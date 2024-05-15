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Двостороння угода про гарантії безпеки з Україною на міжвідомчому погодженні у Польщі, - посол Зварич

посол України у Польщі Василь Зварич

Україна і Польща наразі працюють над проєктом двосторонньої безпекової угоди. Найближчим часом Варшава передасть погоджений текст документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю "Радіо Свобода" повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

За словами дипломата, днями з візитом у Варшаві був перший заступник міністра України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив саме цьому питанню".

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", - зазначив Зварич.

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За його словами, зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди й буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.

Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа.

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", - пояснив Зварич.

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Дипломат наголосив, що угода з Польщею буде амбітною, оскільки лише "мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 мільярди євро".

Зварич зазначив, що  і без безпекової угоди Польща робить для України стільки, що інші партнери лише прописують на папері, це і навчання військових, і робота логістичного хабу в Ясьонці.

За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".

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Автор: 

безпека (927) Польща (8468) угода (628) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+3
І що, зпавтра польські військові зайдуть в Україну? Чи щось трапиться такого, чого не було без цієї погодженої угоди?
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15.05.2024 08:42
+3
Ця угода ******** то фількіна грамота. Мол дивіться як потужно лідор за безпеку країни домовляється.
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15.05.2024 09:05
+2
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:01
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І що, зпавтра польські військові зайдуть в Україну? Чи щось трапиться такого, чого не було без цієї погодженої угоди?
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15.05.2024 08:42 Відповісти
Ця угода ******** то фількіна грамота. Мол дивіться як потужно лідор за безпеку країни домовляється.
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15.05.2024 09:05 Відповісти
Ну чо ти так? Зебіли в честь потужного Лідера відчебушать отче наш, пять намазів, кілька пуйя, і уміротворєнныє будуть далі дивитись тєлємарафон
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15.05.2024 09:18 Відповісти
Надали допомоги на 4 лярди баксів? А скільки заплатили податків наші "біженці-заробітчани"? А скільки хорошої військової техніки отримали від американців за поставлені Т-72? А скільки заробили на продажі нам "Крабів"? А скільки лярдів збитків нанесли нам блокадою кордонів і прийняттям антиукраїнських поправок до законодавства ЄС? Я дякую полякам за надану військову та гуманітарну допомогу Україні. Але, це не відміняє того факту, що Польща нам не друг і ніколи ним не була. Це - наш природний конкурент в Європі і лише ситуативний союзник. На жаль...
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15.05.2024 08:51 Відповісти
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:01 Відповісти
Це не гарантії безпеки, це жомовленості про допомогу. Цікаво, це самообман зеленої влади, чи свідома маніпуляція? 🤔 А ще цікаво, до нам будуть втирати після так званого "саміту миру", з яким так носиться Зєлєнскій? Що він буде просувати і чим буде зайнятий після заверлення цього потужного саміту?
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15.05.2024 09:06 Відповісти
нам будуть втирати, що найзеличніший зебіл взесвіту, дожовує холодну мівіну та записує кожноденне гундосе дебілізмо під ОПою дЄрмака...
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15.05.2024 09:18 Відповісти
Я б навіть сказав в ОПі Єрмака.
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15.05.2024 09:42 Відповісти
Я б навіть сказав: "Із його чліном у гундосовихлопі, ще й від романтизму корони у "Феофанії" ."
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15.05.2024 10:13 Відповісти
Щось придумають, типу "ухилянтів". Вороги знайдуться
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15.05.2024 09:19 Відповісти
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15.05.2024 09:25 Відповісти
 
 