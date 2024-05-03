Никакой альтернативы вступлению Украины в ЕС не существует, - посол ЕС в США Нелюпшене

Нет никакой альтернативы вступлению Украины в Евросоюз, и это понимают все члены ЕС.

Об этом посол ЕС в США Йовита Нелюпшене заявила во время дискуссии в Вашингтоне по поводу вызовов нового расширения Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Нелюпшене сказала, что теперь во всем Евросоюзе есть понимание того, в чем раньше были убеждены только соседи Украины: альтернативы ее членству в ЕС не существует.

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"Мы действительно знали и знаем до сих пор, что нет другого пути, нет никакой альтернативы (членству Украины в ЕС. - Ред.), - сказала дипломат. - Со всеми недостатками в ЕС или трансатлантическом сообществе, лучшего варианта нет".

Нелюпшене отметила, что развязанная Россией война против Украины только доказала: 20 лет назад ЕС принял правильное решение, приняв к себе сразу 10 новых членов.

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"Так что для украинцев европейский путь - это также безальтернативный путь. Итак, будучи частью ЕС, я действительно верю, что теперь перед нами задача не только глубже интегрироваться, но и помочь другим странам, стремящимся стать членами европейской семьи, помочь им на на этом пути", - заявила Нелюпшене.