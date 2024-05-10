Запобіжний захід для ексміністра Сольського залишено без змін, - САП

Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід ексміністру аграрної політики Миколі Сольському без змін. Його підозрюють у заволодінні землями на Сумщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП.

"10 травня 2024 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП та апеляційних скарг сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 26.04.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75,7 млн грн застави до колишнього голови аграрного комітету ВРУ – вже колишнього міністра, який підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Термін дії запобіжного заходу – до 24 червня 2024 року.

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Справа Сольського, у чому звинувачують колишнього міністра

23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільськогосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає та заявив, що події стосуються період 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

25 квітня міністр написав заяву про відставку.

Згодом Сольського взяли під варту з альтернативою застави у 75,7 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу.

9 травня Верховна Рада звільнила його з посади міністра аграрної політики.

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