всього поганого. Саме цікаве в кінці:

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30.05.2024 21:28 Відповісти
. Саме цікаве в кінці:
Ну так саме гівно в кінець і *********,сподіваючись,що це мало хто прочитає.
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30.05.2024 23:47 Відповісти
 
 