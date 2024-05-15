Двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной на межведомственном согласовании в Польше, - посол Зварич

Украина и Польша сейчас работают над проектом двустороннего соглашения по безопасности. В ближайшее время Варшава передаст согласованный текст документа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.

По словам дипломата, на днях с визитом в Варшаве был первый заместитель министра Украины Андрей Сибига, который "много внимания уделил именно этому вопросу".

"Мы не видим промедлений, мы видим очень серьезный, тщательный подход польской стороны к содержанию этого соглашения и я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем иметь еще на одну страну-подписанта таких соглашений больше", - отметил Зварич.

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По его словам, сейчас в Польше продолжается межведомственное согласование текста соглашения и буквально в ближайшие дни этот проект должны передать украинской стороне.

После этого начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа.

"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено", - пояснил Зварич.

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Дипломат подчеркнул, что соглашение с Польшей будет амбициозным, поскольку только "милитарной помощи для Украины Польша передала почти на 4 миллиарда евро".

Зварич отметил, что и без соглашения по безопасности Польша делает для Украины столько, что другие партнеры только прописывают на бумаге, это и обучение военных, и работа логистического хаба в Ясенке.

По словам дипломата, "подписав это соглашение, в случае прямой угрозы безопасности Украине или Польше будет четкий алгоритм действий".

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