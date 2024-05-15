Першу важливу умову для вступу в ЄС Україна вже виконала, - польський міністр Шлапка

Переважна більшість країн Євросоюзу підтримує Україну на шляху до членства в ЄС.

Про це заявив міністр з питань ЄС в польському уряді Адам Шлапка під час дискусії на тему "Відбудова України: виклики і можливості", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, після Революції Гідності, початку агресії РФ проти України у 2014 році та повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року українське суспільство вже не мало жодних сумнівів щодо напрямку інтеграції із західним світом.

Шлапка також зазначив, що в Україні зараз є згода еліт і цілого суспільства щодо вступу до ЄС, "що є першою необхідною умовою євроінтеграції, яку Україна вже виконала".

Другою необхідною умовою на цьому шляху він назвав безперервність процесу євроінтеграції України і досягнення прогресу в цьому питанні.

"Навіть якщо цей процес не завершиться швидко, а він буде довготривалим, навіть якщо він буде складним, то він повинен активно просуватися вперед. У цьому питанні переважна більшість країн ЄС підтримує Україну, а Польща є в авангарді цих країн. Ми дуже сильно тиснемо, щоб було прийнято переговорні рамки, які дозволять відкривати наступні переговорні кластери", - пояснив Шлапка.

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Членство України в ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Президент Латвії Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України.

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