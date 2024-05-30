Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Глобальним самітом миру, - Financial Times

Очікується, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі лідері держав G7, яка пройде 13-15 червня в Італії. Таким чином, підписання безпекової угоди між Україною та США відбудеться напередодні Глобального саміту миру.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця", - пише FT з посиланням на неназваних американських чиновників.

Водночас джерела видання не повідомляють, у який саме день відбудеться підписання угоди. Відомо, що саміт лідерів держав G7 пройде в Італії 13-15 червня, тобто за кілька днів до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Як зазначає видання, ця угода стане "найважливішою" в серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО. Серед іншого документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

FT стверджує, що угода була укладена впродовж останніх тижнів, які відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

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Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з FT про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

Як відомо, Глобальний саміт миру запланований на 15-16 червня у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердили уже понад 90 країн. Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що незалежно від того, хто представлятиме Вашингтон на саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України.

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