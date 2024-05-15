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Соглашение между Украиной и США может быть подписано через несколько недель, - Блинкен

блінкен

Соединенные Штаты и Украина могут подписать двустороннее соглашение по безопасности в течение нескольких недель.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, "тяжелая работа" по соглашению уже завершена.

Блинкен также не исключил встречу президента Зеленского с президентом Байденом во время Саммита мира в Швейцарии.

Соглашение по безопасности с США

Ранее Энтони Блинкен заявил, что двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной на межведомственном согласовании в Польше, - посол Зварич

Автор: 

соглашение (1301) США (26336) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+1
через две три недели
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15.05.2024 15:34
+1
Угодою наступ не зупиниш, потрібна зброя в неймовірній кількості
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15.05.2024 15:34
+1
ти правий,бо від зеленського іншого чекати не доводиться,це ж тобі не Ізраїль,а всього лише зеленський
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15.05.2024 15:49
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А ратификация сенатом будет? ратификации не будет, поэтому это еще одна туалетная бумажка.
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15.05.2024 15:27 Ответить
ти правий,бо від зеленського іншого чекати не доводиться,це ж тобі не Ізраїль,а всього лише зеленський
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15.05.2024 15:49 Ответить
через две три недели
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15.05.2024 15:34 Ответить
О це і є фейс нашої влади !
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15.05.2024 16:09 Ответить
Угодою наступ не зупиниш, потрібна зброя в неймовірній кількості
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15.05.2024 15:34 Ответить
а то вже наша влада хай робить усе можливе,щоби ця зброя у СОУ була.Тепер усе від нашої влади залежить,а не від Блінкіна
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15.05.2024 15:53 Ответить
Так ви ще минулий меморандум не відпрацювали.
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15.05.2024 15:41 Ответить
брешеш ти,свєточка,меморандум вони відпрацювали,виконали і навіть перевиконали
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15.05.2024 15:52 Ответить
І цім сподобалась формула миру ? Гарно в кремлі пишуть !
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15.05.2024 16:07 Ответить
А може і не бути...
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15.05.2024 16:13 Ответить
Чекайте як Зеуроди будуть подавати безпекові угоди як гарантії безпеки.
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15.05.2024 20:54 Ответить
 
 