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Новини
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Польща через підозру ексміністру Сольському скасувала переговори з Україною щодо протестів фермерів

Ексміністр аграрної політики Микола Сольський

У Польщі призупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. Сольського підозрюють у заволодінні землями на Сумщині.

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня, однак їх скасували через те, що "деяких представників з їхнього (українського, - ред.) боку звинуватили в корупції".

"Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції", - наголосив Колодзейчак.

Він додав, що "це питання має бути проясненим".

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Крім того, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються досі, "організовують за політичним замовленням".

На його думку, ці акції організовують люди, які "звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту".

Звинувачення колишнього міністра Сольського

23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

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Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає та заявив, що події стосуються період 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

25 квітня міністр написав заяву про відставку.

Згодом Сольського взяли під варту з альтернативою застави у 75,7 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу.

9 травня Верховна Рада звільнила його з посади міністра аграрної політики.

Також читайте: Розтрату 8,3 млн грн викрито на підприємстві Держрезерву, - НАБУ

Автор: 

перемовини (2858) Польща (8489) фермер (384) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+14
Хиба тільки він? У цій зеленій владі усі крадії-мародери.
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13.05.2024 14:03
+10
Скоріше - чепурились, одягались, на порозі всрались. Колір - зелений.
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13.05.2024 14:03
+8
"казали-балакали, сіли й заплакали"

ЗЄльоні ідіоти! про що тепер ви будете говорити з польськими хфермерами? про те що у нас сама ясновельможність пан міністр сільського господарства ЗЛОДІЙ ?!
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13.05.2024 13:59
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"казали-балакали, сіли й заплакали"

ЗЄльоні ідіоти! про що тепер ви будете говорити з польськими хфермерами? про те що у нас сама ясновельможність пан міністр сільського господарства ЗЛОДІЙ ?!
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13.05.2024 13:59 Відповісти
Хиба тільки він? У цій зеленій владі усі крадії-мародери.
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13.05.2024 14:03 Відповісти
Скоріше - чепурились, одягались, на порозі всрались. Колір - зелений.
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13.05.2024 14:03 Відповісти
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13.05.2024 14:22 Відповісти
Любого зебила - к стенке, не прошибешь(за оборутки великого крадiвництва в особо крупных размерах).
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13.05.2024 14:01 Відповісти
Не страшно. Є ще 4-5 ефективних менеджерів 👌
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13.05.2024 14:01 Відповісти
Яка ганьба....
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13.05.2024 14:03 Відповісти
Ніхто не хоче вести переговори з кримінальною Україною - корупція, крадії, нестандартні піаністи, наркомани - мудрий нарід обрав собі подібних - більшість, мля.
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13.05.2024 14:09 Відповісти
Зелені ще те шопіто, але й полякам був потрібен лише привід, щоб відтягнути виправлення ганебної ситуації з їх рольниками та беззаконням з боку польської влади. Не більше
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13.05.2024 14:09 Відповісти
Стидоба просто. Навіть при Кучмі та Янику, таких зашкварів не було.
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13.05.2024 14:11 Відповісти
Їдеш день - чия земля? Калитчина! Їдеш два - чия земля? Калитчина! Їдеш три - чия земля? Калитчина! Диханіє спирає!

(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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13.05.2024 14:15 Відповісти
До чого тут одне до іньшого?
Поляки просто знайшли привід що порушувати Закон - блокування кордону це порушення Закону а не протест.
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13.05.2024 14:20 Відповісти
А завалити їхній агроринок то так собі, дитяча забава...
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13.05.2024 15:11 Відповісти
Звісно, які можуть бути переговори з шахраями
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13.05.2024 14:48 Відповісти
Пшеки нашли хороший повод что бы дальше срать Украине.
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13.05.2024 15:06 Відповісти
Ще не вистачає тези про міністра-крадія, і все буде згідно зелених темників.
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13.05.2024 16:36 Відповісти
Они не пАнимают...
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13.05.2024 16:14 Відповісти
 
 