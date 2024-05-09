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Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться как можно быстрее, - Мецола

мецола

В Европарламенте с оптимизмом ожидают принятия странами ЕС переговорной рамки по членству Украины в ЕС.

Об этом президент Европарламента Роберта Мецола заявила сегодня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее, и я с оптимизмом ожидаю, что переговорная рамка будет принята странами - членами ЕС. В июне европейский парламент будет помогать Украине всеми возможными способами двигаться вперед по европейскому пути", - сказала она.

По ее словам, "мы осознаем, что Украине нужны немедленно боеприпасы и системы ПВО для того, чтобы защищаться от агрессора".

"Мы должны взять на себя ответственность, мы должны усилить военную поддержку и дать результат в нашей финансовой поддержке. Именно поэтому наше решение о предоставлении Украине EUR50 млрд в рамках программы Ukraine Facility настолько важно", - отметила Мецола.

Она также приветствовала решение Соединенных Штатов "предоставить жизненно необходимую финансовую и военную поддержку Украине. И это обеспечит надежное финансирование, чтобы удовлетворить потребности государства в восстановлении".

Также читайте: Украина борется не только за свою территорию, но и за европейский путь. Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, - Мецола

"Европейский парламент полностью поддерживает все 10 пунктов вашего плана мира, и мы надеемся, что Саммит мира в Швейцарии даст практические результаты. Нам нужен мир вместе со справедливостью, свободой и достоинством", - заявила Мецола.

Она также приветствовала "прогресс, достигнутый по 14-му пакету санкций. Мы надеемся, что он вскоре будет принят".

"Мы также повышаем тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары, преимущественно зерно, чтобы остановить их импорт на общий рынок Европейского Союза. Мы также готовы использовать доходы от замороженных активов России для Украины", - отметила она.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в четверг, 9 мая, в Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мецола

Автор: 

членство в ЕС (999) Мецола Роберт (77)


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мене так вкурвлює оте якнайшвидше - десятий рік чюю...
швидкість? - хер обгониш...
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09.05.2024 17:04 Ответить
Святі теревені ...
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09.05.2024 17:06 Ответить
Фінляндія і Швеція тількі виразили своє бажання до вступу в НАТО - оба на і вони вже там - і чому це в України не так?
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09.05.2024 17:08 Ответить
"...чому це в України не так?"...тому що - Опозиці́йний блок «Не Так!» - проросійський політичний альянс, створений для участі в українських парламентських виборах 2006 року.
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09.05.2024 17:10 Ответить
ви такі мене почули....
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09.05.2024 17:14 Ответить
продовжуйте вибирати броньованих клованів і все буде гречка.
от тільки НАТО не буде...
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09.05.2024 17:18 Ответить
Тут такий був натяк, що без білоросіі то Грузії ми у ЄС не підемо...
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09.05.2024 17:08 Ответить
З єрмаком не підемо. Зараз потвора призначить на якусь державну посаду чергового рига...
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09.05.2024 17:14 Ответить
ви, може, і не підете, а Україна вже перші кроки робить
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09.05.2024 17:17 Ответить
 
 