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Варшава не останавливала переговоров с Киевом по поводу протестов фермеров, - посол Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич

Польша не останавливала переговоров с Киевом по аграрным вопросам, переговоры продолжаются на всех уровнях.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, комментируя заявление заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака в польских СМИ о якобы остановке переговоров с Украиной из-за дела экс-министра сельского хозяйства Николая Сольского, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", - подчеркнул Зварич.

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Ранее Колодзейчак заявил, что Варшава прервала переговоры с Киевом по аграрным вопросам по поводу отставки экс-министра Сольского и его уголовного дела.

Обвинения бывшего министра Сольского

23 апреля НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сольский вины не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая Верховная Рада уволила его с должности министра аграрной политики.

Автор: 

переговоры (4921) Польша (8405) фермер (187) Зварич Василий (35)


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Мабуть ціна питання з поляками меньш ніж сума застави Сольского !
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13.05.2024 16:43 Ответить
А що дасть Україні безпекові угоди з державами? Хто розуміє - поясніть.
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13.05.2024 16:46 Ответить
Ніх..я. Так фількіна грамота.
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13.05.2024 17:16 Ответить
Проблема @ блокувальників польського кардону@ це е виключно унутрішне питання польською влади!

До чого тут Україна?! Які перемовини?!

Польща грубо порушила вимоги ЕС. Не Україна.
Польськи громадяни ( наймити ху&ла) « блокують кордон « у супротив вимогам ЕС.

Польща ( Дуда та Туск, разом) роблять вигляд що вони цего не розуміють. Та втягують Україну у « перемовини з своїми фермерами».

украіна подала до суду. Польща просила її забрати позив. Україна позив не забрала, але «призупинила».

Зараз Туск намагаеться зробити вигляд що перестановки у уряді України мають якійсь вплив на цю справу, та гальмує вирішення проблеми.

Україна повинна стояти на своему позиву до Сот. Нехай міжнародний суд дасть оцінку- хто повинен у втратах України та коли та скільки Польща буде платити…
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13.05.2024 16:55 Ответить
Про моральний аспект проблеми взагалі розмови не мае.

Воююча Україна, яка захищае і Польщу, отримае ще і викручування рук в боку польської влади/політиків
тупо тому що в них будуть вибори!
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13.05.2024 16:59 Ответить
Польша купує у кацапів все, фото з ящик з огірками і ерефії це дно їхньої політики, Польша збільшила експорт в 3 раза, пшениці метал везуться а ж бігом, Україні потрібно закривати поступово ввіз польскої продукції, сир та молрчку роблять і в Словатчині і Румунії і Болгарії але!!! Після підписання договору з Туреччиною , полякам стане весело))). Зає.али
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13.05.2024 17:08 Ответить
Варшава не зупиняла, це правда.
Зупинили зелені гниди, як тільки діло зрушилося.
Завдання від фсб пересратися з партнерами Єрмак-Зеленський виконують на відмінно.
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13.05.2024 17:15 Ответить
Варшава «вдарила у спину «. Україні- це Е правда.

Україна опиняються у скрутному стані- Польща, Мадьяри та інші…
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13.05.2024 18:26 Ответить
 
 