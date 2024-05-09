Голова Європарламенту Мецола перебуває з візитом у Києві (оновлено)

У четвер, 9 травня, до Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мецола.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо зі слів керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефана Шльойнінга.

"Пані Мецола тут, у місті", - сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Він наголосив, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

За даними ЗМІ, візит Мецоли не був анонсований заздалегідь, і його деталі досі невідомі.

Цей візит до України, ймовірно, буде її останнім на посаді голови Європарламенту, оскільки менш ніж за місяць європейці обиратимуть новий склад Європарламенту на виборчих дільницях.

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Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив візит Мецоли до Києва у День Європи.

"Цього важливого дня я радий вітати у Києві Президентку Європейського Парламенту Роберту Мецолу. Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", - зазначив він.

Голова Європарламенту Роберта Мецола та спікер ВР Руслан Стефанчук у Києві

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