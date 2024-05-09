Украина борется не только за свою территорию, но и за европейский путь. Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, - Мецола
Европейский Союз с самого начала полномасштабной войны в Украине осознал ту ответственность, которую он несет перед нашей страной и народом.
Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола во время выступления на Международном саммите городов и регионов, информирует Цензор.НЕТ.
"С самого начала этой жестокой войны Европейский Союз понял ту роль, которую он должен играть. Ту ответственность перед вашей страной и вашим народом. Вы боретесь не только за то, чтобы защитить свои дома и свою территорию, вы сражаетесь за то, во что мы верим - в Европейский путь", - подчеркнула она.
По словам Мецолы, в ЕС понимают, что дух Европы живет в каждом украинском городе и регионе. И именно поэтому, отметила президент Европарламента, Евросоюз стоит вместе с Украиной с самого начала.
"Мы будем продолжать помогать вам, осуждать агрессора, принимать санкции против Кремля. А также будем привлекать всех исполнителей военных преступлений к ответственности.
Мы будем предоставлять дипломатическую, политическую, гуманитарную, финансовую и военную помощь. Мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - добавила Мецола.
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