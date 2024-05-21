В ЕС оказывают давление на Венгрию, чтобы убедить правительство дать согласие на начало официальных переговоров о вступлении Украины, - Politico

В Европейском Союзе хотят начать официальные переговоры о вступлении Украины в блок уже 25 июня. На венгерское правительство оказывают давление, чтобы оно отказалось от своей оппозиции относительно заявки Киева на членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

По словам европейских дипломатов, которые ознакомлены с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры с Украиной начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", - пишет Politico.

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Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Венгрия, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как она начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия переберет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", - добавляет издание.

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Членство Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

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