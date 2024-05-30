Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім
У Білому домі не кажуть хто поїде на Глобальний саміт миру від США, однак наголошують, що незалежно від представника рівень підтримки України не зменшиться.
Таку позицію висловив у середу під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні я не маю планів для оголошення щодо представництва (США - Ред.) на Саміті миру", - відповів радник на запитання, чи буде представлений президент Байден на саміті у Швейцарії і якщо ні, то хто буде з американської адміністрації.
Він наголосив, що "хто би не представляв Сполучені Штати на Саміті миру, не можна сказати, що США не підтримують України". Він також підкреслив, що в будь-якому разі не можна сказати, що президент Байден не підтримує Україну.
"Від самого початку цього конфлікту жоден інший лідер не зробив і не продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден, аби бути певними, що Україна має все необхідне для захисту від російської агресії", - запевнив Кірбі.
За його словами, жоден інший лідер не зробив стільки для взаємодії з Україною: як для забезпечення негайних оборонних потреб, так і для зміцнення ЗСУ на довгу перспективу.
"Як би не виглядало завершення війни, вони (народ України – Ред.) все одно матимуть довгий кордон із Росією. І це кордон, який їм потрібно буде захищати. І президент взяв зобов’язання перед Україною бути поруч із ними на далеку перспективу", - підкреслив радник Білого дому.
Він також підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Українську формулу миру, представлену президентом Зеленським у 2022 році.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Любопытная фраза. Про завершення вийны заговорили...
"А какая разніца?" (c)
а не та потна просрочена мелкокаліберна шавка в спортівках...
тим більше що вона передставляє більшість виборців на даний момент
і це ні в якому разі не знизить зелений рівень на попіздеть,
бо нижче вже і нема куди...
і навіть коли тобі якась зелелена шмаркля скаже, шо вже не треба?
ти все одно стріляй!
У орків є aliexpress з доменом ru із складами прокладками в раші.... і він працює та нічого не блоковано
Не может президент страны номер один - США
Ручкаться с тем,кто уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ
Вот если бы зеленский перед 20 мая создал бы
Правительство национального СПАСЕНИЯ
И поехал бы на саммит с министрами этого правительства
Тогда другое дело.....
Скоро с зеленским не только Байден
А и другие СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ
Не захотят разговаривать
Потому что мы автоматически превратились 20 мая
В страну АВТОРИТАРНОГО ПРАВЛЕНИЯ
И не надо мне писать КРАСИВЫХ слов про невозможность выборов
Правительство национального СПАСЕНИЯ из профессионалов
Можно сделать
НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!
Брехня!!! Саміт миру збирається не для балаканини, а для ухвалення відповідальних рішень. І Байден відмовився на саміт їхати!