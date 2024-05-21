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В ЕС оказывают давление на Венгрию, чтобы убедить правительство дать согласие на начало официальных переговоров о вступлении Украины, - Politico

ЄС хоче розпочати переговори з Україною про вступ 25 червня

В Европейском Союзе хотят начать официальные переговоры о вступлении Украины в блок уже 25 июня. На венгерское правительство оказывают давление, чтобы оно отказалось от своей оппозиции относительно заявки Киева на членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

По словам европейских дипломатов, которые ознакомлены с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры с Украиной начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", - пишет Politico.

Также читайте: Зеленский о переговорах относительно вступления в ЕС: "Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще"

Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Венгрия, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как она начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия переберет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", - добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

Членство Украины в ЕС

Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое важное условие для вступления в ЕС Украина уже выполнила, – польский министр Шлапка

Автор: 

Венгрия (1935) переговоры (4922) членство в ЕС (1002) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+5
Потрібно взагалі угорське лайно викинути з єс щоб не смерділо-бо місце його в тайоженам ванючєм саюзє...
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21.05.2024 10:01
+3
Якщо ЄС не знає, що робити, є рецепт:

Хай орбан з сійярто сядуть у якийсь гвинтокрил, і полетять на ньому через гори в туманну погоду ...
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21.05.2024 10:12
+2
Невизначений термін - так. Абсолютна - ні. Повноваження нічим не відрізняються від тих, що він мав останні п'ять років.
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21.05.2024 10:10
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У диктатур країна завжди готова до війни.
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21.05.2024 10:02 Ответить
Невизначений термін - так. Абсолютна - ні. Повноваження нічим не відрізняються від тих, що він мав останні п'ять років.
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21.05.2024 10:10 Ответить
Узурпував владну не зєля, а д'Єрьмаковська жОПа - незаконний неконституційний орган, який чомусь почав керувати внутрішньою і зовнішньою політикою.

окрім Конституції, нічим не обмежена
Будь-який чиновник може робити тільки те, що йому дозволено робити Законом.
Так що це нормально, коли влада обмежена Конституцією. Тобто переліком дій, які йому можна робити.
Подання про продовження воєнного стану він вносив у ВР, а не продовжив лише своїм указом.
Не захоче ВР наступного разу продовжувати - і нічого він їй за законом не зможе зробити.
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21.05.2024 10:27 Ответить
ДЕЖЕ гарне визначення ...чомусь ... Включи сіру речовину.
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21.05.2024 10:32 Ответить
Думати недостатньо. Треба правільно думати.
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21.05.2024 10:37 Ответить
Теоретично, за законом - так, може.
А практично - підконтрольна тій самій жОПі.
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21.05.2024 10:39 Ответить
Потрібно взагалі угорське лайно викинути з єс щоб не смерділо-бо місце його в тайоженам ванючєм саюзє...
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21.05.2024 10:01 Ответить
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21.05.2024 10:30 Ответить
І з ким переговори вести? ПреЗедент напівлегітимний, керує всім Єрмак, в Верховні раді одні імбіцили та злочинці про кабінет міністрі взагалі мовчу. Ну візьміть найкорумпованішу країну світу в ЄС. Нам в союз Зімбабве та Сомалі з такою владою.
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21.05.2024 10:06 Ответить
Ні, в тайожний союз. Там вже зачекались.
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21.05.2024 10:11 Ответить
Якщо ЄС не знає, що робити, є рецепт:

Хай орбан з сійярто сядуть у якийсь гвинтокрил, і полетять на ньому через гори в туманну погоду ...
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21.05.2024 10:12 Ответить
щоб перемовини з мадяром були успішними потрібна допомога "словацького" патріота...
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21.05.2024 10:12 Ответить
...поета.
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21.05.2024 10:33 Ответить
Треба тиснути на Орбана як на Фіцо.Тоді буде толк.
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21.05.2024 10:15 Ответить
Проблеми угорців в Україні? Їхня проблема в тому що вони в тому закапелку не знають і знати нехочуть державної мови. А будь-яка держава має право вимагати від своїх громадян знання державної мови. І скрізь з цього не роблять проблем, за винятком мадярів і їм подібним.
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21.05.2024 10:36 Ответить
вот это у бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака начнется диарея....как же сорвать все это и выполнить поставленные кремлем задачи...
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21.05.2024 12:15 Ответить
 
 