Соглашение о членстве Украины в ЕС не должно содержать никаких территориальных ограничений, - Стефанишина

В договоре о членстве Украины в Европейском Союзе, как и в Соглашении об ассоциации, не должно быть никаких территориальных ограничений. Евроинтеграция государства будет от Севастополя до Киева.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Оно было подписано, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни одного слова, связанного с его территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений", - отметила она.

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Стефанишина отметила, что есть специальная процедура Еврокомиссии, которая предусматривает рекомендацию по осуществлению деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например, в случае Кипра.

Вице-премьер объяснила, что в своей переговорной рамке, которую она будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, государство будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению Соглашения.

"Евроинтеграция будет от Севастополя до Киева", - подчеркнула Стефанишина.

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