Глава Европарламента Мецола находится с визитом в Киеве (обновлено)

В четверг, 9 мая, в Киев прибыла руководительница Европарламента Роберта Мецола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом стало известно со слов руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефана Шльойнинга.

"Госпожа Мецола здесь, в городе", - сказал он в своем выступлении на "Евросаммите общественных организаций" в Киеве.

Он подчеркнул, что украинцы "защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно".

По данным СМИ, визит Мецолы не был анонсирован заранее, и его детали до сих пор неизвестны.

Этот визит в Украину, вероятно, будет ее последним на посту председателя Европарламента, поскольку менее чем через месяц европейцы будут выбирать новый состав Европарламента на избирательных участках.

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Позже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил визит Мецолы в Киев в День Европы.

"В этот важный день я рад приветствовать в Киеве Президента Европейского Парламента Роберту Мецолу. Европарламент, несомненно, на передовой поддержке Украины. Он был первым институтом в ЕС, который выступил за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. У Европарламента всегда был сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России. И Украина всегда будет это ценить", - отметил он.

Глава Европарламента Роберта Мецола и спикер ВР Руслан Стефанчук в Киеве

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