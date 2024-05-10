Угода про членство України в ЄС не має містити жодних територіальних обмежень, - Стефанішина

У договорі про членство України до Європейського Союзу, як і в Угоді про асоціацію, не має бути жодних територіальних обмежень. Євроінтеграція держави буде від Севастополя до Києва.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно війни й членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень", - зазначила вона.

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Стефанішина зауважила, що є спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

Віцепрем'єрка пояснила, що у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, держава виходитиме з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування Угоди.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва", - наголосила Стефанішина.

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