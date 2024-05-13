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Новости
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Польша из-за подозрения экс-министру Сольскому отменила переговоры с Украиной относительно протестов фермеров

Ексміністр аграрної політики Микола Сольський

В Польше приостановили переговоры с Украиной относительно протестов польских фермеров на украинско-польской границе из-за подозрения в коррупционных действиях, которое выдвинули уже бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и его заместителю Маркияну Дмитрасевичу. Сольского подозревают в завладении землями на Сумщине.

Об этом заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина и Польша планировали еще один раунд переговоров 14 мая, однако их отменили из-за того, что "некоторых представителей с их (украинской, - ред.) стороны обвинили в коррупции".

"Очевидно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", - подчеркнул Колодзейчак.

Он добавил, что "этот вопрос должен быть прояснен".

Читайте: За Сольского внесли 75,7 млн грн залога, - адвокат

Кроме того, заместитель польского министра заявил, что протесты польских фермеров почти завершились, а те, что время от времени происходят до сих пор, "организовывают по политическому заказу".

По его мнению, эти акции организовывают люди, которые "привыкли проводить кампании перед выборами в Европейский парламент".

Обвинения бывшего министра Сольского

23 апреля НАБУ сообщило Сольскому о подозрении в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский как владелец ряда сельскохозяйственных компаний в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Злоумышленники сначала уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Это стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Читайте: Высший антикоррупционный суд арестовал заместителя министра Сольского Дмитрасевича

Впоследствии эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. Земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

Сольский вины не признает и заявил, что события касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

25 апреля министр написал заявление об отставке.

Впоследствии Сольского взяли под стражу с альтернативой залога в 75,7 млн грн. Позже за него внесли залог.

9 мая Верховная Рада уволила его с должности министра аграрной политики.

Читайте также: Власти Польши подписали соглашение с фермерами о запрете транзита определенной агропродукции из Украины, - СМИ

Автор: 

переговоры (4921) Польша (8405) фермер (187) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+14
Хиба тільки він? У цій зеленій владі усі крадії-мародери.
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13.05.2024 14:03
+10
Скоріше - чепурились, одягались, на порозі всрались. Колір - зелений.
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13.05.2024 14:03
+8
"казали-балакали, сіли й заплакали"

ЗЄльоні ідіоти! про що тепер ви будете говорити з польськими хфермерами? про те що у нас сама ясновельможність пан міністр сільського господарства ЗЛОДІЙ ?!
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13.05.2024 13:59
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"казали-балакали, сіли й заплакали"

ЗЄльоні ідіоти! про що тепер ви будете говорити з польськими хфермерами? про те що у нас сама ясновельможність пан міністр сільського господарства ЗЛОДІЙ ?!
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13.05.2024 13:59 Ответить
Хиба тільки він? У цій зеленій владі усі крадії-мародери.
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13.05.2024 14:03 Ответить
Скоріше - чепурились, одягались, на порозі всрались. Колір - зелений.
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13.05.2024 14:03 Ответить
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13.05.2024 14:22 Ответить
Любого зебила - к стенке, не прошибешь(за оборутки великого крадiвництва в особо крупных размерах).
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13.05.2024 14:01 Ответить
Не страшно. Є ще 4-5 ефективних менеджерів 👌
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13.05.2024 14:01 Ответить
Яка ганьба....
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13.05.2024 14:03 Ответить
Ніхто не хоче вести переговори з кримінальною Україною - корупція, крадії, нестандартні піаністи, наркомани - мудрий нарід обрав собі подібних - більшість, мля.
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13.05.2024 14:09 Ответить
Зелені ще те шопіто, але й полякам був потрібен лише привід, щоб відтягнути виправлення ганебної ситуації з їх рольниками та беззаконням з боку польської влади. Не більше
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13.05.2024 14:09 Ответить
Стидоба просто. Навіть при Кучмі та Янику, таких зашкварів не було.
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13.05.2024 14:11 Ответить
Їдеш день - чия земля? Калитчина! Їдеш два - чия земля? Калитчина! Їдеш три - чия земля? Калитчина! Диханіє спирає!

(І. Карпенко-Карий, "Сто тисяч")
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13.05.2024 14:15 Ответить
До чого тут одне до іньшого?
Поляки просто знайшли привід що порушувати Закон - блокування кордону це порушення Закону а не протест.
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13.05.2024 14:20 Ответить
А завалити їхній агроринок то так собі, дитяча забава...
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13.05.2024 15:11 Ответить
Звісно, які можуть бути переговори з шахраями
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13.05.2024 14:48 Ответить
Пшеки нашли хороший повод что бы дальше срать Украине.
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13.05.2024 15:06 Ответить
Ще не вистачає тези про міністра-крадія, і все буде згідно зелених темників.
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13.05.2024 16:36 Ответить
Они не пАнимают...
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13.05.2024 16:14 Ответить
 
 