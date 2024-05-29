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Новости Санкции против России
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Заместитель министра финансов США Адейемо в Киеве обсудил борьбу с коррупцией и новые санкции в отношении российского ВПК

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо

Во время визита в Киев заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил санкции против российского ВПК и борьбу с коррупцией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы давить на этот военно-промышленный комплекс, используя санкции и экспортный контроль, и считать, что все, что мы будем делать впереди, является значительной частью наших разговоров с украинскими официальными лицами", - сказал Адейемо во время брифинга в Киеве.

Адейемо также обсудил с украинскими чиновниками усилия Киева в вопросе борьбы с коррупцией и подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине привлекать частные инвестиции, в частности, путем увеличения финансирования государственного сектора. В Киеве Адейемо провел встречу с министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими чиновниками.

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Чиновник американского Минфина также отметил, что США сосредотачивают внимание на сотрудничестве с лидерами стран "Группы семи", чтобы разблокировать около 300 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены в странах Запада после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. По словам Адеемо, доходы с этих активов дали бы Украине доступ к большему финансированию в средней и долгосрочной перспективе.

Напоминаем, США предлагают "Группе семи" с доходов от российских активов предоставить Украине заем стоимостью до 50 миллиардов долларов. Министр финансов Италии во время встречи G7 сказал, что решение не удается принять, потому что между странами остаются "существенные технические и правовые вопросы", но все понимают, что решение принять нужно.

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Топ комментарии
+5
Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
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29.05.2024 23:50
+5
Безглуздо як із наркобаронами обговорювати зменшення наркотрафіку. Ц.і бджоли меду не носять.
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29.05.2024 23:52
+4
заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо Джерело:
***********
Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 23:31
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заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо Джерело:
***********
Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 23:31 Ответить
Про що це говорить ? Про те що поштар нагадувач юрист від МІНФІНУ США виклав вимоги МАРОДЕРНІ - ну саме про те, що Байден дипломатично сказав студентам не захотівши бачити у ВР МАРОДЕРНЮ в усій красі разом з агентами москви - всю ОПЗЖОПну парламентську блдоту .
Мабуть про "утром деньгі -вечором стулья "...

"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи та експортний контроль, і вважати, що ВСЕ, ЩО МИ РОБИТИМЕМО ПОПЕРЕДУ Є ЗНАЧНОЮ ЧАСТИНОЮ НАШИХ РОЗМОВ З УКРАЇНСЬКИМИ ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ" - сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.Джерело:

А нетряпкаякась з форумом в ат"єздє? ПРиїде - й уволить Марченка за надані обіцянки США ... ну типу Єрмак накаже...
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30.05.2024 00:00 Ответить
поштар нагадувач юрист від МІНФІНУ США
************
"Хто там? - Це я, почтальйон Адеємо, пріньос посилку от Байдена для вашого мальчіка. Тільки я вам її не віддам..."

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30.05.2024 00:10 Ответить
о ком говорили шведы про саботаж передачи их истрибителей? тебя не беспокоит, что грипены ВСУ по какой-то причине не получили?
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30.05.2024 02:57 Ответить
Адеємо також обговорив з українськими посадовцями зусилля Києва в питання боротьби з корупцією Джерело:
Вони обговорювали ЗУСИЛЛЯ КИЄВА... - усраться й нє подняться ...
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29.05.2024 23:33 Ответить
Думаю нігерієць і Єрмак знайшли спільні засоби як побороти корупцію...
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29.05.2024 23:43 Ответить
..... "зусилля Києва в питання боротьби з корупцією та наголосив, що США продовжуватимуть допомагати Україні залучати приватні інвестиції, ...
--------
Щось не зрозумію. Тож корупція більше ніж за Янича як тут кричали "найрозумніші" чи вона в межах норми, чи наші діляться з ними, щоб вони заплющували очі на цю "велику" корупцію?
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29.05.2024 23:43 Ответить
а при чому тут нігерієць до Єврея Єрмака? вони ж просто люди- правда?
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30.05.2024 01:44 Ответить
так, більша, а тоді була менша. Але це не заслуга Яника.
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02.06.2024 07:21 Ответить
Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
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29.05.2024 23:50 Ответить
це люта брехня. Але він, скоріш за все, цього не розуміє: - що йому напишуть, те й каже.
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02.06.2024 07:24 Ответить
Безглуздо як із наркобаронами обговорювати зменшення наркотрафіку. Ц.і бджоли меду не носять.
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29.05.2024 23:52 Ответить
Які ,,санкції", така і корупція! Як ваша імітація допомоги з забороною стріляти!! Нема до чого дої....ся?!
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30.05.2024 00:01 Ответить
POLITICO 29 MAY он-лайн переклад
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Адміністрація Байдена змінила іншу політику України після того, як це зробили союзники, а саме відправила ракету великої дальності після того, як Лондон і Париж поставили свої версії в Києві.

Багато відомих законодавців США публічно підтримують цю ідею.
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На минулій неділі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не змогли захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на голові з головою розвідки Палати представників Майком Тернером (Р-Огайо) направила Пентагону листа з проханням до військових лідерів зняти обмеження.

Головні помічники Байдена сигналізують про те, що Україна повинна дозволити Росії нанести удар американською

У середу 60 колишніх чиновників і вчених направили Байдену лист, отриманий POLITICO, з вимогою зняти обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити напад на Харків і запобігти іншим крупномасштабним російським наступам в інших місцях.

«Ми повинні, нарешті, вилучити уроки з успіхів України в призиві до російських ауляцій про те, що для України не є ескалацією для захисту себе. Останні два роки показали, що якщо ми дозволимо США бути закладниками загрози ескалації Кремля, Росія обретет верх, а украинские гражданские лица платят цену», - написали в групе.

Серед підписаних листів відставного генерала Філіпа Брідлава, який був головним командувачем США в Європі, і кількох колишніх американських послів в Україні.
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30.05.2024 00:10 Ответить
якось синхронно все в середу 29-го юрист- поштарик МАРОДЕРНІ про "деньгі та стулья". Не Юлінкену ж їхати з повтороенням вимог до МАРОДЕРНІ
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30.05.2024 00:12 Ответить
"Коррупция - ха ха не слышал, у нас нет" .
Читаю новости, в Броварах женщина украла чего-то там на 7000грн, дали 5 лет реального срока. Вопрос тут не в коррупции, а в самой сути украинского правосудия. Кого могут судить по справедливости ученики Кивалова например? А ведь по факту эта мафия и породила Януковича отсутствием правосудия.
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30.05.2024 00:07 Ответить
Кого могут судить по справедливости ученики Кивалова например?
************

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30.05.2024 00:15 Ответить
Мониторят, сколько потырили ОП из бюджета.
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30.05.2024 00:11 Ответить
помічник Пріцкер - вона найкрутішу Мафію в Мексиці розіпашила , а тут якесь бидло ПРикремлівського Козира ...
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30.05.2024 00:15 Ответить
та Ви шо
найкрутіша мафія пересуває китайськй фентаніл і біженців через кордон like no tomorrow
чи Ви не в штатах живете?
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30.05.2024 04:11 Ответить
Заступник міністра фінансів США Адемо у Києві обговорив боротьбу з корупцією
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30.05.2024 00:11 Ответить
Андрій Борисович і його батальон спеціального призначення "Оху@вші мародери"вирішили відсидітись в кущах в Конча-Заспі,поки Адемо в Києві.
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30.05.2024 00:46 Ответить
Санкции - суть ковыряние в носу.
Лучше, чем ничего, но на излечение хронической болезни не влияют.
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30.05.2024 08:09 Ответить
Цей милий нігер і Ко ніяк не можуть врубитись в те, що у нас "боротьба з корупцією", як така, залишається заблокованою. В цьому не важко пересвідчитись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/356/95-вр#Text
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02.06.2024 06:43 Ответить
 
 