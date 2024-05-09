Голова Європарламенту Мецола перебуває з візитом у Києві (оновлено)
У четвер, 9 травня, до Києва прибула очільниця Європарламенту Роберта Мецола.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо зі слів керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефана Шльойнінга.
"Пані Мецола тут, у місті", - сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.
Він наголосив, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".
За даними ЗМІ, візит Мецоли не був анонсований заздалегідь, і його деталі досі невідомі.
Цей візит до України, ймовірно, буде її останнім на посаді голови Європарламенту, оскільки менш ніж за місяць європейці обиратимуть новий склад Європарламенту на виборчих дільницях.
Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив візит Мецоли до Києва у День Європи.
"Цього важливого дня я радий вітати у Києві Президентку Європейського Парламенту Роберту Мецолу. Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії. І Україна завжди це цінуватиме", - зазначив він.
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візит був неанонсований.
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