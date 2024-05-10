Соглашение о членстве Украины в ЕС не должно содержать никаких территориальных ограничений, - Стефанишина
В договоре о членстве Украины в Европейском Союзе, как и в Соглашении об ассоциации, не должно быть никаких территориальных ограничений. Евроинтеграция государства будет от Севастополя до Киева.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Оно было подписано, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни одного слова, связанного с его территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений", - отметила она.
Стефанишина отметила, что есть специальная процедура Еврокомиссии, которая предусматривает рекомендацию по осуществлению деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например, в случае Кипра.
Вице-премьер объяснила, что в своей переговорной рамке, которую она будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, государство будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению Соглашения.
"Евроинтеграция будет от Севастополя до Киева", - подчеркнула Стефанишина.
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- Зате невігластво патріотичне! (с)
Щоб отримати паспорт громадянина не українцям процедура така сама як в будь якій цивілізованій країні тобто тяжка і довга.
на шару кацапам не можна давати жодного шансу
Під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 німецької окупації Чехословаччини чеські групи Опору вимагали депортації етнічних німців з Чехословаччини. Рішення про депортацію німців було прийнято https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96 урядом Чехословацької Республіки в еміграції . Остаточна домовленість про виселення німецького населення була досягнута 2 серпня 1945 року в кінці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції . Вигнання відбувалося з травня по серпень 1945 року. Президент Чехословаччини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 Едвард Бенеш 28 жовтня 1945 року закликав до «остаточного вирішення німецького питання». Виселення здійснювались за наказом місцевої влади, переважно групами озброєних добровольців. Кілька тисяч людей жорстоко загинули під час вислання, а більше - від голоду та хвороб. Вислання згідно з Потсдамською конференцією тривало з 25 січня 1946 р. до жовтня того ж року. Приблизно 1,6 мільйона етнічних німців було депортовано до американської зони (Західна Німеччина), а 800 000 депортовано до радянської зони (Східна Німеччина).