Безпекову угоду між Україною та США може бути підписано через кілька тижнів, - Блінкен
Сполучені Штати та Україна можуть підписати двосторонню безпекову угоду протягом кількох тижнів.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, "важка робота" по угоді вже завершена.
Блінкен також не виключив зустріч президента Зеленського з президентом Байденом під час Саміту миру у Швейцарії.
Безпекова угода зі США
Раніше Ентоні Блінкен заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
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