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Двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной на межведомственном согласовании в Польше, - посол Зварич

посол України у Польщі Василь Зварич

Украина и Польша сейчас работают над проектом двустороннего соглашения по безопасности. В ближайшее время Варшава передаст согласованный текст документа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич.

По словам дипломата, на днях с визитом в Варшаве был первый заместитель министра Украины Андрей Сибига, который "много внимания уделил именно этому вопросу".

"Мы не видим промедлений, мы видим очень серьезный, тщательный подход польской стороны к содержанию этого соглашения и я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем иметь еще на одну страну-подписанта таких соглашений больше", - отметил Зварич.

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По его словам, сейчас в Польше продолжается межведомственное согласование текста соглашения и буквально в ближайшие дни этот проект должны передать украинской стороне.

После этого начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа.

"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено", - пояснил Зварич.

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Дипломат подчеркнул, что соглашение с Польшей будет амбициозным, поскольку только "милитарной помощи для Украины Польша передала почти на 4 миллиарда евро".

Зварич отметил, что и без соглашения по безопасности Польша делает для Украины столько, что другие партнеры только прописывают на бумаге, это и обучение военных, и работа логистического хаба в Ясенке.

По словам дипломата, "подписав это соглашение, в случае прямой угрозы безопасности Украине или Польше будет четкий алгоритм действий".

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Автор: 

безопасность (1099) Польша (8390) соглашение (1300) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+3
І що, зпавтра польські військові зайдуть в Україну? Чи щось трапиться такого, чого не було без цієї погодженої угоди?
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15.05.2024 08:42
+3
Ця угода ******** то фількіна грамота. Мол дивіться як потужно лідор за безпеку країни домовляється.
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15.05.2024 09:05
+2
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:01
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І що, зпавтра польські військові зайдуть в Україну? Чи щось трапиться такого, чого не було без цієї погодженої угоди?
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15.05.2024 08:42 Ответить
Ця угода ******** то фількіна грамота. Мол дивіться як потужно лідор за безпеку країни домовляється.
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15.05.2024 09:05 Ответить
Ну чо ти так? Зебіли в честь потужного Лідера відчебушать отче наш, пять намазів, кілька пуйя, і уміротворєнныє будуть далі дивитись тєлємарафон
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15.05.2024 09:18 Ответить
Надали допомоги на 4 лярди баксів? А скільки заплатили податків наші "біженці-заробітчани"? А скільки хорошої військової техніки отримали від американців за поставлені Т-72? А скільки заробили на продажі нам "Крабів"? А скільки лярдів збитків нанесли нам блокадою кордонів і прийняттям антиукраїнських поправок до законодавства ЄС? Я дякую полякам за надану військову та гуманітарну допомогу Україні. Але, це не відміняє того факту, що Польща нам не друг і ніколи ним не була. Це - наш природний конкурент в Європі і лише ситуативний союзник. На жаль...
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15.05.2024 08:51 Ответить
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:01 Ответить
Це не гарантії безпеки, це жомовленості про допомогу. Цікаво, це самообман зеленої влади, чи свідома маніпуляція? 🤔 А ще цікаво, до нам будуть втирати після так званого "саміту миру", з яким так носиться Зєлєнскій? Що він буде просувати і чим буде зайнятий після заверлення цього потужного саміту?
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15.05.2024 09:06 Ответить
нам будуть втирати, що найзеличніший зебіл взесвіту, дожовує холодну мівіну та записує кожноденне гундосе дебілізмо під ОПою дЄрмака...
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15.05.2024 09:18 Ответить
Я б навіть сказав в ОПі Єрмака.
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15.05.2024 09:42 Ответить
Я б навіть сказав: "Із його чліном у гундосовихлопі, ще й від романтизму корони у "Феофанії" ."
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15.05.2024 10:13 Ответить
Щось придумають, типу "ухилянтів". Вороги знайдуться
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15.05.2024 09:19 Ответить
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15.05.2024 09:25 Ответить
 
 