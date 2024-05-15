Першу важливу умову для вступу в ЄС Україна вже виконала, - польський міністр Шлапка
Переважна більшість країн Євросоюзу підтримує Україну на шляху до членства в ЄС.
Про це заявив міністр з питань ЄС в польському уряді Адам Шлапка під час дискусії на тему "Відбудова України: виклики і можливості", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, після Революції Гідності, початку агресії РФ проти України у 2014 році та повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року українське суспільство вже не мало жодних сумнівів щодо напрямку інтеграції із західним світом.
Шлапка також зазначив, що в Україні зараз є згода еліт і цілого суспільства щодо вступу до ЄС, "що є першою необхідною умовою євроінтеграції, яку Україна вже виконала".
Другою необхідною умовою на цьому шляху він назвав безперервність процесу євроінтеграції України і досягнення прогресу в цьому питанні.
"Навіть якщо цей процес не завершиться швидко, а він буде довготривалим, навіть якщо він буде складним, то він повинен активно просуватися вперед. У цьому питанні переважна більшість країн ЄС підтримує Україну, а Польща є в авангарді цих країн. Ми дуже сильно тиснемо, щоб було прийнято переговорні рамки, які дозволять відкривати наступні переговорні кластери", - пояснив Шлапка.
Членство України в ЄС
Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.
Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.
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заліз у кишеню...глянув ......і інтергафувався
Такі собі безплатні бейсболочки з логотипами "ЄС" та "НАТО" для погорільців.
PS: Ледве не забув подякувати!
То що в Україні є згода всіх перемогти в війні не означає, що вона її перемогла