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Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися якнайшвидше, - Мецола

мецола

У Європарламенті з оптимізмом очікують на ухвалення країнами ЄС переговорної рамки щодо членства України в ЄС.

Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила сьогодні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше, і я з оптимізмом очікую, що переговорна рамка буде прийнята країнами - членами ЄС. У червні європейський парламент допомагатиме Україні всіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом", - сказала вона.

За її словами, "ми усвідомлюємо, що Україні потрібні негайно боєприпаси й системи ППО для того, щоб захищатися від агресора".

"Ми маємо взяти на себе відповідальність, ми маємо посилити військову підтримку й дати результат у нашій фінансовій підтримці. Саме тому наше рішення про надання Україні EUR50 млрд в рамках програми Ukraine Facility настільки важливе", - зазначила Мецола.

Вона також привітала рішення Сполучених Штатів "надати життєво необхідну фінансову й військову підтримку Україні. І це забезпечить надійне фінансування, щоб задовольнити потреби держави у відновленні".

Також читайте: Україна бореться не лише за свою територію, а й за європейський шлях. Ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно, - Мецола

"Європейський парламент повністю підтримує всі 10 пунктів вашого плану миру, і ми сподіваємося, що Саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати. Нам потрібен мир разом зі справедливістю, свободою та гідністю", - заявила Мецола.

Вона також привітала "прогрес, досягнутий щодо 14-го пакету санкцій. Ми сподіваємося, що його невдовзі буде прийнято".

"Ми також підвищуємо тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари, переважно зерно, щоб зупинити їх імпорт на спільний ринок Європейського Союзу. Ми також готові використовувати доходи від заморожених активів Росії для України", - зазначила вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у четвер, 9 травня, до Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мецола

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мене так вкурвлює оте якнайшвидше - десятий рік чюю...
швидкість? - хер обгониш...
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09.05.2024 17:04 Відповісти
Святі теревені ...
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09.05.2024 17:06 Відповісти
Фінляндія і Швеція тількі виразили своє бажання до вступу в НАТО - оба на і вони вже там - і чому це в України не так?
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09.05.2024 17:08 Відповісти
"...чому це в України не так?"...тому що - Опозиці́йний блок «Не Так!» - проросійський політичний альянс, створений для участі в українських парламентських виборах 2006 року.
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09.05.2024 17:10 Відповісти
ви такі мене почули....
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09.05.2024 17:14 Відповісти
продовжуйте вибирати броньованих клованів і все буде гречка.
от тільки НАТО не буде...
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09.05.2024 17:18 Відповісти
Тут такий був натяк, що без білоросіі то Грузії ми у ЄС не підемо...
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09.05.2024 17:08 Відповісти
З єрмаком не підемо. Зараз потвора призначить на якусь державну посаду чергового рига...
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09.05.2024 17:14 Відповісти
ви, може, і не підете, а Україна вже перші кроки робить
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09.05.2024 17:17 Відповісти
 
 