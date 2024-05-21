ЄС хоче почати офіційні переговори з Україною про вступ у червні, - Politico

У Європейському Союзі хочуть розпочати офіційні переговори про вступ України до блоку вже 25 червня. На угорський уряд чинять тиск, щоб він відмовився від своєї опозиції щодо заявки Києва на членство в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, наразі за лаштунками дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку.

За словами європейських дипломатів, які ознайомлені з цим питанням, мета полягає у тому, аби офіційні переговори з Україною розпочались вже 25 червня.

"За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні", - пише Politico.

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Видання нагадує, що після переговорів у квітні між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також головою Міністерства закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, згідно з українським пресрелізом, сторони відзначили позитивну динаміку діалогу.

Водночас один з дипломатів ЄС вважає, що Угорщина, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як вона розпочне піврічне головування в Раді ЄС у липні.

"Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС", - додає видання.

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Членство України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

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