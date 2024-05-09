Неприемлемо, если Украина делает шаг к членству, а ЕС - нет, - Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что ЕС также должен делать шаг на встречу Украине, которая стремится вступить в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Укринформу.

Президент Европейского парламента считает, что процесс расширения требует от страны выполнения всех критериев, в то же время и страны-члены должны признавать факт их выполнения.

"Это то, на что я как избранный представитель могу обоснованно рассчитывать. И в Европарламенте мы будем продолжать обоснованно ожидать, что каждый из 27 глав государств и правительств будет продолжать идти по этому пути", - отметила Мецола.

По ее словам, этот процесс не будет легким и является особенным для каждого государства.

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"Но как мы сможем смотреть украинцам в глаза, когда мы им заявили, что "будем с вами на каждом шагу вашего пути", и если вы делаете следующий шаг, а мы нет? Для меня это неприемлемо", - подчеркнула Мецола.

Президент Европарламента отметила достижение серьезных результатов Украиной на пути к членству в ЕС и заявила, что настроена "осторожно оптимистично".

Также Мецола заверила, что Европарламент продолжит помогать синхронизировать законы Украины с правом ЕС вместе с Верховной Радой.

Членство Украины в ЕС

Напомним, посол ЕС Катарина Матернова считает, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться еще до конца июня.

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