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Угода про членство України в ЄС не має містити жодних територіальних обмежень, - Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина

У договорі про членство України до Європейського Союзу, як і в Угоді про асоціацію, не має бути жодних територіальних обмежень. Євроінтеграція держави буде від Севастополя до Києва.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно війни й членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", - зазначила вона.

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Стефанішина зауважила, що є спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

Віцепрем'єрка пояснила, що у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, держава виходитиме з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування Угоди.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", - наголосила Стефанішина.

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Автор: 

угода (636) членство в ЄС (1234) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (352)


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а керч?
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10.05.2024 14:57 Відповісти
Керч не візмемо. Там до куа ватанів.
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10.05.2024 16:03 Відповісти
- Це ж невігластво!
- Зате невігластво патріотичне! (с)
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10.05.2024 15:04 Відповісти
У неї замість голови і мозгу що???
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10.05.2024 15:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=arQXmJXWfgo

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10.05.2024 15:32 Відповісти
Безумовно, але всім етнічним московитам паспорти видавати не горомадянина .
Щоб отримати паспорт громадянина не українцям процедура така сама як в будь якій цивілізованій країні тобто тяжка і довга.

на шару кацапам не можна давати жодного шансу
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10.05.2024 15:18 Відповісти
Є цікавий історичний прецедент. Ні на що не натякаю, просто історична довідка.
Під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 німецької окупації Чехословаччини чеські групи Опору вимагали депортації етнічних німців з Чехословаччини. Рішення про депортацію німців було прийнято https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом Чехословацької Республіки в еміграції . Остаточна домовленість про виселення німецького населення була досягнута 2 серпня 1945 року в кінці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції . Вигнання відбувалося з травня по серпень 1945 року. Президент Чехословаччини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 Едвард Бенеш 28 жовтня 1945 року закликав до «остаточного вирішення німецького питання». Виселення здійснювались за наказом місцевої влади, переважно групами озброєних добровольців. Кілька тисяч людей жорстоко загинули під час вислання, а більше - від голоду та хвороб. Вислання згідно з Потсдамською конференцією тривало з 25 січня 1946 р. до жовтня того ж року. Приблизно 1,6 мільйона етнічних німців було депортовано до американської зони (Західна Німеччина), а 800 000 депортовано до радянської зони (Східна Німеччина).
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10.05.2024 15:32 Відповісти
Це звичайна колективна відповідальність, яка в деяких випадках просто необхідна. Після подібних прецендентів німців, як націю, попустило і вони зайнялись будівництвом миру. Інколи, навіть занадто.
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10.05.2024 16:08 Відповісти
 
 