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Новости Санкции против России
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Глава Минфина США Еллен призвала банки ЕС соблюдать санкции против РФ

Джанет Єллен закликала банки ЄС дотримуватися санкцій проти РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей европейских банков активизировать усилия для предотвращения уклонения России от санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время встречи с банкирами Еллен заявила, что вторичные санкции, введенные в декабре 2023 года, сорвали усилия России по закупке товаров, необходимых для ее войны в Украине, но нужно провести дополнительную работу.

"Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться", - сказала министр.

"Прошу вас убедиться, что ваши филиалы и дочерние компании за рубежом строго придерживаются вашей глобальной политики соблюдения санкций", - добавила глава Минфина США.

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Автор: 

Евросоюз (17088) Минфин США (68) Еллен Джанет (37)


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21.05.2024 11:21 Ответить
Робити різноманітні заклики - от і вся робота. У нас також є любителі "........ закликав" - половина заголовків в новинах.
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21.05.2024 12:00 Ответить
 
 