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Украина борется не только за свою территорию, но и за европейский путь. Мы будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, - Мецола

Голова Європарламенту Роберта Мецола

Европейский Союз с самого начала полномасштабной войны в Украине осознал ту ответственность, которую он несет перед нашей страной и народом.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола во время выступления на Международном саммите городов и регионов, информирует Цензор.НЕТ.

"С самого начала этой жестокой войны Европейский Союз понял ту роль, которую он должен играть. Ту ответственность перед вашей страной и вашим народом. Вы боретесь не только за то, чтобы защитить свои дома и свою территорию, вы сражаетесь за то, во что мы верим - в Европейский путь", - подчеркнула она.

По словам Мецолы, в ЕС понимают, что дух Европы живет в каждом украинском городе и регионе. И именно поэтому, отметила президент Европарламента, Евросоюз стоит вместе с Украиной с самого начала.

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"Мы будем продолжать помогать вам, осуждать агрессора, принимать санкции против Кремля. А также будем привлекать всех исполнителей военных преступлений к ответственности.

Мы будем предоставлять дипломатическую, политическую, гуманитарную, финансовую и военную помощь. Мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - добавила Мецола.

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Хлопчики та дівчатка, перестаньте казати "стільки, скільки буде потрібно".
Починайте повторювати "до перемоги України над росією".
Нехай бункерний щур рясно пітніє перед смертю.
Дякую.
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09.05.2024 14:14 Ответить
так вони і кажуть поки буде потрібно ...АЛЕ ЇМ САМИМ...Чи ти думаєш оте позорище з бусифікацією . мародерством .та корупцією в державі хтось захоче підтримувати ???
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09.05.2024 14:31 Ответить
А ви думаєте, вони хочуть поразки росії у цій війні?
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09.05.2024 14:59 Ответить
Та ні. Поки що ви їздите на спинах українців, які воююють за ваше щасливе спокійне життя. Якщо ні. Ви давно повинні втрутитися арміями. А не оце все.
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09.05.2024 15:54 Ответить
Якщо Росія загрожує вам вам вже потрібно проти неї воювати, а не їздити на спинах українців.
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09.05.2024 15:55 Ответить
Ми продовжуватимемо нашу підтримку (МОРАЛЬНО) стільки, скільки буде потрібно. (Забула уточнити вона)
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09.05.2024 16:01 Ответить
 
 