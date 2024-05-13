Польща через підозру ексміністру Сольському скасувала переговори з Україною щодо протестів фермерів

У Польщі призупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. Сольського підозрюють у заволодінні землями на Сумщині.

Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня, однак їх скасували через те, що "деяких представників з їхнього (українського, - ред.) боку звинуватили в корупції".

"Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції", - наголосив Колодзейчак.

Він додав, що "це питання має бути проясненим".

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Крім того, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються досі, "організовують за політичним замовленням".

На його думку, ці акції організовують люди, які "звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту".

Звинувачення колишнього міністра Сольського

23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

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Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає та заявив, що події стосуються період 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

25 квітня міністр написав заяву про відставку.

Згодом Сольського взяли під варту з альтернативою застави у 75,7 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу.

9 травня Верховна Рада звільнила його з посади міністра аграрної політики.

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