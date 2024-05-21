В ЕС оказывают давление на Венгрию, чтобы убедить правительство дать согласие на начало официальных переговоров о вступлении Украины, - Politico
В Европейском Союзе хотят начать официальные переговоры о вступлении Украины в блок уже 25 июня. На венгерское правительство оказывают давление, чтобы оно отказалось от своей оппозиции относительно заявки Киева на членство в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как отмечается, сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок.
По словам европейских дипломатов, которые ознакомлены с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры с Украиной начались уже 25 июня.
"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", - пишет Politico.
Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.
В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Венгрия, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как она начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.
"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия переберет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", - добавляет издание.
Членство Украины в ЕС
Ранее посол Евросоюза Катарина Матернова заявила, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.
Президент Латвии Ринкевичс считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут чрезвычайно сложными.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины.
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окрім Конституції, нічим не обмежена
Будь-який чиновник може робити тільки те, що йому дозволено робити Законом.
Так що це нормально, коли влада обмежена Конституцією. Тобто переліком дій, які йому можна робити.
Подання про продовження воєнного стану він вносив у ВР, а не продовжив лише своїм указом.
Не захоче ВР наступного разу продовжувати - і нічого він їй за законом не зможе зробити.
А практично - підконтрольна тій самій жОПі.
Хай орбан з сійярто сядуть у якийсь гвинтокрил, і полетять на ньому через гори в туманну погоду ...