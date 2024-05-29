Заместитель министра финансов США Адейемо в Киеве обсудил борьбу с коррупцией и новые санкции в отношении российского ВПК
Во время визита в Киев заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил санкции против российского ВПК и борьбу с коррупцией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы давить на этот военно-промышленный комплекс, используя санкции и экспортный контроль, и считать, что все, что мы будем делать впереди, является значительной частью наших разговоров с украинскими официальными лицами", - сказал Адейемо во время брифинга в Киеве.
Адейемо также обсудил с украинскими чиновниками усилия Киева в вопросе борьбы с коррупцией и подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине привлекать частные инвестиции, в частности, путем увеличения финансирования государственного сектора. В Киеве Адейемо провел встречу с министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими чиновниками.
Чиновник американского Минфина также отметил, что США сосредотачивают внимание на сотрудничестве с лидерами стран "Группы семи", чтобы разблокировать около 300 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены в странах Запада после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. По словам Адеемо, доходы с этих активов дали бы Украине доступ к большему финансированию в средней и долгосрочной перспективе.
Напоминаем, США предлагают "Группе семи" с доходов от российских активов предоставить Украине заем стоимостью до 50 миллиардов долларов. Министр финансов Италии во время встречи G7 сказал, что решение не удается принять, потому что между странами остаются "существенные технические и правовые вопросы", но все понимают, что решение принять нужно.
Пожалуйста, подождите...
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Адеємо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.
Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.
У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
Мабуть про "утром деньгі -вечором стулья "...
"Ми маємо зробити все можливе, щоб тиснути на цей військово-промисловий комплекс, використовуючи та експортний контроль, і вважати, що ВСЕ, ЩО МИ РОБИТИМЕМО ПОПЕРЕДУ Є ЗНАЧНОЮ ЧАСТИНОЮ НАШИХ РОЗМОВ З УКРАЇНСЬКИМИ ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ" - сказав Адеємо під час брифінгу у Києві.Джерело:
А нетряпкаякась з форумом в ат"єздє? ПРиїде - й уволить Марченка за надані обіцянки США ... ну типу Єрмак накаже...
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"Хто там? - Це я, почтальйон Адеємо, пріньос посилку от Байдена для вашого мальчіка. Тільки я вам її не віддам..."
Вони обговорювали ЗУСИЛЛЯ КИЄВА... - усраться й нє подняться ...
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Щось не зрозумію. Тож корупція більше ніж за Янича як тут кричали "найрозумніші" чи вона в межах норми, чи наші діляться з ними, щоб вони заплющували очі на цю "велику" корупцію?
Він заявив, що «все чисто», а Україна слідує реформам.
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Адміністрація Байдена змінила іншу політику України після того, як це зробили союзники, а саме відправила ракету великої дальності після того, як Лондон і Париж поставили свої версії в Києві.
Багато відомих законодавців США публічно підтримують цю ідею.
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На минулій неділі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не змогли захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на голові з головою розвідки Палати представників Майком Тернером (Р-Огайо) направила Пентагону листа з проханням до військових лідерів зняти обмеження.
Головні помічники Байдена сигналізують про те, що Україна повинна дозволити Росії нанести удар американською
У середу 60 колишніх чиновників і вчених направили Байдену лист, отриманий POLITICO, з вимогою зняти обмеження, оскільки це може допомогти Україні відбити напад на Харків і запобігти іншим крупномасштабним російським наступам в інших місцях.
«Ми повинні, нарешті, вилучити уроки з успіхів України в призиві до російських ауляцій про те, що для України не є ескалацією для захисту себе. Останні два роки показали, що якщо ми дозволимо США бути закладниками загрози ескалації Кремля, Росія обретет верх, а украинские гражданские лица платят цену», - написали в групе.
Серед підписаних листів відставного генерала Філіпа Брідлава, який був головним командувачем США в Європі, і кількох колишніх американських послів в Україні.
Читаю новости, в Броварах женщина украла чего-то там на 7000грн, дали 5 лет реального срока. Вопрос тут не в коррупции, а в самой сути украинского правосудия. Кого могут судить по справедливости ученики Кивалова например? А ведь по факту эта мафия и породила Януковича отсутствием правосудия.
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найкрутіша мафія пересуває китайськй фентаніл і біженців через кордон like no tomorrow
чи Ви не в штатах живете?
Лучше, чем ничего, но на излечение хронической болезни не влияют.