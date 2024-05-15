Двостороння угода про гарантії безпеки з Україною на міжвідомчому погодженні у Польщі, - посол Зварич

Україна і Польща наразі працюють над проєктом двосторонньої безпекової угоди. Найближчим часом Варшава передасть погоджений текст документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю "Радіо Свобода" повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

За словами дипломата, днями з візитом у Варшаві був перший заступник міністра України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив саме цьому питанню".

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", - зазначив Зварич.

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За його словами, зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди й буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.

Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа.

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", - пояснив Зварич.

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Дипломат наголосив, що угода з Польщею буде амбітною, оскільки лише "мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 мільярди євро".

Зварич зазначив, що і без безпекової угоди Польща робить для України стільки, що інші партнери лише прописують на папері, це і навчання військових, і робота логістичного хабу в Ясьонці.

За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".

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