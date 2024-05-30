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США (21024) Кірбі (522) Глобальний саміт миру (278)

Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім

Джон Кірбі

У Білому домі не кажуть хто поїде на Глобальний саміт миру від США, однак наголошують, що незалежно від представника рівень підтримки України не зменшиться.

Таку позицію висловив у середу під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні я не маю планів для оголошення щодо представництва (США - Ред.) на Саміті миру", - відповів радник на запитання, чи буде представлений президент Байден на саміті у Швейцарії і якщо ні, то хто буде з американської адміністрації.

Він наголосив, що "хто би не представляв Сполучені Штати на Саміті миру, не можна сказати, що США не підтримують України". Він також підкреслив, що в будь-якому разі не можна сказати, що президент Байден не підтримує Україну.

"Від самого початку цього конфлікту жоден інший лідер не зробив і не продовжує робити стільки, скільки робить президент Байден, аби бути певними, що Україна має все необхідне для захисту від російської агресії", - запевнив Кірбі.

За його словами, жоден інший лідер не зробив стільки для взаємодії з Україною: як для забезпечення негайних оборонних потреб, так і для зміцнення ЗСУ на довгу перспективу.

Читайте: Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією та нові санкції щодо російського ВПК

"Як би не виглядало завершення війни, вони (народ України – Ред.) все одно матимуть довгий кордон із Росією. І це кордон, який їм потрібно буде захищати. І президент взяв зобов’язання перед Україною бути поруч із ними на далеку перспективу", - підкреслив радник Білого дому.

Він також підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Українську формулу миру, представлену президентом Зеленським у 2022 році.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.

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Топ коментарі
+7
Пришлють прибиральницю Білого дому.
"А какая разніца?" (c)

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30.05.2024 00:51
+6
зелені, це знову вас вьeтнамкою по їбліщю?
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30.05.2024 01:15
+5
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30.05.2024 01:49
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"Як би не виглядало завершення війни, вони (народ України - Ред.) все одно матимуть довгий кордон із рф..."
Любопытная фраза. Про завершення вийны заговорили...
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30.05.2024 00:48 Відповісти
А що, війна має тривати безкінечно?
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30.05.2024 07:05 Відповісти
Пришлють прибиральницю Білого дому.
"А какая разніца?" (c)

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30.05.2024 00:51 Відповісти
СУПЕР!!!!!!
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30.05.2024 07:42 Відповісти
Нехай Трамп представляє США.
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30.05.2024 00:55 Відповісти
нехай їрмак представляє Україну,
а не та потна просрочена мелкокаліберна шавка в спортівках...
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30.05.2024 01:11 Відповісти
І лавров.
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30.05.2024 01:33 Відповісти
цілком слушна пропозиція
тим більше що вона передставляє більшість виборців на даний момент
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30.05.2024 04:02 Відповісти
Лучше тогда уже Моника Левински. Она хоть и бл@дь, но зато не ху#ловская.
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30.05.2024 07:11 Відповісти
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30.05.2024 07:44 Відповісти
вже пропонував Моніку на платті пляма і Стормі за 130000?
і це ні в якому разі не знизить зелений рівень на попіздеть,
бо нижче вже і нема куди...
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30.05.2024 01:06 Відповісти
зелені, це знову вас вьeтнамкою по їбліщю?
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30.05.2024 01:15 Відповісти
А некоторые сомнительно смотрят на амерпомощь, как будто бы это велике крадiвництво.
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30.05.2024 01:21 Відповісти
Поки заммінфіну США виконував дачу вказівок та перевірки Пріцкер Міністру МІНФІНУ уряду Єрмака , нетряпкаякась виконує рітуальні танціі по освіту навколо глобальної імітації своєї легітимності . А ОТ ЩО БУДЕДАЛІ - СПОСТЕРІГАЄМО .
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30.05.2024 01:26 Відповісти
мір трет май?
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30.05.2024 01:28 Відповісти
скоїв злочин? - сиди..
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30.05.2024 01:36 Відповісти
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30.05.2024 01:49 Відповісти
Глобальна нетряпкаякась ,а колись мав поганяло "найвеличніший лідер **********" . Ну такий видмущік отой мілий Андрюша ПРодюсер ...
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30.05.2024 01:53 Відповісти
а ти стріляй, хлопче стріляй.
і навіть коли тобі якась зелелена шмаркля скаже, шо вже не треба?
ти все одно стріляй!
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30.05.2024 02:35 Відповісти
не вір нікому, і стріляй!
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30.05.2024 02:40 Відповісти
Так, але Байдену б пасувало приїхати.
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30.05.2024 03:30 Відповісти
А нафіеа це йому?
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30.05.2024 05:26 Відповісти
А нащо? Це все, просто зустріч!
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30.05.2024 07:46 Відповісти
Зеленський сказав- має бути Байден! і крапка...
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30.05.2024 06:39 Відповісти
так он - их бин больной
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30.05.2024 07:26 Відповісти
А той з переляку і погодився))))😁
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30.05.2024 07:48 Відповісти
Рублі не приймають, замовлення не відправляють: росіян "забанили" на AliExpress
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30.05.2024 07:27 Відповісти
а мене приходят регулярно по мелочам - чипы транзисторы диоды шотки
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30.05.2024 07:29 Відповісти
Нажаль це нові "санкції" які не працюють, хоча б це було б дуже добра річ якби заблокували...

У орків є aliexpress з доменом ru із складами прокладками в раші.... і він працює та нічого не блоковано
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30.05.2024 09:09 Відповісти
Це все дурниці від радників Білого будинку.якщо на сходняку немає пахана то і весь сходняк це зборіщє фуфлижніков.
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30.05.2024 08:30 Відповісти
Європа уже і так зрозуміла що США їх конкурент а не союзник і його інтереси в тому щоб в Європі була стагнація, тому США і не дають виграти віну Україні і підгрують кацапам.
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30.05.2024 08:47 Відповісти
плоди більше як піврічного тормозу американського лідера ,пожинає сьогодні вся Україна .хоронячи українців і втрачаючи території,а відмовау прийнятті України в НАТО-ЛІДЕРСТВО бАЙДЕНА І США, КОТРЕ ДАЄ КУЙЛУ МОЖЛИВІСТЬ І ДАЛЬШЕ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ОКУПОВУВАТИ УКРАЇНУ....одним словом .чи "лідер"???
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30.05.2024 11:04 Відповісти
Правильно
Не может президент страны номер один - США
Ручкаться с тем,кто уже НЕ ПРЕЗИДЕНТ
Вот если бы зеленский перед 20 мая создал бы
Правительство национального СПАСЕНИЯ
И поехал бы на саммит с министрами этого правительства
Тогда другое дело.....
Скоро с зеленским не только Байден
А и другие СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ
Не захотят разговаривать
Потому что мы автоматически превратились 20 мая
В страну АВТОРИТАРНОГО ПРАВЛЕНИЯ
И не надо мне писать КРАСИВЫХ слов про невозможность выборов
Правительство национального СПАСЕНИЯ из профессионалов
Можно сделать
НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!
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30.05.2024 11:33 Відповісти
"Хто б не представляв США на Саміті миру, це не означатиме зміну рівня підтримки України, - Білий дім"

Брехня!!! Саміт миру збирається не для балаканини, а для ухвалення відповідальних рішень. І Байден відмовився на саміт їхати!
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30.05.2024 12:52 Відповісти
 
 