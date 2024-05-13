Польша из-за подозрения экс-министру Сольскому отменила переговоры с Украиной относительно протестов фермеров

В Польше приостановили переговоры с Украиной относительно протестов польских фермеров на украинско-польской границе из-за подозрения в коррупционных действиях, которое выдвинули уже бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и его заместителю Маркияну Дмитрасевичу. Сольского подозревают в завладении землями на Сумщине.

Об этом заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина и Польша планировали еще один раунд переговоров 14 мая, однако их отменили из-за того, что "некоторых представителей с их (украинской, - ред.) стороны обвинили в коррупции".

"Очевидно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", - подчеркнул Колодзейчак.

Он добавил, что "этот вопрос должен быть прояснен".

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Кроме того, заместитель польского министра заявил, что протесты польских фермеров почти завершились, а те, что время от времени происходят до сих пор, "организовывают по политическому заказу".

По его мнению, эти акции организовывают люди, которые "привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент".

Обвинения бывшего министра Сольского

23 апреля НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

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Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сольский вины не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая Верховная Рада уволила его с должности министра аграрной политики.

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