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Новини Санкції проти Росії
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Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією та нові санкції щодо російського ВПК

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо

Під час візиту до Києва заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо обговорив санкції проти російського ВПК та боротьбу з корупцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи санкції та експортний контроль, і вважати, що все, що ми будемо робити попереду, є значною частиною наших розмов з українськими офіційними особами", — сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.

Адеємо також обговорив з українськими посадовцями зусилля Києва в питання боротьби з корупцією та наголосив, що США продовжуватимуть допомагати Україні залучати приватні інвестиції, зокрема, шляхом збільшення фінансування державного сектору. У Києві Адеємо провів зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовцями.

Також читайте: Глава Мінфіну США Єллен закликала банки ЄС дотримуватися санкцій проти РФ

Посадовець американського Мінфіну також зазначив, що США зосереджують увагу на співпраці з лідерами країн "Групи семи", щоб розблокувати близько 300 мільярдів доларів російських активів, які були заморожені в країнах Заходу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. За словами Адеємо, прибутки з цих активів дали б Україні доступ до більшого фінансування в середній та довготерміновій перспективі.

Нагадуємо, США пропонують "Групі семи" із доходів від російських активів надати Україні позику вартістю до 50 мільярдів доларів. Міністр фінансів Італії під час зустрічі G7 сказав, що рішення не вдається ухвалити, бо між країнами лишаються "істотні технічні та правові питання", але всі розуміють, що рішення ухвалити потрібно.

Читайте: Ключова тема засідання "Великої сімки": США закликають вирішити долю заморожених активів РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
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29.05.2024 23:50
+5
Безглуздо як із наркобаронами обговорювати зменшення наркотрафіку. Ц.і бджоли меду не носять.
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29.05.2024 23:52
+4
заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо Джерело:
***********
Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 23:31
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заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо Джерело:
***********
Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 23:31 Відповісти
Про що це говорить ? Про те що поштар нагадувач юрист від МІНФІНУ США виклав вимоги МАРОДЕРНІ - ну саме про те, що Байден дипломатично сказав студентам не захотівши бачити у ВР МАРОДЕРНЮ в усій красі разом з агентами москви - всю ОПЗЖОПну парламентську блдоту .
Мабуть про "утром деньгі -вечором стулья "...

"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи та експортний контроль, і вважати, що ВСЕ, ЩО МИ РОБИТИМЕМО ПОПЕРЕДУ Є ЗНАЧНОЮ ЧАСТИНОЮ НАШИХ РОЗМОВ З УКРАЇНСЬКИМИ ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ" - сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.Джерело:

А нетряпкаякась з форумом в ат"єздє? ПРиїде - й уволить Марченка за надані обіцянки США ... ну типу Єрмак накаже...
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30.05.2024 00:00 Відповісти
поштар нагадувач юрист від МІНФІНУ США
************
"Хто там? - Це я, почтальйон Адеємо, пріньос посилку от Байдена для вашого мальчіка. Тільки я вам її не віддам..."

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30.05.2024 00:10 Відповісти
о ком говорили шведы про саботаж передачи их истрибителей? тебя не беспокоит, что грипены ВСУ по какой-то причине не получили?
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30.05.2024 02:57 Відповісти
Адеємо також обговорив з українськими посадовцями зусилля Києва в питання боротьби з корупцією Джерело:
Вони обговорювали ЗУСИЛЛЯ КИЄВА... - усраться й нє подняться ...
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29.05.2024 23:33 Відповісти
Думаю нігерієць і Єрмак знайшли спільні засоби як побороти корупцію...
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29.05.2024 23:43 Відповісти
..... "зусилля Києва в питання боротьби з корупцією та наголосив, що США продовжуватимуть допомагати Україні залучати приватні інвестиції, ...
--------
Щось не зрозумію. Тож корупція більше ніж за Янича як тут кричали "найрозумніші" чи вона в межах норми, чи наші діляться з ними, щоб вони заплющували очі на цю "велику" корупцію?
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29.05.2024 23:43 Відповісти
а при чому тут нігерієць до Єврея Єрмака? вони ж просто люди- правда?
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30.05.2024 01:44 Відповісти
так, більша, а тоді була менша. Але це не заслуга Яника.
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02.06.2024 07:21 Відповісти
Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
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29.05.2024 23:50 Відповісти
це люта брехня. Але він, скоріш за все, цього не розуміє: - що йому напишуть, те й каже.
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02.06.2024 07:24 Відповісти
Безглуздо як із наркобаронами обговорювати зменшення наркотрафіку. Ц.і бджоли меду не носять.
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29.05.2024 23:52 Відповісти
Які ,,санкції", така і корупція! Як ваша імітація допомоги з забороною стріляти!! Нема до чого дої....ся?!
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30.05.2024 00:01 Відповісти
POLITICO 29 MAY он-лайн переклад
................
Адміністрація Байдена змінила іншу політику України після того, як це зробили союзники, а саме відправила ракету великої дальності після того, як Лондон і Париж поставили свої версії в Києві.

Багато відомих законодавців США публічно підтримують цю ідею.
.....................
На минулій неділі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не змогли захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на голові з головою розвідки Палати представників Майком Тернером (Р-Огайо) направила Пентагону листа з проханням до військових лідерів зняти обмеження.

Головні помічники Байдена сигналізують про те, що Україна повинна дозволити Росії нанести удар американською

У середу 60 колишніх чиновників і вчених направили Байдену лист, отриманий POLITICO, з вимогою зняти обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити напад на Харків і запобігти іншим крупномасштабним російським наступам в інших місцях.

«Ми повинні, нарешті, вилучити уроки з успіхів України в призиві до російських ауляцій про те, що для України не є ескалацією для захисту себе. Останні два роки показали, що якщо ми дозволимо США бути закладниками загрози ескалації Кремля, Росія обретет верх, а украинские гражданские лица платят цену», - написали в групе.

Серед підписаних листів відставного генерала Філіпа Брідлава, який був головним командувачем США в Європі, і кількох колишніх американських послів в Україні.
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30.05.2024 00:10 Відповісти
якось синхронно все в середу 29-го юрист- поштарик МАРОДЕРНІ про "деньгі та стулья". Не Юлінкену ж їхати з повтороенням вимог до МАРОДЕРНІ
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30.05.2024 00:12 Відповісти
"Коррупция - ха ха не слышал, у нас нет" .
Читаю новости, в Броварах женщина украла чего-то там на 7000грн, дали 5 лет реального срока. Вопрос тут не в коррупции, а в самой сути украинского правосудия. Кого могут судить по справедливости ученики Кивалова например? А ведь по факту эта мафия и породила Януковича отсутствием правосудия.
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30.05.2024 00:07 Відповісти
Кого могут судить по справедливости ученики Кивалова например?
************

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30.05.2024 00:15 Відповісти
Мониторят, сколько потырили ОП из бюджета.
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30.05.2024 00:11 Відповісти
помічник Пріцкер - вона найкрутішу Мафію в Мексиці розіпашила , а тут якесь бидло ПРикремлівського Козира ...
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30.05.2024 00:15 Відповісти
та Ви шо
найкрутіша мафія пересуває китайськй фентаніл і біженців через кордон like no tomorrow
чи Ви не в штатах живете?
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30.05.2024 04:11 Відповісти
Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією
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30.05.2024 00:11 Відповісти
Андрій Борисович і його батальон спеціального призначення "Оху@вші мародери"вирішили відсидітись в кущах в Конча-Заспі,поки Адемо в Києві.
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30.05.2024 00:46 Відповісти
Санкции - суть ковыряние в носу.
Лучше, чем ничего, но на излечение хронической болезни не влияют.
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30.05.2024 08:09 Відповісти
Цей милий нігер і Ко ніяк не можуть врубитись в те, що у нас "боротьба з корупцією", як така, залишається заблокованою. В цьому не важко пересвідчитись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356/95-вр#Text
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02.06.2024 06:43 Відповісти
 
 