Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією та нові санкції щодо російського ВПК

Під час візиту до Києва заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо обговорив санкції проти російського ВПК та боротьбу з корупцією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи санкції та експортний контроль, і вважати, що все, що ми будемо робити попереду, є значною частиною наших розмов з українськими офіційними особами", — сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.

Адеємо також обговорив з українськими посадовцями зусилля Києва в питання боротьби з корупцією та наголосив, що США продовжуватимуть допомагати Україні залучати приватні інвестиції, зокрема, шляхом збільшення фінансування державного сектору. У Києві Адеємо провів зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовцями.

Також читайте: Глава Мінфіну США Єллен закликала банки ЄС дотримуватися санкцій проти РФ

Посадовець американського Мінфіну також зазначив, що США зосереджують увагу на співпраці з лідерами країн "Групи семи", щоб розблокувати близько 300 мільярдів доларів російських активів, які були заморожені в країнах Заходу після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. За словами Адеємо, прибутки з цих активів дали б Україні доступ до більшого фінансування в середній та довготерміновій перспективі.

Нагадуємо, США пропонують "Групі семи" із доходів від російських активів надати Україні позику вартістю до 50 мільярдів доларів. Міністр фінансів Італії під час зустрічі G7 сказав, що рішення не вдається ухвалити, бо між країнами лишаються "істотні технічні та правові питання", але всі розуміють, що рішення ухвалити потрібно.

Читайте: Ключова тема засідання "Великої сімки": США закликають вирішити долю заморожених активів РФ