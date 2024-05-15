Соглашение между Украиной и США может быть подписано через несколько недель, - Блинкен

Соединенные Штаты и Украина могут подписать двустороннее соглашение по безопасности в течение нескольких недель.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, "тяжелая работа" по соглашению уже завершена.

Блинкен также не исключил встречу президента Зеленского с президентом Байденом во время Саммита мира в Швейцарии.

Соглашение по безопасности с США

Ранее Энтони Блинкен заявил, что двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

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