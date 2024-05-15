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Новини
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Першу важливу умову для вступу в ЄС Україна вже виконала, - польський міністр Шлапка

євросоюз

Переважна більшість країн Євросоюзу підтримує Україну на шляху до членства в ЄС.

Про це заявив міністр з питань ЄС в польському уряді Адам Шлапка під час дискусії на тему "Відбудова України: виклики і можливості", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, після Революції Гідності, початку агресії РФ проти України у 2014 році та повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року українське суспільство вже не мало жодних сумнівів щодо напрямку інтеграції із західним світом.

Шлапка також зазначив, що в Україні зараз є згода еліт і цілого суспільства щодо вступу до ЄС, "що є першою необхідною умовою євроінтеграції, яку Україна вже виконала".

Другою необхідною умовою на цьому шляху він назвав безперервність процесу євроінтеграції України і досягнення прогресу в цьому питанні.

"Навіть якщо цей процес не завершиться швидко, а він буде довготривалим, навіть якщо він буде складним, то він повинен активно просуватися вперед. У цьому питанні переважна більшість країн ЄС підтримує Україну, а Польща є в авангарді цих країн. Ми дуже сильно тиснемо, щоб було прийнято переговорні рамки, які дозволять відкривати наступні переговорні кластери", - пояснив Шлапка.

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Членство України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

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Автор: 

Польща (8471) членство в ЄС (1230)


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Мені цей вступ в ЄС видається як будівництво при Хрущові комунізму.
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15.05.2024 13:09 Відповісти
В ЕС багато чого спільного з СРСР, немає тільки "керуючої партії", а в іншому - ті самі спроби підігнати усіх під єдиний шаблон, встановити якісьодні-едини ідеали (а-ля третя стать, бінарні особи та т.і.)..... На мою думку, краще було б, просто відкрити кордон для вільного переміщення людей, при повному зберіганні, політичної та економічної незалежності + якась безпекова угода
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15.05.2024 13:39 Відповісти
Я от зайшов в магазин...таки дійсно Європа...
заліз у кишеню...глянув ......і інтергафувався
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15.05.2024 13:15 Відповісти
тю,а що в кишені,мабудь,гроші
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15.05.2024 13:16 Відповісти
Зараз Україні косяками підуть "утєшітельниє прізи" різного гатунку та калібру. Звичайно, без усякого зв'язку з близьким схилянням до перемовин! Ви шо???
Такі собі безплатні бейсболочки з логотипами "ЄС" та "НАТО" для погорільців.
PS: Ледве не забув подякувати!
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15.05.2024 13:16 Відповісти
Якесь дурне.
То що в Україні є згода всіх перемогти в війні не означає, що вона її перемогла
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15.05.2024 15:12 Відповісти
 
 