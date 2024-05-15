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Новини
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Безпекову угоду між Україною та США може бути підписано через кілька тижнів, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати та Україна можуть підписати двосторонню безпекову угоду протягом кількох тижнів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, "важка робота" по угоді вже завершена.

Блінкен також не виключив зустріч президента Зеленського з президентом Байденом під час Саміту миру у Швейцарії.

Безпекова угода зі США

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Читайте: Двостороння угода про гарантії безпеки з Україною на міжвідомчому погодженні у Польщі, - посол Зварич

Автор: 

угода (629) США (22417) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+1
через две три недели
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15.05.2024 15:34
+1
Угодою наступ не зупиниш, потрібна зброя в неймовірній кількості
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15.05.2024 15:34
+1
ти правий,бо від зеленського іншого чекати не доводиться,це ж тобі не Ізраїль,а всього лише зеленський
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15.05.2024 15:49
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А ратификация сенатом будет? ратификации не будет, поэтому это еще одна туалетная бумажка.
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15.05.2024 15:27 Відповісти
ти правий,бо від зеленського іншого чекати не доводиться,це ж тобі не Ізраїль,а всього лише зеленський
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15.05.2024 15:49 Відповісти
через две три недели
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15.05.2024 15:34 Відповісти
О це і є фейс нашої влади !
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15.05.2024 16:09 Відповісти
Угодою наступ не зупиниш, потрібна зброя в неймовірній кількості
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15.05.2024 15:34 Відповісти
а то вже наша влада хай робить усе можливе,щоби ця зброя у СОУ була.Тепер усе від нашої влади залежить,а не від Блінкіна
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15.05.2024 15:53 Відповісти
Так ви ще минулий меморандум не відпрацювали.
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15.05.2024 15:41 Відповісти
брешеш ти,свєточка,меморандум вони відпрацювали,виконали і навіть перевиконали
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15.05.2024 15:52 Відповісти
І цім сподобалась формула миру ? Гарно в кремлі пишуть !
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15.05.2024 16:07 Відповісти
А може і не бути...
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15.05.2024 16:13 Відповісти
Чекайте як Зеуроди будуть подавати безпекові угоди як гарантії безпеки.
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15.05.2024 20:54 Відповісти
 
 