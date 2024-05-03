Жодної альтернативи вступу України до ЄС не існує, - посол ЄС у США Нелюпшєне

Не існує жодної альтернативи вступу України до Євросоюзу, і це розуміють всі члени ЄС.

Про це посол ЄС у США Йовіта Нелюпшєне заявила під час дискусії у Вашингтоні щодо викликів нового розширення Євросоюзу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Нелюпшєне сказала, що тепер в усьому Євросоюзі є розуміння того, у чому раніше були переконані лише сусіди України: альтернативи її членству в ЄС не існує.

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"Ми насправді знали і знаємо досі, що нема іншого шляху, нема жодної альтернативи (членству для України у ЄС. - Ред.), - сказала дипломатка. - Зі всіма вадами та недоліками в ЄС чи трансатлантичній громаді, кращого варіанту нема".

Нелюпшєне зауважила, що розв’язана Росією війна проти України лише довела: 20 років тому ЄС ухвалив правильне рішення, прийнявши до себе одразу 10 нових членів.

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"Тож для українців європейський шлях - це також безальтернативний шлях. Отже, будучи частиною ЄС, я справді вірю, що тепер перед нами завдання не лише глибше інтегруватись, але й допомогти іншим країнам, які прагнуть стати членами європейської сім’ї, допомогти їм на цьому шляху", - заявила Нелюпшєне.