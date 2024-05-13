Варшава не зупиняла перемовин з Києвом щодо протестів фермерів, - посол Зварич

Польща не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань, переговори тривають на всіх рівнях.

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі. Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним", - підкреслив Зварич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість українських біженців в Польщі зменшилася з 1,3 млн до 950 тис., - посол Зварич

Раніше Колодзєйчак заявив, що Варшава перервала переговори з Києвом з аграрних питань із приводу відставки ексміністра Сольського і його кримінальної справи.

Звинувачення колишнього міністра Сольського

23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає та заявив, що події стосуються період 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

25 квітня міністр написав заяву про відставку.

Згодом Сольського взяли під варту з альтернативою застави у 75,7 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу.

9 травня Верховна Рада звільнила його з посади міністра аграрної політики.