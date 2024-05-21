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ЄС хоче почати офіційні переговори з Україною про вступ у червні, - Politico

ЄС хоче розпочати переговори з Україною про вступ 25 червня

У Європейському Союзі хочуть розпочати офіційні переговори про вступ України до блоку вже 25 червня. На угорський уряд чинять тиск, щоб він відмовився від своєї опозиції щодо заявки Києва на членство в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку.

За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори з Україною розпочались вже 25 червня.

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні", - пише Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори щодо вступу в ЄС: "Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими"

Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Угорщина, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як вона розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС", - додає видання.

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Членство України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

Також читайте: Першу важливу умову для вступу в ЄС Україна вже виконала, - польський міністр Шлапка

Автор: 

Угорщина (2266) перемовини (2859) членство в ЄС (1238) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+5
Потрібно взагалі угорське лайно викинути з єс щоб не смерділо-бо місце його в тайоженам ванючєм саюзє...
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21.05.2024 10:01
+3
Якщо ЄС не знає, що робити, є рецепт:

Хай орбан з сійярто сядуть у якийсь гвинтокрил, і полетять на ньому через гори в туманну погоду ...
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21.05.2024 10:12
+2
Невизначений термін - так. Абсолютна - ні. Повноваження нічим не відрізняються від тих, що він мав останні п'ять років.
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21.05.2024 10:10
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У диктатур країна завжди готова до війни.
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21.05.2024 10:02 Відповісти
Невизначений термін - так. Абсолютна - ні. Повноваження нічим не відрізняються від тих, що він мав останні п'ять років.
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21.05.2024 10:10 Відповісти
Узурпував владну не зєля, а д'Єрьмаковська жОПа - незаконний неконституційний орган, який чомусь почав керувати внутрішньою і зовнішньою політикою.

окрім Конституції, нічим не обмежена
Будь-який чиновник може робити тільки те, що йому дозволено робити Законом.
Так що це нормально, коли влада обмежена Конституцією. Тобто переліком дій, які йому можна робити.
Подання про продовження воєнного стану він вносив у ВР, а не продовжив лише своїм указом.
Не захоче ВР наступного разу продовжувати - і нічого він їй за законом не зможе зробити.
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21.05.2024 10:27 Відповісти
ДЕЖЕ гарне визначення ...чомусь ... Включи сіру речовину.
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21.05.2024 10:32 Відповісти
Думати недостатньо. Треба правільно думати.
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21.05.2024 10:37 Відповісти
Теоретично, за законом - так, може.
А практично - підконтрольна тій самій жОПі.
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21.05.2024 10:39 Відповісти
Потрібно взагалі угорське лайно викинути з єс щоб не смерділо-бо місце його в тайоженам ванючєм саюзє...
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21.05.2024 10:01 Відповісти
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21.05.2024 10:30 Відповісти
І з ким переговори вести? ПреЗедент напівлегітимний, керує всім Єрмак, в Верховні раді одні імбіцили та злочинці про кабінет міністрі взагалі мовчу. Ну візьміть найкорумпованішу країну світу в ЄС. Нам в союз Зімбабве та Сомалі з такою владою.
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21.05.2024 10:06 Відповісти
Ні, в тайожний союз. Там вже зачекались.
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21.05.2024 10:11 Відповісти
Якщо ЄС не знає, що робити, є рецепт:

Хай орбан з сійярто сядуть у якийсь гвинтокрил, і полетять на ньому через гори в туманну погоду ...
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21.05.2024 10:12 Відповісти
щоб перемовини з мадяром були успішними потрібна допомога "словацького" патріота...
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21.05.2024 10:12 Відповісти
...поета.
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21.05.2024 10:33 Відповісти
Треба тиснути на Орбана як на Фіцо.Тоді буде толк.
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21.05.2024 10:15 Відповісти
Проблеми угорців в Україні? Їхня проблема в тому що вони в тому закапелку не знають і знати нехочуть державної мови. А будь-яка держава має право вимагати від своїх громадян знання державної мови. І скрізь з цього не роблять проблем, за винятком мадярів і їм подібним.
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21.05.2024 10:36 Відповісти
вот это у бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака начнется диарея....как же сорвать все это и выполнить поставленные кремлем задачи...
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21.05.2024 12:15 Відповісти
 
 