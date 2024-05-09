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Неприемлемо, если Украина делает шаг к членству, а ЕС - нет, - Мецола

мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что ЕС также должен делать шаг на встречу Украине, которая стремится вступить в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Укринформу.

Президент Европейского парламента считает, что процесс расширения требует от страны выполнения всех критериев, в то же время и страны-члены должны признавать факт их выполнения.

"Это то, на что я как избранный представитель могу обоснованно рассчитывать. И в Европарламенте мы будем продолжать обоснованно ожидать, что каждый из 27 глав государств и правительств будет продолжать идти по этому пути", - отметила Мецола.

По ее словам, этот процесс не будет легким и является особенным для каждого государства.

Также читайте: Украина борется не только за свою территорию, но и за европейский путь. Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, - Мецола

"Но как мы сможем смотреть украинцам в глаза, когда мы им заявили, что "будем с вами на каждом шагу вашего пути", и если вы делаете следующий шаг, а мы нет? Для меня это неприемлемо", - подчеркнула Мецола.

Президент Европарламента отметила достижение серьезных результатов Украиной на пути к членству в ЕС и заявила, что настроена "осторожно оптимистично".

Также Мецола заверила, что Европарламент продолжит помогать синхронизировать законы Украины с правом ЕС вместе с Верховной Радой.

Членство Украины в ЕС

Напомним, посол ЕС Катарина Матернова считает, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться еще до конца июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно быстрее, - Мецола

Автор: 

Европарламент (1795) членство в ЕС (999) Мецола Роберт (77)


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Топ комментарии
+5
Крок до ЕС....
Закриття та посилення Західних кордонів.
Так так ...
Це Потужний Крок...
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09.05.2024 17:28
+2
Бідних родичів ніхто не любить...
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09.05.2024 17:34
+2
Чем быстрее сделаем заявление о выходе из Будапештского сговора, и востановлении статуса страны с ЯО, тем быстрее примут. Пора эту оперетку, что тянется с 2007г заканчивать! Нам терять уже нечего, ведь очень много потеряно. Пробуем всё что не запрещено! Иран у кого то спрашивал? И в сто первый раз напоминаю слова одной киевлянки, что родилась на Бессарабке в 1898г. ,, У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
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09.05.2024 18:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крок до ЕС....
Закриття та посилення Західних кордонів.
Так так ...
Це Потужний Крок...
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09.05.2024 17:28 Ответить
Бідних родичів ніхто не любить...
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09.05.2024 17:34 Ответить
Та пох..й всім на ваш єс. Скільки можна цю мантру повторювати? У нас війна й розруха, тисячі смертей щодня, а ви балачки про свій вступ не припиняєте.
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09.05.2024 17:55 Ответить
"Європарламент продовжить допомагати синхронізувати закони України до права ЄС разом із Верховною Радою"

Ви взагалі бачили ті закони, які зараз штампуються зебілами і ригами? Яке там право? Клоуни
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09.05.2024 17:57 Ответить
Про які кроки в ЄС може йти мова, коли ЗЕкраїна швидко перетворюється на КНДР, адже тут вже не працює Конституція, ігноруються всі існуючі права людей, кордони перекрито, відкрито діють дискримінація та утиски за статевою та віковою ознаками і т.п.? Все це жодним чином не відповідає європейським цінностям.
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09.05.2024 17:58 Ответить
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09.05.2024 18:03 Ответить
Чем быстрее сделаем заявление о выходе из Будапештского сговора, и востановлении статуса страны с ЯО, тем быстрее примут. Пора эту оперетку, что тянется с 2007г заканчивать! Нам терять уже нечего, ведь очень много потеряно. Пробуем всё что не запрещено! Иран у кого то спрашивал? И в сто первый раз напоминаю слова одной киевлянки, что родилась на Бессарабке в 1898г. ,, У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим!,, Голда Меир.
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09.05.2024 18:59 Ответить
Шаг зеленской УКраины к членству в ЕС - это отказ от прав человека и выборов *? А может - политические преследования - шаг зеленской УКраины к членству в ЕС? ИЛи позвоночные суды, абсурдные дела , грубейшие нарушения парламентаризма..ого..! Да это не шаги...Смотрите - зеленская УКраина бегом бежит ..правда, в другую от ЕС сторону
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09.05.2024 19:09 Ответить
Кому в Євросоюзі потрібна найбільш корумпована країна Європи?Полякам Євросоюз,після вступу ,перечисляв значні кошти для підтримки економіки,і надалі продовжує це робити.Неважко здогадатись куди зникнуть кошти Євросоюзу,котрі б вони виділили у разі вступу України в цю спільноту.
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09.05.2024 20:34 Ответить
Вони ж цю корупцію і розвивають,виділяючи гроші і не створивши ні одного органу для контролю за ними....це як пустити лисицю в курятник і думати що вона вегетаріанець...
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10.05.2024 05:56 Ответить
Головне що Угорщина вже там...от покидьки ліцемірні...
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10.05.2024 05:52 Ответить
 
 