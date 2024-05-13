Варшава не останавливала переговоров с Киевом по поводу протестов фермеров, - посол Зварич

Польша не останавливала переговоров с Киевом по аграрным вопросам, переговоры продолжаются на всех уровнях.

Об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в Польше Василий Зварич, комментируя заявление заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака в польских СМИ о якобы остановке переговоров с Украиной из-за дела экс-министра сельского хозяйства Николая Сольского, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", - подчеркнул Зварич.

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Ранее Колодзейчак заявил, что Варшава прервала переговоры с Киевом по аграрным вопросам по поводу отставки экс-министра Сольского и его уголовного дела.

Обвинения бывшего министра Сольского

23 апреля НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сольский вины не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая Верховная Рада уволила его с должности министра аграрной политики.